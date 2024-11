Die Legionellengutachter

Marco Holz von "Die Legionellengutachter": Warum eine Risikoabschätzung alleine nicht ausreicht, um den akuten Legionellenbefall zu beseitigen

Ein akuter Legionellenbefall kann für Gebäudeverantwortliche zu einem ernsthaften Problem werden, das sowohl Gesundheitsrisiken als auch erhebliche administrative Herausforderungen mit sich bringt. Sobald das Gesundheitsamt eingeschaltet wird und eine Risikoabschätzung fordert, müssen Verantwortliche schnell handeln und die richtigen Experten an ihrer Seite haben. Marco Holz von "Die Legionellengutachter" bietet nicht nur umfassendes Fachwissen, sondern auch die notwendige Erfahrung, um die Ursachen des Legionellenbefalls zu identifizieren und die erforderlichen Maßnahmen effektiv umzusetzen. Wie Gebäudeverantwortliche den Kreislauf aus ständigen Forderungen und sinnloser Maßnahmen mit den Experten von "Die Legionellengutachter" durchbrechen können, erfahren Sie hier.

Ist die Trinkwasser-Installation in Wohngebäuden, Hotels, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder anderen gewerblichen und öffentlichen Gebäuden von Legionellen befallen, stehen die Betreiber vor einer großen Herausforderung - besonders dann, wenn das Gesundheitsamt eine Vielzahl von Maßnahmen verlangt, um der Gefahr entgegenzuwirken und die Trinkwasserhygiene sicherzustellen. Viele Verantwortliche fühlen sich dabei überfordert, da sie oft nicht über das notwendige technische Fachwissen verfügen, um die geforderten Schritte korrekt umzusetzen. Die Folgen sind nicht nur hohe Kosten für vermeintlich wirksame Maßnahmen, sondern auch der zunehmende Druck durch immer neue Anforderungen und Fristen seitens der Behörden. Wird der Kreislauf aus unwirksamen Maßnahmen nicht unterbrochen, bleibt der Aufwand endlos und die Gesundheitsgefahren für die Gebäudenutzer bestehen weiterhin. "Selbst die beste Risikoabschätzung bringt nichts, wenn die Maßnahmen nicht richtig umgesetzt werden - fehlerhaft umgesetzte Maßnahmen sind so zu bewerten, als ob niemals etwas passiert wäre", warnt Marco Holz, Geschäftsführer von "Die Legionellengutachter".

"Unsere Kunden werden mit uns nicht nur ihren Legionellenbefall los, sie sparen zudem massiv an Kosten, denn wir drängen zu keinen sinnlosen Maßnahmen und fordern auch keine erneuten Risikoabschätzungen ohne triftigen Grund", fügt er hinzu. "Unsere Kunden vermeiden zudem Strafzahlungen, haben weniger Stress mit Ämtern und den Mietern und riskieren somit keine Umsatzeinbrüche durch Mietkürzungen." Als zertifizierter Gutachter nach VDI 6023 Kategorie A ist Marco Holz auf die Trinkwasserhygiene spezialisiert und unterstützt gemeinsam mit seinem Team bei der Erstellung einer umfassenden Risikoabschätzung. So hilft er gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen, die Ursachen für den Legionellenbefall zu identifizieren, um anschließend gezielte Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten und die Trinkwassersysteme langfristig frei von Legionellen zu halten.

Effektive Legionellenbekämpfung: Der Ansatz von "Die Legionellengutachter"

"Der Kampf gegen Legionellen erfordert mehr als nur kurzfristige Maßnahmen - ohne tiefgreifendes Verständnis und eine fachkundige Überprüfung der Sanierungsschritte gelingt der Ausbruch aus diesem Kreislauf nicht", warnt Marco Holz. Ein Legionellenbefall in Trinkwasser-Installationen kann für die Verantwortlichen zu einer wahren Plage werden, bei der nichts zu helfen scheint. "Unsere Kunden haben oft schon viel Geld in verschiedene Ansätze wie Risikoabschätzungen, thermische Desinfektionen, Sterilfilter und Wasserproben investiert, bevor sie zu uns kommen", so Marco Holz. "Wir setzen auf gezielte Maßnahmen und finden so endlich eine Lösung."

Eine Risikoabschätzung geht natürlich mit einer gewissen Investition einher, die sich am Ende jedoch auszahlt. Doch keine Angst: Zwar ist sie nicht für wenige hundert Euro erhältlich, wird aber auch nicht fünfstellig. Der genaue Preis ist von verschiedenen Faktoren wie der Objektart, der Größe, der Anzahl der Nutzungseinheiten und Co. abhängig - diese werden im unverbindlichen Erstgespräch mit "Die Legionellengutachter" besprochen, sodass der Kunde direkt einen Preis erhält. Im Vergleich zu ineffektiven Maßnahmen anderer Anbieter und den Einsparungen bei den Sanierungskosten ist diese Investition äußerst kosteneffizient. Während der Zusammenarbeit entwickeln Marco Holz und sein Team ein maßgeschneidertes Konzept, das die Ursache des Legionellenbefalls identifiziert. Nach der Auftragserteilung übernehmen sie zudem die gesamte Kommunikation mit den Behörden, Nutzern und Facility-Managern, sodass sich ihre Kunden um nichts weiter kümmern müssen.

Warum die Begleitung der Sanierungsmaßnahmen durch Experten so wichtig ist

Doch damit nicht genug: Auch bei der Sanierung stehen die Experten ihren Kunden beratend zur Seite. So machen sie nicht nur auf den Sanierungsbedarf aufmerksam, sondern begleiten auch die Umsetzung der Maßnahmen. "Wir erleben leider immer wieder die Überforderung der Branche im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik", betont Marco Holz. "Durch den weiter anhaltenden Facharbeitermangel fehlt den beauftragten Handwerkerbetrieben oftmals das nötige Fachwissen für Trinkwasser-Installationen. Nicht selten mangelt es auch an Sorgfalt und Qualität der Sanierungsarbeiten." Doch werden die Sanierungsarbeiten nicht korrekt umgesetzt, können die Ursachen nicht nur nicht sachgemäß beseitigt werden, es besteht auch das Risiko eines erneuten Legionellenbefalls und damit einhergehend weit größeren Problemen.

Dieser marktbedingten Problematik wirken die Experten von "Die Legionellengutachter" bewusst entgegen, indem sie den beauftragten Handwerksbetrieben beratend zur Seite stehen. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung stellen sie sicher, dass die Sanierung sachgemäß, zügig und sicher durchgeführt wird. So werden am Ende nicht nur Kosten gespart, die Kunden können sich auch sicher sein, die Ursachen für den Legionellenbefall bekämpft zu haben.

Fazit: Marco Holz bietet einen Ausweg aus dem Kreislauf von wirkungslosen Maßnahmen gegen Legionellen

Ein akuter Legionellenbefall bringt für Gebäudeverantwortliche erhebliche Herausforderungen mit sich, da Gesundheitsämter eine Vielzahl an Maßnahmen verlangen, um den Befall zu beheben. Der ständige Kreislauf von Risikoabschätzungen und anderen unnötigen Maßnahmen führt oft zu einem frustrierenden Teufelskreis. Häufig wird versucht, durch Maßnahmen wie das Versenden von Schreiben an die Nutzer, die sie zu vermehrtem Wasserverbrauch anregen sollen, oder das Erhöhen der Wassertemperatur auf 70 Grad, das Problem zu lösen. Doch solche Maßnahmen greifen oft nicht nur zu kurz, sie lösen auch das eigentliche Problem nicht und verursachen unnötige Kosten. Mit der Vorgehensweise von Marco Holz und "Die Legionellengutachter" wird den Verantwortlichen geholfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und die Situation endlich effektiv zu lösen.

