Taiwans Maschinenbauunternehmen treiben die industrielle Automatisierung voran

Ihr umfassendes, vielfältiges Fachwissen und ihre führenden technologischen Fähigkeiten helfen Herstellern auf der ganzen Welt, die Herausforderungen der Automatisierung zu meistern.

Der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) stellt mehrere Fallstudien vor, die zeigen, wie taiwanesische Maschinen- und Metallverarbeitungsunternehmen die industrielle Automatisierung vorantreiben.

Um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen im Bereich Automatisierung und Maschinen zu erkunden, kann der TAITRA Sie mit führenden taiwanesischen Anbietern in diesem Bereich zusammenbringen: https://innovation.taitra.org.tw/en/supplier-list

Oder per E-Mail: IndustryMarketingTeam@taitra.org.tw

Lösungen für Herausforderungen bei der Umsetzung der Automatisierung

In einer kürzlich veröffentlichten Studie von McKinsey wurde die Automatisierung als oberste Investitionspriorität in allen Branchen für die Jahre von 2023 bis 2029 genannt. Allerdings gibt es nach wie vor eine Reihe von Herausforderungen bei der Ausweitung der Automatisierung, unter anderem sind das:

Auswahl der geeigneten Technologie

Planung der Umsetzung

Erwerb von Fachwissen im Bereich der Automatisierung

Mit ihrem breit gefächerten Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung sind die taiwanesischen Maschinenbauer bestens aufgestellt, um diese Herausforderungen zu lösen und die Automatisierung weltweit voranzutreiben.

Lange Tradition der Stärkung der Fertigung in allen Branchen

Taiwan verfügt über eine enorme Vielfalt und große Erfahrung in den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung und Fertigung. Die meisten Unternehmen sind weltweit führende Experten in ihren jeweiligen Bereichen und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung – in einigen Fällen über ein halbes Jahrhundert.

Dieses fundierte Fachwissen erstreckt sich auf eine Vielzahl von Branchen, wie:

Herstellung von Pulver: Mill Powder Tech Co. Ltd. verfügt über fast 80 Jahre Erfahrung im Bereich Technologien für die Pulverherstellung und bietet der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Präzisionslösungen an.

Mill Powder Tech Co. Ltd. verfügt über fast 80 Jahre Erfahrung im Bereich Technologien für die Pulverherstellung und bietet der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Präzisionslösungen an. Herstellung von Schrauben: Chien Tsai Machinery Enterprise Co., Ltd. verfügt über umfassende Fähigkeiten in der Schraubenherstellung und liefert hochleistungsfähige, präzisionsgefertigte Geräte, die anspruchsvollen globalen Standards entsprechen.

Chien Tsai Machinery Enterprise Co., Ltd. verfügt über umfassende Fähigkeiten in der Schraubenherstellung und liefert hochleistungsfähige, präzisionsgefertigte Geräte, die anspruchsvollen globalen Standards entsprechen. Schweißmaschinen: Dahching Electric Industrial Co., Ltd. ist führend in der Innovation von Schweißmaschinen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von qualitativ hochwertigen geschweißten Komponenten in allen Branchen.

Als ODM- und OEM-Partner übernehmen taiwanesische Unternehmen die Rolle von Beratern für ihre Kunden und unterstützen sie bei der Optimierung von Entwicklung und Konstruktion im Hinblick auf den langfristigen Erfolg am Markt. Zwei Beispiele dafür sind Mill Powder Tech und CTT, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten nutzen und ihre Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen.

Umsetzung von Industrie 5.0 und Steigerung der Produktivität

Automatisierung und Hochleistungsanlagen erfordern Technologien wie CNC-Steuerung und schlüsselfertige Lösungen von Experten, die alles aus einer Hand anbieten können. Zahlreiche taiwanesische Unternehmen sind in diesen Bereichen innovativ tätig, unter anderem in folgenden:

Erweiterte CNC-Integration : CTT dient als One-Stop-Shop für die Integration von Prozessen und Lösungen, einschließlich CNC-gestützter Automatisierung zur Bewältigung komplexer Fertigungsanforderungen.

: CTT dient als One-Stop-Shop für die Integration von Prozessen und Lösungen, einschließlich CNC-gestützter Automatisierung zur Bewältigung komplexer Fertigungsanforderungen. Umfassende schlüsselfertige Lösungen: Mill Powder Tech bietet ein komplettes, schlüsselfertiges System an, das sowohl die Qualität als auch die Produktivität steigert, die Komplexität der Verwaltung mehrerer Anbieter beseitigt und eine reibungslose Implementierung gewährleistet.

Ein wichtiger Partner weltweit

Die taiwanesische Geschäftswelt hat mehrere Vorteile zu bieten:

Technologische Fähigkeiten : Zuverlässige F&E und patentierte, firmeneigene Technologien

: Zuverlässige F&E und patentierte, firmeneigene Technologien Vertrauenswürdig und zuverlässig : Hohe Sensibilität und Sorgfalt beim Schutz des geistigen Eigentums der Partner

: Hohe Sensibilität und Sorgfalt beim Schutz des geistigen Eigentums der Partner Kundenorientiert : Flexibilität und Anpassung an spezifische Bedürfnisse

: Flexibilität und Anpassung an spezifische Bedürfnisse ESG: Einbeziehung der Nachhaltigkeit im Betrieb und in der Lieferkette

Einbeziehung der Nachhaltigkeit im Betrieb und in der Lieferkette Kompatibel mit Friendshoring-Grundsätzen: Mit weltweiten Niederlassungen und Netzwerken für Geschäftskontinuität

Hilfe für internationale Einkäufer beim Zugang zum Besten, was Taiwan zu bieten hat

Bei der Suche nach einem Lieferanten oder Partner im Ausland haben Unternehmen oft Schwierigkeiten, ein geeignetes Unternehmen zu finden, das vertrauenswürdig und zuverlässig ist, und auch die Kommunikation kann eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Um diesen Prozess zu beschleunigen und wirkungsvolle Synergien zu fördern, dient der TAITRA als Ressource und erleichtert die Zusammenarbeit mit einzigartigen, zukunftsorientierten Start-ups und Unternehmen der Insel.

Die Organisation löst Probleme internationaler Einkäufer mit den folgenden Dienstleistungen:

Beratungen über den Bedarf und die entsprechenden Dienstleistungen: https://innovation.taitra.org.tw/en/contact-us

Umfangreiche Liste von Unternehmen, kostenlos online verfügbar ist: https://innovation.taitra.org.tw/en/supplier-list

Vorabprüfung und Einstufung von Unternehmen als zuverlässig und vertrauenswürdig

Erleichterung der Kommunikation und Gewährleistung einer erfolgreichen Kontaktaufnahme

Um zu gewährleisten, dass Einkäufer mit hochintegrierten Unternehmen zusammenarbeiten, hat TAITRA über ein umfassendes Handelsnetzwerk mit über 60 Überseebüros in mehr als 40 Ländern weltweit grenzüberschreitende Dienstleistungen in Echtzeit eingerichtet, und die Organisation unterhält Kooperationsabkommen mit über 500 internationalen handelsbezogenen Schwesterorganisationen.

