Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH

Infotainment für Kinder und Jugendliche zum Thema Datenschutz: Twitch-Livestream der Vodafone Stiftung mit Influencer:innen und Expert:innen

Event-Stream ist Highlight der #DataMe-Kampagne der Vodafone Stiftung zum Thema Datenschutz und richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche, um deren Umgang mit den eigenen Daten zu stärken

Streamer Fabian Siegismund, Creatorin Yasmin Bal sowie Bundestagsabgeordneter Tim Klüssendorf und Dr. Gergana Vladova vom Weizenbaum-Institut diskutieren und chatten live mit der Zielgruppe auf Twitch

Innovatives Format bietet der Community zu Themen wie Cybercrime, Big Data, KI und Überwachung verschiedene Spiele

Am kommenden Mittwoch, 22. November 2023, veranstaltet die Vodafone Stiftung im Rahmen ihrer Klickwinkel-Bildungsinitiative erstmals einen Twitch-Livestream. Die Veranstaltung ist Teil der #DataMe-Kampagne, die darauf abzielt, Jugendliche über Datenschutz und Datenerfassung aufzuklären. Der Livestream wird von 17 bis 20 Uhr von Fabian Siegismund, einem renommierten Twitch-Streamer und Moderator, auf https://www.twitch.tv/siegismund ausgestrahlt und richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche, um deren Umgang mit Daten zu stärken.

Gemeinsam mit Dr. Gergana Vladova, Forschungsgruppenleiterin des Weizenbaum-Instituts zum Thema "Bildung für die digitale Welt", Content Creatorin Yasmin Bal und dem Bundestagsabgeordneten Tim Klüssendorf wird Host Fabian Siegismund in einem unterhaltsamen Format verschiedene Spiele spielen und sich mit der Online-Community austauschen. Dabei steht im Fokus, das Bewusstsein für Datenschutzthemen zu schärfen und die Jugendlichen für die sich ständig weiterentwickelnde digitale Welt und Technologien zu sensibilisieren. Die Spiele wurden sorgfältig ausgewählt und vorbereitet, um auf spielerische Weise die Herausforderungen und Chancen im Umgang mit persönlichen Daten zu vermitteln. Die Zuschauer:innen können sich auf interaktive Diskussionen, Fragerunden und exklusive Einblicke in die Welt des Datenschutzes und die Perspektiven der eingeladenen Gäste freuen.

Der Livestream verspricht nicht nur informative Inhalte, sondern auch jede Menge Spaß und Unterhaltung, sowohl für die Zielgruppe als auch Eltern. Das innovative Format diskutiert Themen wie Cybercrime, Big Data, KI und Überwachung mit mehreren verschiedenen Spielen wie "Das Internet vergisst nie", "Big Data Bingo" oder "Datenfails - Never have I ever" live mit der Zielgruppe.

Antworten auf die Herausforderungen der digitalen Ära

"Privatsphäre stellt einen essenziellen Teil der freien Gesellschaft dar. In der heutigen digitalen Welt sind wir uns aber immer seltener darüber bewusst, wo wir unsere Daten preisgeben und damit unsere Privatsphäre beschneiden. Mit unserer #DataMe-Kampagne möchten wir junge Menschen mit einem positiven und unterhaltsamen Ansatz dazu befähigen, selbstbestimmter und bewusster mit den eigenen Daten umzugehen", erklärt Matthias Graf von Kielmansegg, Geschäftsführer der Vodafone Stiftung Deutschland.

"Diese Kampagne ist unsere Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der digitalen Ära, in der persönliche Daten ein heißbegehrtes Gut geworden sind. Ich bin stolz darauf, dass wir in Zeiten wachsender Datenmengen einen Beitrag leisten, um die digitale Souveränität der jungen Generation zu stärken und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Privatsphäre im Netz zu schützen", erklärt Julia Althoff, Head of MESH Collective.

#DataMe knüpft inhaltlich an die Social-Awareness-Kampagne #J0M0 ("Joy Of Missing Out") an, mit der die Vodafone Stiftung Deutschland gemeinsam mit MESH Collective junge Menschen im Jahr 2022 für einen bewussten und resilienten Umgang mit Social Media sensibilisiert und Millionen von jungen Menschen in Deutschland erreicht hat.

Das Berliner Team von MESH Collective, We Are Eras Inhouse-Agentur für gesellschaftlichen Wandel, zeichnet verantwortlich für Konzeption, Strategie, Influencer:innen-Auswahl, Produktion und Community-Management von #DataMe.

Mittwoch, 22. November 2023, 17-20 Uhr, auf https://www.twitch.tv/siegismund

Hier geht es zu den Kampagnenvideos auf TikTok: https://www.tiktok.com/@klickwinkel

Über die Vodafone Stiftung

Die digitale Welt aktiv zu gestalten, erfordert neue Kompetenzen. Wir müssen neue Technologien verstehen, Veränderungen kritisch hinterfragen und gemeinsam kreative Lösungen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts schaffen. Deshalb denkt die Vodafone Stiftung Bildung für die digitale Gesellschaft neu. Gemeinsam mit Vorreiter:innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft forschen wir, engagieren uns in gesellschaftspolitischen Debatten und entwickeln innovative Bildungsangebote. www.vodafone-stiftung.de

Über MESH Collective

MESH Collective ist eine preisgekrönte Agentur für gesellschaftlichen Wandel, die gemeinsam mit reichweitenstarken Peers und Multiplikator:innen ganzheitliche Kampagnen, mehrstufige Initiativen und Social-Video-Serien entwickelt und umsetzt. MESH vermittelt gesellschaftlich relevante Inhalte und Wissen plattformübergreifend im Social Web und ermächtigt so junge Menschen. Komplexe Inhalte werden journalistisch fundiert aufbereitet und den unterschiedlichen Lebensrealitäten und Sehgewohnheiten entsprechend zugänglich gemacht. Wissensvermittlung wird entsprechend im Lebensweltkontext Jugendlicher verankert. Dabei erarbeitet MESH die Themen aus der Sicht und mit aktiver Einbindung Betroffener, um ihre Pe(e)rspektive abzubilden. MESH Collective ist Teil des pan-europäischen Medienunternehmens We Are Era (Bertelsmann), welches länder- und plattformübergreifend Talente, Inhalte und Reichweitenvermarktung unter einem Dach bündelt. www.meshcollective.de

