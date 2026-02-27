Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH

Sind alte Häuser plötzlich die Lösung? Warum verfallene Mietshäuser zur begehrten Kapitalanlage werden

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Während Neubaupreise explodieren und moderne Wohnungen vielerorts unerschwinglich werden, richtet sich der Blick vieler Investoren plötzlich auf Objekte, die jahrelang niemand wollte – veraltete, vernachlässigte oder sogar sanierungsbedürftige Mietshäuser. Der Grund ist einfach: sie sind oft deutlich günstiger im Einkauf, bieten enormes Entwicklungspotenzial und lassen sich durch clevere Modernisierung zu echten Renditeobjekten machen.

Alte Häuser gelten oft als Problemfälle, dabei können sie ein wahrer Schatz sein. Wer den Zustand richtig bewertet und strukturiert saniert, kann den Wert eines verfallenen Mietshauses nahezu verdoppeln. Dieser Beitrag zeigt, warum gerade jetzt viele dieser unscheinbaren Objekte zur Chance für Anleger werden und was man bei einer Investition beachten sollte.

Warum der Markt sich zugunsten von Bestandsimmobilien verschiebt

Mehrere strukturelle Faktoren verändern derzeit die Spielregeln am Immobilienmarkt. Neubauten sind nicht nur teuer in der Erstellung, sondern unterliegen komplexen Genehmigungsverfahren und strengen energetischen Standards. Hohe Bau- und Finanzierungskosten zwingen Projektentwickler dazu, entsprechend hohe Verkaufs- oder Mietpreise anzusetzen, um wirtschaftlich tragfähig zu bleiben.

Gleichzeitig steigt in vielen Regionen die Verkaufsbereitschaft von Eigentümern älterer Mietshäuser. Erbengemeinschaften, private Bestandshalter ohne Modernisierungsstrategie oder überforderte Vermieter sehen sich mit wachsendem Sanierungsdruck konfrontiert. Diese Konstellation führt dazu, dass Objekte häufig unter ihrem tatsächlichen Entwicklungspotenzial gehandelt werden. Für strategisch denkende Anleger öffnet sich damit ein Renditefenster, das weniger auf Marktdynamik als auf operative Kompetenz setzt.

Der entscheidende Unterschied: Know-how statt Bauchgefühl

Nicht das Alter eines Gebäudes entscheidet über dessen Attraktivität, sondern die Fähigkeit, Potenziale realistisch zu bewerten. Während unerfahrene Investoren vor allem veraltete Heizungen, schlechte Energieeffizienz oder sichtbaren Instandhaltungsstau wahrnehmen, analysieren professionelle Anleger die tragende Substanz, mögliche Ausbaureserven und Optimierungspotenziale in Grundrissen. Hinzu kommen Spielräume bei Mietanpassungen, Nachverdichtung oder der strategischen Nutzung staatlicher Förderprogramme für energetische Maßnahmen.

Eine strukturierte Zustandsanalyse bildet die Grundlage für eine belastbare Kalkulation. Wer Sanierungskosten, Zeitachsen und regulatorische Rahmenbedingungen präzise erfasst, kann Wertsteigerungen planen, statt auf sie zu hoffen.

Netzwerk, Prozesse und Skaleneffekte als Renditetreiber

In einem angespannten Bau- und Handwerkermarkt entscheidet nicht allein das Objekt über den Erfolg, sondern das organisatorische Umfeld. Erfahrene Investoren arbeiten mit eingespielten Gewerken, verfügen über belastbare Kalkulationswerte und etablierte Projektsteuerungsprozesse. Dadurch lassen sich Sanierungen planbar und wirtschaftlich umsetzen. Private Eigentümer hingegen stehen häufig vor Kostensteigerungen, Verzögerungen oder Qualitätsproblemen, die die Rendite erheblich belasten.

Hinzu kommen Skaleneffekte: Wer mehrere Objekte entwickelt, kann Materialeinkäufe optimieren, energetische Maßnahmen strategisch bündeln und Prozesse standardisieren. Wertschöpfung entsteht so systematisch und nicht zufällig.

Das aktuelle Marktumfeld als strategische Chance

Das gestiegene Zinsniveau hat spekulativ orientierte Marktteilnehmer zurückgedrängt und die Transaktionsdynamik verlangsamt. Gleichzeitig bleibt das Neubauangebot in vielen Ballungsräumen begrenzt, während die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum anhält. Moderate Mietsteigerungen in gut angebundenen Lagen sorgen für zusätzliche Stabilität.

Für Anleger mit ausreichend Eigenkapital, klarer Strategie und operativer Kompetenz ergibt sich daraus ein Umfeld, in dem selektive Ankäufe und gezielte Modernisierungen eine solide Basis für langfristige Vermietbarkeit schaffen können. Entscheidend ist dabei eine sorgfältige Prüfung von Substanz, Standort, Infrastruktur, demografischer Entwicklung sowie mietrechtlichen Rahmenbedingungen.

Nachhaltigkeit und Substanz statt kurzfristiger Spekulation

Die wachsende Attraktivität sanierungsbedürftiger Mietshäuser ist weniger Ausdruck eines Trends als vielmehr Ergebnis einer strukturellen Marktanpassung. Bestehender Wohnraum wird modernisiert, energetisch verbessert und an aktuelle Anforderungen angepasst, anstatt ausschließlich auf Neubau zu setzen. Das schont Ressourcen, erhält gewachsene Stadtstrukturen und ermöglicht häufig günstigere Mieten als vergleichbare Neubauprojekte.

Für Anleger entsteht ein Investmentansatz, der auf nachhaltiger Wertentwicklung, stabilen Cashflows und unternehmerischer Steuerung basiert. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob alte Häuser die Lösung sind, sondern wer über die Kompetenz verfügt, ihr Potenzial systematisch zu heben.

Über Stephan Gerlach:

Stephan Gerlach ist Gründer der Gerlach Immobiliengruppe, SPIEGEL-Bestseller-Autor und Experte für den Kauf, die Renovierung und den Verkauf von Immobilien. Sein Ziel ist es, möglichst vielen Menschen renditestarke und sichere Immobilien zur Vermögensbildung und Altersvorsorge zu ermöglichen. Sein Team bietet dafür ein Komplettpaket und übernimmt den gesamten Prozess – für mehr Rendite bei weniger Risiko und ohne Aufwand für die Kunden. Mehr Informationen unter: https://gerlachgroup.de

Original-Content von: Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH, übermittelt durch news aktuell