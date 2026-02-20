MaklersbesterFreund.de: Warum die Anschlussfrage nach dem Immobilienverkauf für Makler immer wichtiger wird

Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH

Nach dem Immobilienverkauf beginnt für viele Verkäufer erst die eigentliche Entscheidungsphase. Stephan Gerlach und sein Team der Gerlach Immobilien Gruppe zeigen, wie Makler diese Situation strukturiert begleiten können – ohne zusätzliche Beratungsverantwortung zu übernehmen.

Nach notarieller Beurkundung und Schlüsselübergabe scheint der Prozess abgeschlossen. Der Verkauf ist erfolgreich, das Kapital fließt, der Makler widmet sich dem nächsten Mandat. Für viele Verkäufer beginnt jedoch genau jetzt eine neue Phase. Das freigewordene Vermögen will sinnvoll eingesetzt werden – möglichst sicher, planbar und ohne neuen Verwaltungsaufwand. Gerade ältere Eigentümer, Erbengemeinschaften oder Verkäufer größerer Mehrfamilienhäuser stehen vor der Frage, wie sie ihr Kapital künftig strukturieren sollen. Eine erneute Immobilieninvestition kommt häufig nicht infrage: Finanzierungsfragen, regulatorische Anforderungen oder schlicht der Wunsch nach weniger Verantwortung wirken bremsend. Zurück bleibt Unsicherheit. „Viele Verkäufer wünschen sich eine Lösung, die Stabilität bietet und gleichzeitig unkompliziert bleibt. Wenn diese Anschlussfrage offenbleibt, entsteht schnell Orientierungslosigkeit und im Zweifel wird Kapital nicht strategisch eingesetzt“, erklärt Darius Alibek, Ansprechpartner für Partner- und Empfehlungsprogramme bei der Gerlach Immobilien Gruppe.

Genau an diesem Punkt setzt die Gerlach Immobilien Gruppe an. „Makler erleben diese Situation regelmäßig. Sie erkennen den Bedarf, möchten jedoch keine Anlageberatung übernehmen. Deshalb braucht es eine klare, strukturierte Anschlusslösung, die den Prozess professionell weiterführt“, so Alibek. Die Gerlach Immobilien Gruppe arbeitet seit Jahren mit Verkäufern entwicklungsfähiger Mehrfamilienhäuser und kennt die typischen Fragestellungen nach einem Verkauf aus der Praxis. Auf dieser Erfahrung basiert das Konzept von MaklersbesterFreund.de: eine Schnittstelle, über die Makler ihre Verkäufer bei Bedarf an ein spezialisiertes Team übergeben können. Ziel ist es, eine transparente und einfach zugängliche Möglichkeit zu schaffen, damit Kapital nach dem Verkauf strukturiert weitergeführt werden kann, ohne zusätzlichen Beratungsaufwand für den Makler.

MaklersbesterFreund.de – So funktioniert das Modell in der Praxis

Erkennt ein Makler im Gespräch mit seinem Verkäufer, dass nach dem Notartermin ein Bedarf im Bereich Kapitalanlage besteht, kann er über MaklersbesterFreund.de eine strukturierte Weiterleitung initiieren. Dafür erstellt er einen persönlichen Empfehlungslink, der sich per E-Mail oder WhatsApp versenden oder als QR-Code direkt im Gespräch teilen lässt. „Wichtig ist, dass der Makler weiterhin in seiner Kernkompetenz bleibt“, erklärt Darius Alibek, Ansprechpartner für Partner- und Empfehlungsprogramme bei der Gerlach Immobilien Gruppe. „Er gibt die Anschlussfrage professionell weiter, ohne selbst eine Anlageberatung zu übernehmen.“

Über den Empfehlungslink nimmt der Verkäufer eigenständig Kontakt zur Gerlach Immobilien Gruppe auf. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt das dortige Team sämtliche Schritte – von der Erstansprache über die individuelle Beratung bis zur konkreten Umsetzung der gewählten Anlageoption. Der Makler bleibt in seiner Rolle als Immobilienvermittler. Für Transparenz sorgt ein digitales Portal, über das Empfehlungen nachvollzogen werden können. Kommt es zu einem Abschluss – etwa in Form einer Beteiligung an der Hansea Invest eG oder einer Investition über die Gerlach Immobilien Gruppe – erhält der Makler eine erfolgsabhängige Provision in Höhe von 3 Prozent zuzüglich Mehrwertsteuer.

