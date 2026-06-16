DOLOMITES Val Gardena

Curona de Gherdëina: Das Meet & Greet mit den Dolomiten-Rockstars

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St. Christina (ots)

Die Curona de Gherdëina ist eine der eindrucksvollsten Touren Südtirols und definiert Wandern neu, sowohl für erfahrene Gipfelstürmer als auch für Genusswanderer. Auf rund 60 Kilometern umrundet diese Mehrtagestour das gesamte Grödnertal und führt durch einige der spektakulärsten Landschaften der Dolomiten.

Ein Line-up, das jedes Wanderherz höherschlagen lässt

Gröden ist weltbekannt für seine legendären Gipfel, doch die Curona de Gherdëina (ladinisch für "Grödner Krone") setzt dem Ganzen die Krone auf. Es ist die Einladung, die UNESCO-Welterbe-Dolomiten in ihrer ganzen Intensität zu durchschreiten. Von den Geislerspitzen über das Puez-Hochplateau bis hin zum Sellamassiv, Langkofel und der Seiser Alm wandert man hier Auge in Auge mit den echten "Rockstars" der Alpen.

Gipfelglück am Tag, Wohnkomfort für die Nacht

Dank der erstklassigen Infrastruktur mit modernen Liftanlagen und der kostenlosen Mobilität durch die "Val Gardena Mobil Card" lassen sich die Etappen perfekt organisieren. Man startet morgens direkt vor der gewählten Unterkunft, schwebt mit der Seilbahn hinauf in die vertikale Welt und kehrt nach einem Tag voller Adrenalin und Panorama zurück in den Komfort des Hotels, der Ferienwohnung oder Pension in St. Ulrich, St. Christina oder Wolkenstein.

Das Line-up der Superlative: Die 5 Etappen

Jeder Tag auf der Curona de Gherdëina ist wie ein neues Kapitel und zeigt eine andere Facette der Dolomiten:

Etappe 1 - der Opener: Geisler-Glow & Seceda-Vibe

Zum Auftakt serviert die Tour direkt einen der meistfotografierten Orte der Welt. Von der Raschötz-Alm geht es entlang der markanten Geislerspitzen zur Seceda Ridge Line. Die messerscharfen Felsflanken sind auf alle Fälle ein Selfie mit dem Rockstar wert.

Etappe 2 - Backstage: Die Mondlandschaft des Puez

Die zweite Etappe führt in eine surreale Welt. Vom Cisles-Tal geht es über die Siëles-Scharte auf die karge Karstlandschaft des Puez-Hochplateaus. Der Kontrast zwischen dem tiefblauen Crespëina-See und den schroffen Cirspitzen ist pures Dolomiten-Kino.

Etappe 3 - der Headliner: Die Königsetappe über den Sellastock

Die Überschreitung des Sellamassivs ist das Herzstück der Tour. Über den "Weg der Legenden" geht es hinauf zum Pisciadù-See und weiter zum Sella-Hochplateau. Die Weite ist überwältigend, bevor der Abstieg durch das wasserfallreiche Lasties-Tal zum Sellajoch führt.

Etappe 4 - das Solo: Der Langkofel

Die vierte Etappe führt durch die faszinierende "Steinerne Stadt" und über den Friedrich-August-Weg mit Blick auf die Marmolata, den Rosengarten und die Seiseralm. Wer es alpiner mag, kann alternativ die eindrucksvolle Langkofelscharte mit dem historischen "Sarglift" durchqueren.

Etappe 5 - das Grande Finale: Chill-out auf der Seiser Alm

Zum Abschluss wird es sanfter, aber nicht weniger spektakulär. Die Seiser Alm, Europas größte Hochalm, bietet weitläufige Almflächen und traumhafte Panoramablicke auf Langkofel und Schlern. Es ist das perfekte Happy End nach Tagen voller Gipfelerlebnisse.

Die Dolomiten-Rockstars warten schon. Bist du bereit für die Show?

Die Curona de Gherdëina ist weit mehr als eine Wanderung, es ist eine exklusive Tour zu den schönsten Schauplätzen der Alpen. Dank Liftanlagen und Busverbindungen lassen sich die einzelnen Etappen bequem organisieren.

Alle weiteren Infos zur Curona de Gherdëina unter: https://ots.de/EMqXrc

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