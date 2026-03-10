WADIKI

1,1 Millionen Euro für einen Spielplatz – lohnt sich das wirklich?

Thallwitz

In Köln-Nippes wurde ein neuer Spielplatz mit Skywalk eröffnet – Kostenpunkt: 1,1 Millionen Euro. Die Stadt feiert das Projekt als Vorzeigeanlage für urbanes Spielen. Doch im Netz hagelt es Kritik: Ist so viel Geld für einen einzigen Spielplatz in Zeiten knapper Kassen wirklich sinnvoll investiert?

Wir brauchen sichere, kreative Spielräume – aber eben auch wirtschaftlich durchdachte Konzepte. Dieser Beitrag zeigt, wann sich solche Prestigeprojekte lohnen, wie Städte kosteneffizient bauen können und wo das Geld Kindern langfristig wirklich hilft.

Prestige oder strukturelle Verantwortung?

Das Beispiel aus Köln-Nippes steht stellvertretend für eine Entwicklung, die sich in vielen Kommunen beobachten lässt. Einzelne, architektonisch anspruchsvolle Anlagen erhalten große Aufmerksamkeit und binden erhebliche Mittel. Gleichzeitig weisen zahlreiche bestehende Spielplätze Mängel auf – sei es durch veraltete Geräte, beschädigte Fallschutzflächen oder fehlende Barrierefreiheit. Während neue Projekte öffentlichkeitswirksam eröffnet werden, bleibt der Sanierungsstau oft weniger sichtbar.

Als Ursache werden häufig knappe Haushaltsmittel genannt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Defizite vielfach auf fehlende Strukturen und unklare Verantwortlichkeiten zurückzuführen sind. Gesetzlich vorgeschriebene Routine- und Hauptinspektionen erfolgen nicht überall regelmäßig oder mit der erforderlichen Sachkunde. Werden Prüfungen nicht fachgerecht durchgeführt, bleiben sicherheitsrelevante Schäden unter Umständen unentdeckt. Die Risiken tragen letztlich die Kinder und die Kommunen im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht.

Planung endet nicht mit der Eröffnung

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die langfristige Perspektive. Die Baukosten bilden nur einen Teil der tatsächlichen Ausgaben. Über die gesamte Lebensdauer einer Anlage hinweg entstehen kontinuierliche Kosten für Wartung, Pflege und Instandsetzung. Werden diese sogenannten Lebenszykluskosten nicht realistisch kalkuliert, verschiebt sich das Problem in die Zukunft. Fehlende Mittel für Reparaturen führen dann zu Nutzungseinschränkungen oder Sperrungen einzelner Geräte.

Gerade komplexe Konstruktionen wie ein Skywalk erhöhen die Anforderungen an Kontrolle und Unterhalt. Höhen, spezielle Materialien und anspruchsvolle Verbindungen erfordern regelmäßige fachkundige Prüfungen. Ohne qualifiziertes Personal und klar definierte Abläufe kann selbst eine hochwertige Anlage ihren Sicherheitsstandard nicht dauerhaft halten. Wirtschaftlichkeit bedeutet daher, Investitionen von Anfang an ganzheitlich zu betrachten und Folgekosten verbindlich einzuplanen.

Mit einem Budget von 1,1 Millionen Euro hätte alternativ auch in die systematische Sanierung mehrerer bestehender Standorte investiert werden können. Ebenso ließen sich Inspektionsstrukturen professionalisieren oder Wartungskapazitäten ausbauen. Ein solcher Ansatz würde die Qualität in der Fläche stärken und mehr Kindern zugutekommen.

Wann Großprojekte gerechtfertigt sind

Dennoch sind größere Neubauten nicht grundsätzlich kritisch zu bewerten. In dicht bebauten Stadtteilen mit begrenzten Freiflächen kann eine hochwertige Anlage städtebaulich sinnvoll sein. Sie schafft Aufenthaltsqualität, fördert Bewegung und ermöglicht soziale Begegnungen. Innovative Spielangebote können zudem neue pädagogische Impulse setzen.

Voraussetzung bleibt jedoch eine ausgewogene Gesamtstrategie. Eine Kommune, die ihren Bestand systematisch erfasst, regelmäßig wartet und transparent priorisiert, kann gezielt auch in anspruchsvolle Einzelprojekte investieren. Fehlt diese Grundlage, entsteht schnell ein Ungleichgewicht zwischen repräsentativen Neubauten und vernachlässigter Infrastruktur.

Letztlich entscheidet nicht allein die Höhe der Investition über ihren Wert, sondern ihre Einbettung in ein langfristiges Konzept. Sichere und kreative Spielräume sind unverzichtbar. Sie erfüllen ihren Zweck jedoch nur dann nachhaltig, wenn Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und fachgerechte Organisation konsequent zusammengedacht werden. Erst durch diese Verbindung entsteht ein dauerhafter Nutzen für Kinder, Eltern und Kommunen.

