Aquiline Capital Partners LP

Marosa sichert sich eine Investition von Aquiline, um das Wachstum zu beschleunigen und die Lösungen zur Einhaltung der Umsatzsteuer zu erweitern

Vigo, Spanien und London (ots/PRNewswire)

VIGO, Spanien und LONDON, 7. November 2024 /PRNewswire/ – Marosa 2024 S.L. („Marosa"), ein führender Anbieter von Technologielösungen für die Einhaltung der Umsatzsteuer und die elektronische Rechnungsstellung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Investition in Höhe von 12 Mio. Euro von Aquiline, einer auf Finanzdienstleistungen und Technologie spezialisierten privaten Investmentfirma, erhalten hat. Diese Finanzierung stellt die erste externe Kapitalaufnahme von Marosa dar und wird dazu beitragen, die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu beschleunigen, das Angebot an Compliance-Software und E-Invoicing zu erweitern und die globale Expansion zu unterstützen.

Marosa wurde 2016 von Pedro Pestana da Silva gegründet und ist ein technologiegestützter Anbieter von geschäftskritischen Technologien und Dienstleistungen für die Einhaltung der Umsatzsteuer und richtet sich an große multinationale Unternehmen, die in ganz Europa Mehrwertsteuererklärungen abgeben müssen. Mit über 1.200 Unternehmens- und eCommerce-Kunden bietet Marosas Flaggschiffsoftware, VATify, eine cloudbasierte End-to-End-Lösung, die elektronische Rechnungsstellung, Umsatzsteuerregistrierung und Berichterstattung zentralisiert. Das Unternehmen bietet auch Echtzeit-Berichte über elektronische Rechnungen als Antwort auf die gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen EU-Ländern.

Die Investition von Aquiline wird Marosa in die Lage versetzen, die Produktentwicklung, die Markteinführung und die internationale Expansion weiter zu beschleunigen und gleichzeitig von der bedeutenden regulatorischen und Marktdynamik in Europa zu profitieren. Jüngste regulatorische Veränderungen, wie die Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnungsstellung und Echtzeit-Berichterstattung in ganz Europa, haben die Bedeutung digitaler Lösungen für die Einhaltung der Umsatzsteuer unterstrichen. Marosa ist das Herzstück dieser Anforderungen, da es großen multinationalen Unternehmen dabei hilft, regulatorischen Änderungen einen Schritt voraus zu sein, indem es E-Invoicing- und Umsatzsteuerprozesse digitalisiert.

Pedro Pestana da Silva, Gründer und CEO von Marosa, kommentierte:

„Ich freue mich, Aquiline als unseren ersten externen Investor begrüßen zu dürfen. Im Laufe der Zeit haben wir eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Team aufgebaut, und sie verstehen unsere Vision, die Technologie und die Bedürfnisse unserer Kunden wirklich. Mit dieser Investition sind wir gut gerüstet, um unsere Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, unser Produktangebot zu verbessern und unsere Reichweite in einem komplexen und sich entwickelnden Markt zu vergrößern."

Giovanni Nani, Principal bei Aquiline, fügte hinzu:

„Seit unserem ersten Treffen im Jahr 2020 bewundern wir die Software und die Dienstleistungen, die Pedro und das Marosa-Team für ihren wachsenden Kundenstamm in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld entwickelt haben. Aquiline kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Start-up-Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen und Technologie verweisen. Wir freuen uns darauf, mit Marosa in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten und das Team auf seinem Weg zu einem europaweit führenden Unternehmen im Bereich der Umsatzsteuereinhaltung und der elektronischen Rechnungsstellung zu unterstützen.

Hinweise für die Redaktion

Informationen zu Marosa

Marosa ist ein führender Anbieter von vollständig integrierten Technologielösungen für die Einhaltung der Umsatzsteuer und die elektronische Rechnungsstellung für Unternehmen und eCommerce-Kunden in ganz Europa. Mit Hauptsitz in Vigo, Spanien, zentralisiert Marosas Flaggschiff-Software VATify die elektronische Rechnungsstellung, die Umsatzsteuerregistrierung und die Berichterstattung und automatisiert die Kommunikation mit den Steuerbehörden, wodurch Unternehmen bei regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus sind und ihre Prozesse zur Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften optimieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.marosavat.com.

Informationen zu Aquiline

Aquiline Capital Partners LP („Aquiline") ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, London und Philadelphia, die sich auf Finanzdienstleistungen und Technologie spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 verwaltet Aquiline ein Vermögen von rund 11,3 Mrd. USD und hat über die drei Strategien des Unternehmens in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Kredite rund 7,0 Mrd. USD an Kapital eingesetzt.

Weitere Informationen über Aquiline, seine Anlageexperten und seine Portfoliounternehmen finden Sie unter www.aquiline.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550642/Aquiline_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/marosa-sichert-sich-eine-investition-von-aquiline-um-das-wachstum-zu-beschleunigen-und-die-losungen-zur-einhaltung-der-umsatzsteuer-zu-erweitern-302299289.html

Original-Content von: Aquiline Capital Partners LP, übermittelt durch news aktuell