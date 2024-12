Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Über 160 Abenteuer in vier Ländern: Die Bodensee Card PLUS als Weihnachtsgeschenk

Konstanz (ots)

Weihnachten naht - und die Bodensee Card PLUS bringt Abenteuer und unvergessliche Momente unter den Weihnachtsbaum. Mit über 160 spannenden Ausflugsmöglichkeiten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein ist sie das perfekte Geschenk für echte Bodenseefans und die, die es werden wollen. Zugleich unterstützt die All-Inclusive-Erlebniskarte die regionale Tourismuswirtschaft - ein doppelter Mehrwert. Aktuell gibt es die Karte für 2025 zum Vorverkaufs-Sonderpreis ab 70,20 EUR im Webshop unter bodensee-card.eu oder bei über 100 Verkaufsstellen in der Region. Tipp: Im Webshop kann außerdem ein attraktiver Geschenkgutschein erworben werden, der innerhalb von drei Jahren eingelöst werden kann.

Bodensee-Klassiker und 13 neue Erlebnisse für 2025

Einmal gekauft, bietet die Bodensee Card PLUS an drei oder sieben Tagen freien Eintritt zu zahlreichen Ausflugszielen in der gesamten Vierländerregion. Zusätzlich genießen Karteninhaber unbegrenzte Fahrten, an zwei der drei bzw. an vier der sieben Tage, mit allen Kursschiffen der weißen Flotte. Der Clou: Die Erlebnistage können flexibel über das ganze Kalenderjahr verteilt werden, zum Beispiel ein Tag im März, einer im August und einer im Oktober.

Von Bergbahnen über Museen bis zu Freizeiterlebnissen bietet die Karte ein abwechslungsreiches Programm mit Klassikern wie der Burg Meersburg, der Säntis-Schwebebahn, dem Affenberg Salem oder dem Zeppelin Museum Friedrichshafen. Für 2025 gibt es zudem 13 neue Attraktionen zu entdecken, darunter die inatura Erlebnis Naturschau in Dornbirn, der Flipped Funpark in Singen oder ein Tasting an der Rebenlaube beim Weingut Röhrenbach in Immenstaad. Dadurch bleibt die Bodensee Card PLUS auch für jene spannend, die sie bereits mehrmals erworben haben.

Weitere Informationen unter bodensee-card.eu.

Original-Content von: Internationale Bodensee Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell