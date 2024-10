DRUID AI

DRUID AI läutet mit der Einführung von DRUID Conductor eine neue Ära der KI-Agenten ein und ermöglicht Unternehmen die Erstellung und Orchestrierung von autonomen KI-Agenten

New York (ots/PRNewswire)

DRUID AI, ein weltweit führender Anbieter von Konversations- und Agenten-KI, hat heute auf seiner dritten jährlichen Kundenkonferenz Symbiosis die Einführung von DRUID Conductor bekannt gegeben. DRUID Conductor ist ein fortschrittlicher KI-Agent, der alle verschiedenen Agenten, mit denen ein Mitarbeiter interagiert, vereinheitlicht und orchestriert, unabhängig davon, welches System den Agenten erstellt oder betreibt. Diese Innovation vereinfacht die Komplexität der Verwaltung mehrerer Agenten und bietet eine einzige Schnittstelle, die die Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit nutzen können.

DRUID Conductor ermöglicht es Mitarbeitern außerdem, neue KI-Agenten durch einen benutzerfreundlichen, KI-basierten Agentenlösungs-Builder spontan zu erstellen. Die Plattform ist mit Best-Practice-Geschäftsprozessen, spezialisierten Fähigkeiten und unternehmensspezifischem Wissen ausgestattet und macht es den Mitarbeitern leicht, spezialisierte, autonome Agenten zu erstellen, indem sie einfach mit DRUID kommunizieren. Darüber hinaus können Unternehmen mit DRUID QA Agent neu erstellte KI-Agenten vor der Bereitstellung testen und vorhandene Agenten überwachen, um ihre Genauigkeit und die erwartete Leistung sicherzustellen.

Im Gegensatz zu anderen Agenten auf dem Markt lässt sich DRUID Conductor nahtlos in bestehende Unternehmenslösungen wie Microsoft Copilot und Salesforce Einstein integrieren, lernt von ihnen und baut auf ihnen auf, sodass ein einheitliches Agentenerlebnis entsteht, das die unternehmensweite KI-Funktionalität verbessert.

Mit DRUID Conductor können Unternehmen mit Kundenkontakt rund um die Uhr und über mehrere Kanäle hinweg selbstständig mit ihren Kunden in natürlicher Sprache kommunizieren. Die autonomen KI-Agenten von DRUID liefern schnelle, präzise Antworten, die auf vertrauenswürdigem Wissen basieren und bis zu 95 % Genauigkeit erreichen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen auch, klare Leitplanken zu setzen, die Probleme bei Bedarf an menschliche Mitarbeiter weiterleiten.

„Unsere Mission bei DRUID ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, schnell zu automatisieren und zu skalieren, indem wir ihnen ermöglichen, unbegrenzt viele virtuelle Experten in Form von KI-Agenten zu schaffen", so Liviu Dragan, Mitbegründer und CEO von DRUID AI. „Mit DRUID Conductor können Unternehmen jetzt mühelos neue Workflows erstellen, die Zeit sparen und den Umsatz steigern. Auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung haben Kunden, die unser Agenten-Framework einsetzen, eine um 30 % höhere Kundenzufriedenheit festgestellt und bis zu 80 % bestimmter Geschäftsfunktionen automatisiert."

DRUID AI ist stolz darauf, DRUID Conductor als erste von mehreren neuen agentenbasierten KI-Innovationen und -Funktionen anzukündigen, die auf der Symbiosis-Konferenz vorgestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter druidai.com.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/druid-ai-lautet-mit-der-einfuhrung-von-druid-conductor-eine-neue-ara-der-ki-agenten-ein-und-ermoglicht-unternehmen-die-erstellung-und-orchestrierung-von-autonomen-ki-agenten-302277302.html

Original-Content von: DRUID AI, übermittelt durch news aktuell