Guangdong Province

Die Provinz Guangdong stärkt die Kulturindustrie der Greater Bay Area durch Kulturfinanzierung

Bild-Infos

Download

Guangzhou, China (ots)

Vom 20. bis 22. November 2024 fand in Guangzhou die Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area Cultural Industry Investment Conference statt. Die Veranstaltung brachte Vertreter von Finanz- und Wertpapierinstituten, Branchenverbänden, über 100 führenden Investmentfirmen, mehr als 40 börsennotierten Unternehmen sowie Unicorns, Gazellenunternehmen und Innovatoren im Bereich der Kulturtechnologie zusammen.Die diesjährige Konferenz stand unter dem Motto "Kulturfinanzierung stärkt die Greater Bay Area: Industrie und Technologie in Synergie." Im Mittelpunkt standen die Einführung mehrerer kultureller Investitionsprojekte sowie die Präsentation fundierter Forschungsberichte zur Kulturindustrie. Darüber hinaus wurden innovative Kulturtechnologien mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten und praktischer Anwendungsrelevanz vorgestellt. Zu den präsentierten Projekten gehörten der Film Fall Into the Mortal World, virtuelle digitale Figuren für Museen und das Konzept "Humanoid Robot+", die großes Interesse bei den Teilnehmern weckten.Zentrale Städte der Greater Bay Area - Guangzhou, Shenzhen, Hongkong und Macau - präsentierten ihre vielfältigen kulturellen Angebote und nutzten ihre reichen kulturellen Ressourcen. Unternehmen in diesen Städten konzentrieren sich zunehmend auf Bereiche wie KI-generierte Inhalte (AIGC), digitale Kreativproduktion, intelligente Kulturgüterherstellung und neue Formen des Kulturkonsums. Dies fördert die Entwicklung eines dynamischen digitalen Kulturökosystems in der Region.Auf der Konferenz wurden zwei Schlüsselberichte veröffentlicht: der "2024 Cultural Industry Investment Report" und der "2024 Report on the Trends of Cultural Industry Investment in the Greater Bay Area". Diese Berichte lieferten Analysen zu Finanzierungstrends und Investitionsmöglichkeiten im Kulturbereich und beleuchteten aktuelle Herausforderungen. In den letzten fünf Jahren hat die Kulturindustrie der Greater Bay Area Investitionen in Höhe von rund 52,82 Milliarden Yuan angezogen. Guangdong führt seit zwei Jahrzehnten ununterbrochen die nationale Kulturindustrie an, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 10 %.Im Jahr 2023 erzielten kulturbezogene Unternehmen in Guangdong, die über eine bestimmte Betriebsgröße hinausgehen, einen Umsatz von 2,2483 Billionen Yuan - der höchste Wert landesweit. Die Provinz beherbergt über 10.800 solcher Unternehmen, was einem Siebtel des nationalen Gesamtanteils entspricht. Allein Shenzhen trug über 1 Billion Yuan zum Umsatz bei, was 8,5 % des nationalen Gesamtumsatzes ausmacht. Die kulturelle Fertigungsindustrie bleibt ein wesentlicher Faktor und macht nahezu die Hälfte des gesamten Umsatzes der Kulturbranche in Guangdong aus.Die Gaming- und Unterhaltungsgeräteindustrie in Guangdong spielt eine bedeutende Rolle auf dem globalen Markt: 20 % der weltweiten Gaming-Maschinen stammen aus Guangzhou, und ein Viertel aller globalen Animationsprodukte wird in Dongguan produziert. Weitere Stärken der Provinz liegen in den Bereichen Film und Fernsehen, Videospiele, Animation und kreatives Design. Der Umsatz der Gaming-Branche macht über 80 % des nationalen Gesamtumsatzes aus, während digitale Musik, digitales Publizieren und Animation beträchtliche Anteile an der gesamten nationalen Produktion haben.

Original-Content von: Guangdong Province, übermittelt durch news aktuell