H.I.G. Infrastructure investiert in den finnischen Anbieter für Kreislaufwirtschaft Fluo Group

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften eine Mehrheitsbeteiligung an der Fluo Group Oy („Fluo" oder das „Unternehmen"), einer führenden regionalen Abfallmanagement- und Recyclingplattform mit Sitz in Finnland, erworben hat.

Fluo spielt eine entscheidende Rolle in der finnischen Kreislaufwirtschaft und betreibt eine vollständig integrierte Plattform, welche die Sammlung, Sortierung sowie Behandlung von Abfällen und die nachgelagerte Produktion von recycelten Kunststoffen sowie Schmierstoffen umfasst. In Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Fluo wird H.I.G. die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen, indem die Gesellschaft die Erweiterung des Dienstleistungsangebots von Fluo vorantreibt, die starke regionale Präsenz des Unternehmens stärkt, die Investitionen in eine nachhaltige Abfallinfrastruktur beschleunigt sowie die geografische Reichweite von Fluo in ganz Finnland durch die Ausweitung des integrierten Kreislaufmodells auf ein größeres nationales Gebiet vergrößert.

Petri Aaltonen, Geschäftsführer von Fluo, kommentierte: „Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Fluo zur Entwicklung von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit H.I.G., um einen noch größeren Nutzen für Kommunen, Unternehmen sowie die Umwelt zu schaffen. H.I.G. ist äußerst erfahren darin, das Wachstum seiner Portfoliounternehmen durch fundiertes operatives Know-how voranzutreiben, strategische Unterstützung zu leisten und Buy-and-Build-Initiativen durchzuführen."

Andrew Liau, Leiter des Bereichs Infrastruktur in Europa bei H.I.G., sagte: „Die Abfallwirtschaft in Finnland und in der gesamten nordischen Region befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der durch den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorangetrieben wird. Wir sehen ein erhebliches Potenzial, das Geschäft in neuen Abfallströmen auszubauen und den Markt sowohl lokal als auch international durch zusätzliche Akquisitionen zu konsolidieren."

Fluo ist ein führendes finnisches Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft, welches integrierte Abläufe in den Wertschöpfungsketten Abfallwirtschaft und Abfallverwertung anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Abfallsammlung, -sortierung sowie -aufbereitung an und verarbeitet die zurückgewonnenen Materialien zu hochwertigen recycelten Rohstoffen sowie Endprodukten, darunter Kunststoffgranulat, Bewässerungs- und Infrastrukturrohre sowie rückgewonnene Schmiermittel. Fluo versorgt mehr als 3000 Unternehmen und 35 000 Haushalte in ganz Österbotten und Ostfinnland im Rahmen langjähriger öffentlich-privater Partnerschaften. Weitere Informationen finden Sie auf fluo.fi.

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit 70 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong spezialisiert sich H.I.G. darauf, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für Unternehmen im Mittelstand bereitzustellen und dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten/wertsteigernden Ansatz zu verfolgen:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

