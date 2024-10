Rheidon Tech

Rheidon Tech bringt ein innovatives und tragbares V2V/V2L-EV-Ladegerät für den privaten Gebrauch in Europa auf den Markt

Shenzhen (ots)

Rheidon Tech stellt das PowerSharing Set vor - ein bahnbrechendes und tragbares Ladegerät, das die Anwendungsmöglichkeiten der Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie erweitert. Es ermöglicht sowohl das Laden von Fahrzeug zu Fahrzeug (V2V) als auch von Fahrzeug zu Last (V2L) und ist speziell für den privaten Einsatz in Europa konzipiert; darüber hinaus ist die Vehicle-to-Home (V2H)-Funktionalität für die Zukunft geplant. Diese innovative Lösung, die ab November 2024 erhältlich sein wird, kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Laut einer aktuellen Umfrage zeigen 79 % der deutschen Hausbesitzer mit Elektrofahrzeug Interesse an einer bidirektionalen Ladetechnologie.

Das portable PowerSharing Set besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: dem tragbaren Ladegerät PC280, das mit 95 % aller Elektrofahrzeuge kompatibel ist, und dem bidirektionalen Ladegerät AC800. Das System bietet V2V-Ladefunktionen mit einer Leistung von bis zu 7,2 kW (abhängig vom Fahrzeugtyp) und kann so in 30 Minuten Energie für eine Reichweite von etwa 16-22 Kilometern bereitstellen. Die V2L-Funktion umfasst eine Steckdosenleiste mit drei Anschlüssen und einer Spannung von 230 V, was es Nutzern ermöglicht, ihre Haushaltsgeräte überall bequem mit Strom aus ihrem Elektrofahrzeug zu versorgen.

Diese vielseitige Ladelösung ist kompatibel mit allen Fahrzeugmodellen, die über einen Typ-2-Stecker und bidirektionale Ladefunktionen verfügen, darunter Marken wie BYD, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Nissan und Volvo. Sicherheitsfunktionen wie Leckageschutz, Überstromschutz und Temperaturüberwachung gewährleisten dabei einen sicheren Betrieb.

"Unser PowerSharing Set stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Nutzung und gemeinschaftlichen Energienutzung für EV-Besitzer dar", erklärt Joe Lin, CEO von Rheidon Tech, einer Tochtergesellschaft des LED-Treiber-Spezialisten Lifud. "Rheidon Tech hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erlebnis der Elektromobilität grundlegend zu verändern. Mit der geplanten Erweiterung unserer Ladegeräte um die Vehicle-to-Home (V2H)-Funktionen definieren wir das Verständnis für den Besitz eines Elektrofahrzeugs neu - von einem reinen Fortbewegungsmittel hin zu einer Lifestyle-Entscheidung, die außergewöhnliche Möglichkeiten bietet."

