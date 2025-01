grynia consulting GmbH

Mehr Erfolg im Recruiting: Grynia Consulting GmbH verbindet Top-Talente mit der Bau- und Immobilienwelt

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Agile Methoden, Digitalisierung und Nachhaltigkeit könnten den unvermeidbaren Wandel in der Bau- und Immobilienbranche längst bestimmen – doch es fehlt an allen Ecken an talentierten Fach- und Führungskräften, um ihn wirklich voranzutreiben. Hier setzt Thomas Grynia mit seiner Personalberatung an: Die Grynia Consulting GmbH fokussiert sich auf die Besetzung strategisch wichtiger Führungspositionen und entwickelt Recruitinglösungen im Bereich People & Culture Management, um nachhaltiges Wachstum und Transformation zu unterstützen. Wie auch Sie davon profitieren können, erfahren Sie hier.

Der strukturelle Wandel in der Branche ist unausweichlich – eine Erkenntnis, die mittlerweile viele Unternehmen teilen. Doch um die aktuellen Herausforderungen in Chancen zu verwandeln und eine echte Basis für langfristigen Erfolg zu schaffen, bedarf es Mut zur Anpassung an die neuen Marktanforderungen. Demgegenüber führt die wirtschaftliche Unsicherheit jedoch oft dazu, dass notwendige Veränderungen viel zu zögerlich umgesetzt werden – insbesondere im Personalbereich. "Unsere Branche steht sowohl vor einem Paradigmen- als auch einem Generationswechsel", erklärt Thomas Grynia, Gründer und Geschäftsführer der Grynia Consulting GmbH. "Noch immer erschweren traditionelle Ansätze dabei eine flexible Unternehmensplanung und schrecken junge Top-Talente ab. Fehlt es an interner Erneuerung oder externen Impulsen, geraten betroffene Unternehmen schnell in eine kritische Lage."

"Jede Transformation wird letztlich von den Menschen getragen, die sich in neuen Rollen beweisen. Wir vernetzen Unternehmen gezielt mit diesen Fachkräften, um nicht nur kurzfristige Erfolge zu erzielen, sondern auch nachhaltige Entwicklungen zu sichern", fügt er hinzu. Mit seiner langjährigen Expertise in der Personalberatung bietet Thomas Grynia mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen – von der gezielten Suche nach Führungskräften über Interimslösungen bis hin zu innovativen Recruiting-Strategien und Employer Branding. Dank seines individuellen Ansatzes konnten bereits viele Unternehmen die passenden Führungskräfte gewinnen und langfristig integrieren. Die geringe Nachbesetzungsquote von unter drei Prozent unterstreicht hierbei den Erfolg der Grynia Consulting GmbH als eine der führenden Personalberatungen der Branche.

Gezielte Fach- und Führungskräftevermittlung: Der strukturierte Ansatz der Grynia Consulting GmbH

Der Erfolg einer erfolgreichen Stellenbesetzung beginnt bei der Grynia Consulting GmbH stets mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Teamstrukturen und Organigramme: Dieses strukturierte Briefing ermöglicht ein tiefgehendes Verständnis für die jeweilige Position und deren Einbettung in die Unternehmensstruktur. "Unserer Erfahrung nach ist ein solches Vorgehen essenziell, um die passendsten Kandidaten gezielt zu identifizieren und den Auswahlprozess möglichst effizient zu gestalten", erläutert Thomas Grynia.

In der darauffolgenden Phase der Marktbearbeitung, die in der Regel vier bis sechs Wochen umfasst, wird der relevante Arbeitsmarkt systematisch analysiert. Hierbei setzt die Grynia Consulting GmbH auf eine individuelle Kandidatenansprache, die auf Vertrauen und Professionalität basiert. Die Bedürfnisse und Erwartungen der Bewerber stehen dabei immer im Mittelpunkt, um eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Auch nach der erfolgreichen Vermittlung bleibt die Grynia Consulting GmbH ein verlässlicher Partner, der Unternehmen und neue Mitarbeiter während der Probezeit eng begleitet und bei Herausforderungen beratend zur Seite steht. Das Team rund um Thomas Grynia setzt dabei auf eine proaktive Begleitung, um eventuelle Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren und entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten.

Erfolgsfaktor Erfahrung: Was die Grynia Consulting GmbH auszeichnet – und wie sie ihre Branche prägt

Thomas Grynia selbst hat seine Karriere bei einer renommierten amerikanischen Personalberatung gestartet und sich rasch zum jüngsten Manager in leitender Position hochgearbeitet. Sein tiefes Verständnis für strategische Personalplanung in der Bau- und Immobilienbranche entwickelte er anschließend in einer spezialisierten Beratungsboutique weiter. Auf genau dieser Basis aus umfassender Praxiserfahrung und spezialisiertem Fachwissen gründete er schließlich die Grynia Consulting GmbH und konzentrierte sich fortan gezielt auf die vielschichtigen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche.

Ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung war die Auszeichnung bei den Real Estate Brand Awards 2024 als das am stärksten wachsende Unternehmen im Bereich Executive Search. Dies unterstreicht den Erfolg und die hohe Professionalität, mit der die Grynia Consulting GmbH den Herausforderungen des Marktes begegnet. Durch regelmäßige Beiträge in Fachpublikationen und Podcasts bleibt das Unternehmen darüber hinaus stets am Puls der Zeit und gibt wertvolle Impulse für die Branche.

Sie wollen sich gezielt als gefragtester Arbeitgeber Ihrer Region positionieren und die besten Fach- und Führungskräfte für sich begeistern? Dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Grynia und lassen Sie sich unverbindlich hierzu beraten!

Original-Content von: grynia consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell