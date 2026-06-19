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Die Wallbox hört auf das Netz

Rheidon Tech präsentiert die neue Wallbox WB700 auf der Power2Drive Europe 2026

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München (ots)

Rheidon Tech, ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stellt auf der Power2Drive Europe 2026 erstmals die Wallbox WB700 vor.

Bei der Entwicklung der WB700 hat Rheidon Tech die zunehmend differenzierten Ladeanforderungen in Deutschland und Europa im Blick. Die dreiphasige Wallbox mit bis zu 22 kW ist gezielt für einen Markt konzipiert, in dem das Laden zu Hause Teil des häuslichen Energiemanagements ist. Sie vereint dynamisches Lastmanagement, das die Ladeleistung so anpasst, dass der Haushalt innerhalb seiner verfügbaren Anschlussleistung bleibt, sowie Überschussladen aus selbst erzeugtem Solarstrom und eine MID-konforme Messung für Flotten-, Firmenwagen- und Erstattungsszenarien. Auf dem offenen Standard OCPP aufgebaut, kann die WB700 zudem auf externe Netzsignale reagieren - und ermöglicht so Peak Shaving und weitere netzdienliche Lademaßnahmen, die sich von Markt zu Markt unterscheiden.

"Der deutsche § 14a EnWG ist nur eine Variante einer Frage, die sich inzwischen jeder europäische Markt stellt: Wie lädt man so, dass das Netz es verkraftet?" sagt Joe Lin, CEO von Rheidon Tech. "Deutschland regelt es über den § 14a EnWG, Großbritannien gibt für Ladepunkte standardmäßig Nebenzeiten vor, Italien ermöglicht Haushalten nachts eine erhöhte Leistung von bis zu 6 kW. Die Regeln unterscheiden sich, das Prinzip bleibt dasselbe: Die Wallbox muss auf das Netz hören. Deshalb haben wir die WB700 auf OCPP aufgebaut - damit sie auf die Netzsignale des jeweiligen Marktes reagieren kann."

Die WB700 soll ab Ende des dritten Quartals 2026 in Europa verfügbar sein. Präsentiert wird das Produkt auf der Power2Drive Europe 2026 in Halle B6, Stand 670.

Über Rheidon Tech

Rheidon Tech entwickelt und produziert Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im privaten Bereich. Das Portfolio umfasst portable Ladegeräte wie den PC200 und den PC200 Pro, Wallboxen sowie Systeme für das Lastmanagement. Die Produkte sind CE-zertifiziert und in Europa verfügbar.

Rheidon Tech nimmt 2026 zum dritten Mal in Folge an der Power2Drive Europe teil. Weitere Informationen finden Sie unter www.rheidon.com.

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