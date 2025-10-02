BIKE2FUTURE GmbH

BIKE2FUTURE startet B2B-Onlineshop für Leasingrückläufer

Freie Auswahl, ohne Vororder, ohne Mindestabnahme

Der B2B-Onlineshop bietet ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis, wie man es sonst nur aus dem B2C-Bereich kennt, jedoch auf die Anforderungen des Fachhandels zugeschnitten. Jedes Rad wird transparent mit Bild, Laufleistung, Einkaufspreis, ursprünglichem Verkaufspreis, Besonderheiten und Leasingbeginn dargestellt. Zahlreiche Filterfunktionen erleichtern die gezielte Auswahl. Die Lieferung der bestellten Räder erfolgt kostenfrei.

Alle Bestellungen basieren auf Re-Order: Händler können gezielt auf die konkrete Nachfrage ihrer Kundinnen und Kunden reagieren und ihren Bestand schlank und flexibel halten. Ein zusätzlicher Vorteil: Der Bestand im Onlineshop wird alle sechs Stunden aktualisiert - so bleibt das Angebot dynamisch und es sind regelmäßig neue, interessante Räder verfügbar.

Marktzugang, Flexibilität und Nachhaltigkeit im Fokus

Der B2B-Shop von BIKE2FUTURE erschließt den Fachhändlern ein wachsendes Sortiment an Leasingrückläufern aus dem Portfolio des Bikeleasing-Service. Besonders attraktiv: Viele Räder stammen von Marken, die im klassischen Fachhandel nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Damit ergeben sich neue Spielräume für Sortiment und Positionierung im Geschäft mit hochwertigen Gebrauchtfahrrädern.

BIKE2FUTURE und Bikeleasing sehen in dem neuen Angebot nicht nur einen wirtschaftlichen Mehrwert für Händler, sondern auch einen konkreten Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. "Indem bereits produzierte Räder erneut genutzt werden, lassen sich Ressourcen sparen und Emissionen bei der Neuproduktion vermeiden - das spielt auch im Handel zunehmend eine Rolle.

Aktuell greifen bereits rund 300 Fachhändler regelmäßig auf unsere Plattform zu", erläutert Bastian Krause, CEO der Bikeleasing-Gruppe. Die Zahl der Partner soll sukzessive ausgebaut werden.

Interessierte Händler können sich unter https://haendler.bike2future.de (Zugang nur für gewerbliche Abnehmer) registrieren.

Über BIKE2FUTURE

BIKE2FUTURE steht für hochwertige, aufbereitete Fahrräder und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, einen vertrauensstiftenden Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten, der wirklich nachhaltig ist. BIKE2FUTURE gehört zur Bikeleasing-Gruppe.

Mehr Informationen unter www.bike2future.de

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH & Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.

Mehr als 80.000 Unternehmen mit über 3,9 Millionen Mitarbeitenden vertrauen bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger, qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.

An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg, Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - engagieren sich über 500 Mitarbeitende dafür, nachhaltige Mobilität und attraktive Benefits in Unternehmen einfach zugänglich zu gestalten.