Strukturierte Anlageoptionen nach dem Immobilienverkauf

Nach der Weiterleitung an die Gerlach Immobilien Gruppe erhalten Verkäufer eine individuelle Beratung und Zugang zu verschiedenen strukturierten Anlageoptionen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Kapital nach einem Verkauf nachvollziehbar und geordnet weitergeführt werden kann. „Viele unserer Kunden möchten bewusst keine neue operative Verantwortung übernehmen, sondern ihr Kapital in klar strukturierte Modelle einbringen“, erklärt Stephan Gerlach, Gründer der Gerlach Immobilien Gruppe. „Entscheidend ist eine Lösung, die transparent aufgebaut ist und verlässliche Rahmenbedingungen bietet.“

Zum einen besteht die Möglichkeit, in Kapitalanlage-Immobilien zu investieren, bei denen Verwaltung und operative Prozesse übernommen werden. Alternativ können Verkäufer Genossenschaftsanteile der Hansea Invest eG erwerben. Diese bieten derzeit eine Rendite von 7 Prozent pro Jahr bei quartalsweiser Ausschüttung und einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Eine Finanzierung ist nicht erforderlich, ebenso wenig eine Bonitätsprüfung. Das investierte Kapital wird für Immobilienentwicklungsprojekte eingesetzt. Im Falle eines direkten Wohnungskaufs über die Gerlach Immobilien Gruppe wird zusätzlich ein Rabatt von 1 Prozent auf den Nettokaufpreis gewährt.

Wie Makler ihre Position langfristig stärken können

Für Makler bleibt die eigene Rolle klar definiert. Sie verantworten weiterhin den Immobilienverkauf und geben die Anschlussfrage strukturiert weiter. Eine zusätzliche Beratungsverantwortung im Bereich Kapitalanlage entsteht nicht, ebenso wenig sind neue Prozesse im eigenen Unternehmen erforderlich. „Unser Ansatz ist bewusst so gestaltet, dass Makler ihr bestehendes Geschäftsmodell nicht verändern müssen“, erläutert Darius Alibek. „Sie erweitern ihr Angebot, ohne zusätzliche operative Komplexität aufzubauen.“ Kommt es über eine Empfehlung zu einem Abschluss, erhält der Makler eine Provision in Höhe von 3 Prozent zuzüglich Mehrwertsteuer. Die wirtschaftliche Beteiligung ist transparent geregelt und an einen konkreten Erfolg geknüpft.

Gleichzeitig wirkt sich die strukturierte Anschlusslösung auf die Kundenbeziehung aus. Verkäufer erleben ihren Makler nicht nur als Vermittler für den Verkaufsprozess, sondern als Ansprechpartner über den Notartermin hinaus. Das stärkt Vertrauen und kann die Weiterempfehlungsbereitschaft erhöhen. Das Programm ist bewusst auf einen ausgewählten Partnerkreis ausgelegt und zielt auf langfristige Zusammenarbeit ab. Für Makler bedeutet dies eine Ergänzung ihres bestehenden Geschäftsmodells, die zusätzliche Stabilität schafft – insbesondere in einem Marktumfeld mit steigenden Anforderungen an Transparenz und Beratung.

Sie möchten Ihren Kunden auch nach dem Immobilienverkauf Orientierung bieten und gleichzeitig Ihr Geschäft sinnvoll ergänzen? Darius Alibek von der Gerlach Immobilien Gruppe informiert Sie gern unverbindlich über die Möglichkeiten des Partner- und Empfehlungsprogramms.

