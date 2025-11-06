DIHK Service GmbH

Recruiting Days für Unternehmen: Im Speeddating-Format internationale Fachkräfte kennenlernen

Berlin (ots)

Die Recruiting Days des Projekts Hand in Hand for International Talents von DIHK Service GmbH und Bundesagentur für Arbeit gehen in die nächste Runde: Vom 25.-27. November 2025 haben IHK-Unternehmen bundesweit wieder die Möglichkeit in einem virtuellen Speeddating-Format internationale Fachkräfte aus den Bereichen Elektronik und Industrieelektrik, Metall und Mechatronik, Fachinformatik sowie Hotellerie und Gastronomie kennenzulernen.

Und so geht's: Die Unternehmen verschaffen sich vorab mithilfe von Kurzprofilen einen Überblick über die qualifizierten Fachkräfte aus Brasilien, Indien und Vietnam. Wenn Interesse an einem oder mehreren Bewerbenden besteht, werden diese zu einem virtuellen Besprechungsraum eingeladen, in dem sich beide Parteien in einem kurzen Gespräch austauschen. Die Veranstaltung ermöglicht es, gleich mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten in kurzer Zeit kennenzulernen.

"Der Vorteil der Recruiting Days ist, dass jedes Gespräch nur 15 Minuten dauert. Das reicht, um sich einen ersten Eindruck von der oder dem Bewerbenden zu machen", erklärt David Müller, der Organisator der Veranstaltungsreihe. "Bei beidseitigem Interesse erfolgt später ein tiefergehendes längeres Gespräch."

Neben der Organisation des Vorstellungsgesprächs unterstützt das Projekt "Hand in Hand for International Talents" beim gesamten Prozess der Einwanderung der Fachkraft nach Deutschland: von Sprachkursen im Ausland bis hin zur Organisation der bürokratischen Prozesse für die Einreise.

In den IHK-Regionen Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Karlsruhe, Koblenz, Lahn-Dill, Leipzig, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg, Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Ostbrandenburg, Potsdam, Reutlingen, Rostock und Südthüringen hilft das Projekt zudem bei der gesellschaftlichen und betrieblichen Integration.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 18. November 2025.

Anmelden zu den Recruiting Days können sich interessierte Unternehmen über den folgenden Link: Recruiting Days - Internationale Fachkräfte kennenlernen | 25. - 27. November 2025

