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Tieto erhält Microsoft Frontier Partner Badge

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Regensburg (ots)

Damit zählt Tieto zum Kreis vertrauenswürdiger Partner, die Kund:innen dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz sicher, verantwortungsvoll und skalierbar einzuführen.

Tieto hat das Microsoft Frontier Partner Badge erhalten – eine Anerkennung, die Organisationen mit belegter Kompetenz über das gesamte KI- und Cloud-Portfolio von Microsoft vorbehalten ist. Damit zählt Tieto zum Kreis vertrauenswürdiger Partner, die Kund:innen dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz sicher, verantwortungsvoll und skalierbar einzuführen.

Das Frontier Partner Badge wird ausschließlich an Organisationen verliehen, die Kund:innen sicher, verantwortungsvoll und skalierbar auf dem Weg zur Künstlichen Intelligenz begleiten können und die dafür ihre Expertise über das gesamte KI- und Cloud-Portfolio von Microsoft unter Beweis gestellt haben.

Um das Frontier Partner Badge zu erlangen, müssen Partner mehrere Microsoft-Designationen sowie fortgeschrittene Spezialisierungen in strategischen Lösungsbereichen erreichen, darunter die kürzlich erlangte Microsoft-Copilot-Spezialisierung sowie die Spezialisierung im Bereich Data Security. Für Tieto ist dieser Meilenstein das Ergebnis von rund acht Monaten fokussierter und konsequenter Arbeit über das gesamte Unternehmen hinweg.

Nahezu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben durch Kundenprojekte, Zertifizierungen, Audits, technische Prüfungen und Vorbereitungsmaßnahmen zu diesem Weg beigetragen. Ihre gebündelte Expertise, ihre Zusammenarbeit und ihr Engagement haben diesen Erfolg möglich gemacht.

„Dieses Badge steht für die Stärke unserer Teams und die Expertise, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Es motiviert uns, Innovation weiter voranzutreiben und unsere Kund:innen dabei zu unterstützen, das Potenzial von KI in messbaren Geschäftserfolg zu verwandeln“, sagt Robert Kaup, Head of Tieto Tech Consulting Central Europe.

Das Frontier Partner Badge markiert einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Zusammenarbeit von Tieto mit Microsoft. Es eröffnet neue Möglichkeiten für gemeinsame Innovation und wirkungsvolle KI-Initiativen.

Für Kund:innen bedeutet diese Anerkennung ein zusätzliches Maß an Sicherheit: Sie arbeiten mit einem Partner zusammen, dessen Expertise über die strategisch bedeutendsten KI-, Cloud-, Sicherheits- und Datentechnologien von Microsoft unabhängig bestätigt wurde. Sie unterstreicht die Fähigkeit von Tieto, Organisationen dabei zu begleiten, ihre KI-Ambitionen in sichere, skalierbare und messbare Geschäftsergebnisse zu überführen.

Über Tieto

Tieto ist ein führendes Software- und Technologieberatungsunternehmen mit nordeuropäischen Wurzeln und rund 13.000 Mitarbeitenden weltweit. Mit spezialisierten Software- und Consultingexpert:innen entwickelt das Unternehmen geschäftskritische Lösungen für Kund:innen aus unterschiedlichsten Branchen. In Zentraleuropa ist Tieto mit Standorten in Österreich (Wien, Linz und Graz) sowie Deutschland (Regensburg) vertreten. Das Unternehmen steht für sinnvolle Innovationen und maßgeschneiderte Technologielösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Data & Cloud, Softwareengineering und Enterprise Applications. Tieto unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien in ihre Kernprozesse zu integrieren und sich so zu Vorreitern der digitalen Transformation zu entwickeln. Als Implementierungspartner unter anderem von SAP und Microsoft begleitet der Technologiedienstleister Unternehmen aus Industrie, Finanzwesen, öffentlichem Sektor und weiteren Branchen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Zu den Kund:innen von Tieto zählen unter anderem Bosch, ÖBB, ASFiNAG, Semperit, Corteva, ABB, Allianz Bank, Volvo Trucks, Bose, Polestar und AstraZeneca. Weitere Informationen unter www.tieto.com/de.

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