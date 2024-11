agent home GmbH

Möbliertes Wohnen - ein unverzichtbarer Bestandteil des urbanen Lebens

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Nachfrage nach privatwirtschaftlich möblierten Wohnungen für eine längerfristige Nutzung steigt, dem gegenüber steht ein knappes Angebot. Es könnten deutlich mehr möblierte Wohnungen vermietet werden, als tatsächlich zur Verfügung stehen. Dies trifft auch für Stuttgart zu, dem Firmensitz der agent home GmbH, führender Full Service-Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit in der Metropolregion Stuttgart. Besonders Expats, junge Berufstätige und Geschäftsreisende suchen verstärkt nach flexiblen und voll ausgestatteten Wohnlösungen. Begehrt sind hauptsächlich zentrale Stadtteile wie Stuttgart-West und der Süden. Dieser wachsende Trend trägt nicht nur zur Entlastung des regulären Mietmarktes bei, sondern bietet zudem eine praktische Lösung für Menschen mit temporären Wohnbedürfnissen.

Komfort für Mieterinnen und Mieter sowie für Firmen

Möbliertes Wohnen ermöglicht es Mietern, ohne Aufwand sofort in eine neue Wohnung einzuziehen - ideal für Menschen, die temporär oder projektbezogen in der Stadt sind. Voll ausgestattete Wohnungen bieten Komfort und machen den Kauf von Möbeln und zusätzliche Verträge überflüssig. Für viele internationale Fachkräfte ist dies ein entscheidender Vorteil, da sie sich vom ersten Moment an 'zuhause' fühlen und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, ohne sich um logistische Details kümmern zu müssen. Dies bedeutet auch ein Vorteil für die jeweiligen Firmen, da sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht für Aufgaben rund um den Umzug freistellen müssen.

Flexibilität für Mieterinnen und Mieter

Fachkräfte, die aus dem Ausland oder einer anderen deutschen Stadt neu in Stuttgart ankommen, bekommen durch befristete Mietverträge erstmal die Möglichkeit, für sich zu überprüfen, ob ihnen die neue Situation - die Stadt, die Wohnung oder deren Lage, die neue Stelle - zusagt. Mieterinnen und Mieter können, nach Ablauf einer Mindestmietzeit, mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende kündigen. Dies ist die Hälfte der regulären Kündigungszeit. Für Vermieter gilt die reguläre Kündigungszeit von 3 Monaten. Sollte sich die Mieterin oder der Mieter dazu entscheiden, in der Wohnung zu bleiben, so kann der Mietvertrag bis 6 Wochen vor Ablauf verlängert werden.

Kostentransparenz für Mieterinnen und Mieter

Gerade in Regionen wie Stuttgart, einer der wirtschaftsstärksten Räume Europas, werden viele (internationale) Fachkräfte benötigt. Hier leben und arbeiten Menschen aus 180 verschiedenen Ländern. Oftmals muss der berufliche Wechsel schnell erfolgen. Möbliertes Wohnen bedeutet planbare Ausgaben und reduziert den Stress für Mieter, besonders für diejenigen, die aus dem Ausland kommen und mit dem hiesigen Standard nicht vertraut sind und nicht wissen, welche Ausstattung sich bewährt hat.

Nachhaltigkeit im Fokus

Möbliertes Wohnen trägt durch die Wiederverwendung von Möbeln und Haushaltsgegenständen auch zur Schonung von Ressourcen bei. Mieterinnen und Mieter müssen nicht, wie sonst üblich, bei einem Einzug alle Möbel neu erwerben. Diese nachhaltigen Ansätze sprechen besonders junge, umweltbewusste Mieter an.

Erfolgsgeschichte aus Stuttgart

Felix Stockenberg, ein junger Ingenieur, der neu nach Stuttgart zog, hebt die Vorteile hervor: "Als Berufsanfänger war mir wichtig, flexibel zu bleiben. Die möblierte Wohnung war für mich eine ideale Übergangslösung."

Studien widerlegen Kritik an Vermietungspraktiken

Trotz der vielen Vorteile und der damit verbundenen hohen Nachfrage nach dieser Wohnform steht die möblierte Vermietung immer wieder in der Kritik. So wird oft unterstellt, Privatvermieter würden in extremem Maß möbliert vermieten, um sich einer Regulierung durch die Mietpreisbremse zu entziehen. Der Grund für die verzerrte Darstellung liegt in der Vermischung unterschiedlicher Wohnmodelle und in Mehrfachinseraten ein und desselben Objekts, die zu falschen Annahmen führen.

Das Zeitwohnwerk, ein Zusammenschluss meist führender Agenturen für möbliertes Wohnen in deutschen Großstädten und Metropolen, dem auch agent home angehört, hat in den letzten 9 Jahren das Gegenteil festgestellt. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine vom Bundesministerium der Justiz in Auftrag gegebene Studie des Beratungsunternehmens Oxford Economics. Laut dieser Analyse gibt es keine Indizien dafür, dass die Einführung der Mietpreisbremse zu einer systematischen Umwandlung von Leerwohnungen in möblierte Mietwohnungen geführt hat.

Fazit

"Möbliertes Wohnen ist ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen, urbanen Lebens. Möblierte Vermietungen stärken den Wirtschaftsstandort, indem sie Fachkräften, die vorübergehend entsandt werden, schnellen Zugang zu bezugsfertigem Wohnraum bieten und so die Attraktivität und Mobilität des Arbeitsmarktes fördern. Die vorhandene hohe Nachfrage zeigt, dass diese Wohnform ihre Berechtigung am Markt hat", sagt Sara Basad, Geschäftsführerin von agent home.

Original-Content von: agent home GmbH, übermittelt durch news aktuell