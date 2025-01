Myant Corp.

Myant bringt die Zukunft der Krankheitsprävention zur Arab Health 2025

Toronto (ots/PRNewswire)

Auf der Arab Health 2025 wird Myant seine Mission vorstellen, menschenzentrierte, präzise und präventive Pflege durch kontinuierliche Verbindung zu ermöglichen, eine Vision, die durch bahnbrechende Innovationen in der KI und Textile Computing™ möglich wird. Unterstützt durch modernste Forschung und Entwicklung und beträchtliche Investitionen definiert Myant die Gesundheitsversorgung als proaktiv, kontinuierlich und sehr persönlich neu.

Als größte Veranstaltung des Gesundheitswesens im Nahen Osten bietet die Arab Health eine unvergleichliche Plattform für Myant, um mit weltweit führenden Vertretern des Gesundheitswesens in Kontakt zu treten, transformative Lösungen vorzustellen und die Zukunft der medizinischen Innovation zu gestalten. Die Teilnahme von Myant unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Menschen durch revolutionäre Technologien und verwertbare Gesundheitsinformationen zu einem gesünderen und längeren Leben zu verhelfen.

Die Zukunft der Krankheitsprävention im Blick

Myant wird Myant Care vorstellen, eine umfassende Plattform, die Gesundheitsdaten zur Vorhersage und Vorbeugung von Krankheiten kombiniert und durch Frühwarnungen und Interventionen die Gesundheit der Bevölkerung erhält. Myant Care verwendet klinische Schnittstellen für echte medizinische Entscheidungen und nutzt tiefgreifendes maschinelles Lernen, um kontinuierliche Gesundheitsdaten und wissenschaftliche Literatur in umsetzbare Pflegepläne zu verwandeln.

Das Herzstück der Plattform ist Skiin Generation 2, das weltweit erste passive, menschenzentrierte, komfortable und kontinuierliche medizinische Fernüberwachungsgerät. Es umfasst EKG, Blutdruck ohne Manschette, Atemmuster und -volumen, Körperkerntemperatur, Sauerstoffsättigung (SpO2), Aktigraphie und Körperhaltung, Schlafmetriken einschließlich Schlafapnoe-Diagnose, die beispiellose Einblicke in die Verwaltung von Bluthochdruck, lebensbedrohlichen Arrhythmien, Herzinsuffizienz, Schlafapnoe, COPD und anderen Erkrankungen bietet.

Skiin Generation 2 bietet Ärzten leistungsstarke neue Tools, darunter Live-Telemetrie während Telekonsultationen und Symptomwiedergabe. Mit kontinuierlichen multimodalen Daten, unter anderem von zahlreichen Point-of-Care-Produkten und -Diensten von Drittanbietern, erhalten Ärzte ein ganzheitliches Verständnis des Gesundheitszustands des Nutzers, das die Früherkennung, Präzisionsmedizin und personalisierte Pflege unterstützt – und letztlich die Beziehung zum Patienten von reaktiv und episodisch zu proaktiv und kontinuierlich verändert.

Strategische Brücken bauen

Myant ist stolz darauf, auf der Arab Health 2025 als Teil des Ontario-Pavillons aufzutreten. Diese Teilnahme ist Teil der Life Sciences Export Mission, die von der Regierung von Ontario in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Generalkonsulat in Dubai geleitet wird. Als führendes Unternehmen im Bereich Textile Computing™ möchte Myant diese Gelegenheit nutzen, um strategische Partnerschaften in der Region des Golf-Kooperationsrates (GCC) aufzubauen, seine Präsenz im Nahen Osten zu erweitern und den Ruf Ontarios als Drehscheibe für innovative Biowissenschaften zu stärken.

Auf der Arab Health wird Myant seine strategischen Ambitionen zum Aufbau einer Präsenz im Nahen Osten erläutern und Pläne für eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bekannt geben, mit der das Unternehmen seine Reichweite auf eine Million Patienten ausweiten will.

Informationen zu Myant Corp

Myant verfolgt das Ziel, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zu verbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und erweiterte Materialien, um Gesundheit, Sicherheit, Verbindung und Zuversicht in jeder Lebensphase zu fördern.

Myant führt eine neue Ära der Krankheitsprävention an, in der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten durch textile Schnittstellen verbessern, die wie eine vernetzte zweite Haut funktionieren. Diese zweite Haut, die durch bahnbrechende fortschrittliche Materialien ermöglicht wird, fügt sich ganz natürlich in unseren Alltag ein und setzt einen neuen Standard für die nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.

Von der Geburt bis ins hohe Alter bereichern KI-Wächter unseren Alltag, fördern unser Wohlbefinden, sorgen für unsere Sicherheit, definieren die Art und Weise neu, wie wir mit der Gesellschaft verbunden sind, und ermöglichen den universellen Zugang zur bestmöglichen Versorgung in jedem Moment.

Im Jahr 2024 startete Myant mit erheblichem Wachstum in der EU und stellte den weltweit anerkannten KI-Wissenschaftler Dr. Xin Gao, stellvertretender Direktor der Smart Health Initiative und Lehrstuhlinhaber für Informatik an der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), als Chief AI Officer ein.

Myant auf der Arab Health 2025

Sie finden Myant vom 27. bis 30. Januar 2025 im Ontario Pavilion, Stand Nr. H7.B50, im Dubai World Trade Center.

Weitere Informationen finden Sie unter www.myant.ca

info@myant.ca

