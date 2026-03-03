WADIKI

Sechs Jahre ohne Brandschutzkontrolle: Warum Crans-Montana zur Warnung für deutsche Kommunen wird

Der Fall Crans-Montana zeigt, welche Folgen es haben kann, wenn sicherheitsrelevante Kontrollen über Jahre hinweg ausbleiben. In der Schweizer Gemeinde war die Bar Le Constellation in der Silvesternacht des Jahres 2026 Schauplatz einer der schwersten Brandkatastrophen in der jüngeren Geschichte des Landes: Bei einem Feuer, das vermutlich durch in der Luft gehaltene Funken pyrotechnischer Flaschen ausgelöst wurde, kamen mindestens 41 Menschen ums Leben und über 100 weitere wurden verletzt.

Ermittlungen haben ergeben, dass seit 2019 keine der vorgeschriebenen jährlichen Brandschutzinspektionen mehr an diesem Veranstaltungsort durchgeführt worden waren, obwohl sie gesetzlich vorgesehen und für die Sicherheit zentral wären. Stattdessen fanden zwischen 2020 und 2025 keine systematischen Prüfungen statt, und Mängel, die zuvor aufgefallen waren, wurden nicht kontinuierlich nachverfolgt. Dieser Kontrollausfall hat nicht nur das Ausmaß der Tragödie begünstigt, sondern auch die Debatte über Verantwortlichkeiten auf kommunaler und kantonaler Ebene neu entfacht.

Ähnliches sehen wir auch immer wieder in Deutschland, besonders auf Spielplätzen. Das Grundproblem ist überall dasselbe: Wenn regelmäßige Kontrollen fehlen, entsteht ein falsches Sicherheitsgefühl. Nachfolgend erfahren Sie, welche Parallelen sich zwischen unterschiedlichen Sicherheitsbereichen ziehen lassen und welche Lehren Kommunen daraus ziehen sollten.

Vom Brandschutz zum Spielplatzrisiko

Was im Schweizer Nachbarland als Brandkatastrophe Schlagzeilen macht, ist auch in anderen Sicherheitsbereichen relevant – etwa bei der Instandhaltung öffentlicher Spielplätze in Deutschland. Das Grundproblem ist überall dasselbe: Wenn regelmäßige Kontrollen fehlen, entsteht ein falsches Sicherheitsgefühl, weil Risiken nicht systematisch erfasst und rechtzeitig behoben werden.

Auf Spielplätzen zeigen sich diese Risiken nicht in großen Unglücken wie in Crans-Montana, aber in vielen Fällen im Alltag: beschädigte Fallschutzflächen, angegriffene Holzelemente oder lockere Verbindungen wachsen über Monate zu sicherheitsrelevanten Mängeln, weil Inspektionen unzureichend sind oder nicht konsequent nachgefasst wird.

Dass dieses Risiko nicht nur theoretisch ist, zeigen die jährlichen Todesfälle auf öffentlichen Spielplätzen in Deutschland. Viele Verantwortliche und Bürger wiegen sich in Sicherheit, schließlich ist in den vergangenen Jahren nichts Dramatisches passiert. Genau dieses trügerische Sicherheitsgefühl führt jedoch dazu, dass Risiken unterschätzt werden – bis es doch zu einem schweren Unfall kommt.

Warum Kontrollen nicht optional sind

Regelmäßige Inspektionen und Wartungsnachweise dienen nicht nur der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, sondern sind zentrale Elemente, um Gefahrenpotenziale zu erkennen und abzuwenden, bevor sie sich manifestieren. Wenn Prüfpflichten über Jahre missachtet werden, entsteht ein Vakuum an Verantwortlichkeit – sei es beim Brandschutz in einer Bar oder bei technischen Anlagen auf einem Spielplatz. Entscheidend ist, dass Kontrollen nicht als lästige Bürokratie verstanden werden, sondern als präventive Maßnahme, die Menschen schützt.

Im Fall Crans-Montana wurde die fehlende Überprüfung von Brandschutzmaßnahmen zwischen 2020 und 2025 zu einem tragischen Faktor, der das Ausmaß der Opferzahlen mitbestimmt hat.

Lehren für deutsche Kommunen

Für deutsche Kommunen bedeutet dieser Fall im Nachbarland eine klare Mahnung: Sicherheit muss kontinuierlich überprüft und dokumentiert werden, egal ob es um Gebäude, Anlagen oder Spielplätze geht. Auf öffentlichen Spielplätzen sind regelmäßige Sicht- und Hauptinspektionen verpflichtend, doch im Alltag wird die Pflicht seltener stringent erfüllt, als es die Vorschriften vorsehen. Werden Inspektionen „nach Gefühl“ durchgeführt oder nur sporadisch, bleibt ein strukturelles Risiko bestehen.

Digitale Erfassungssysteme, klare Zuständigkeiten und eine verbindliche Nachverfolgung von Mängeln können helfen, diesen Risiken systematisch zu begegnen. Statt der Hoffnung, dass „schon nichts passieren werde“, ist ein proaktiver Umgang mit Risiken gefordert. Der Fall Crans-Montana macht deutlich: Wenn Kontrollen zur Ausnahme werden, sind die Konsequenzen für die Sicherheit aller Beteiligten nicht vorhersehbar – und im schlimmsten Fall tragisch.

