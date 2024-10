Economic Cities and Special Zones Authority (ECZA)

Die Economic Cities and Special Zones Authority gibt auf dem Global Logistics Forum wichtige Ankündigungen im Bereich Transport und Logistik bekannt

Neue Berechtigungszertifikate für Tharawat Alqata Industries Company und Automotive Solution Company für Logistikdienstleistungen (MASARAT Mobility Park) zum Betrieb in der KAEC-Sonderwirtschaftszone zeigen das Wachstum in den Automobil- und Logistikclustern.

Abschluss einer wichtigen Vereinbarung mit Saudi Post (SPL), die die Logistikdienstleistungen in Sonderwirtschaftszonen verbessern und Vorteile für investierende Unternehmen schaffen wird.

RIYADH, Saudi-Arabien, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Die Economic Cities and Special Zones Authority (ECZA) gab heute drei wichtige Ankündigungen bekannt, die mit der Eröffnung des Global Logistics Forum (GLF) zusammenfallen.

Das GLF, das die globale Landkarte der Logistik neu gestaltet, war ein wichtiger Moment für die ECZA, um zwei neue Zertifikate für die Zulassungskriterien zu vergeben und eine Partnerschaft mit der saudischen Post (SPL) zu bestätigen, die die Logistikdienstleistungen für Investoren in den saudi-arabischen Sonderwirtschaftszonen (SWZ) verbessern wird.

Die Eignungszertifikate, die der Tharawat Alqata Industries Company und der Automotive Solution Company for Logistic Services (MASARAT Mobility Park) ausgestellt wurden, sehen die Ansiedlung beider Unternehmen in der Sonderwirtschaftszone King Abdullah Economic City (KAEC SEZ) vor.

Diese Zertifikate und die durch sie ermöglichten Investitionen belegen das anhaltende Wachstum des Automobilclusters in der KAEC SEZ. Zu den Investoren des Clusters, das für die ECZA und Saudi-Arabien einen vorrangigen Wachstumssektor darstellt, gehören führende Automobilmarken wie Lucid, Ceer, Hyundai und Pirelli. Es wird erwartet, dass diese Schlüsselunternehmen der Automobilbranche bis 2034 jährlich mindestens 8 Mrd. USD zum BIP Saudi-Arabiens beitragen und dabei Tausende von Arbeitsplätzen schaffen werden.

Die neue Partnerschaft der ECZA mit SPL ist die erste von mehreren strategischen Partnerschaften, die die ECZA mit anderen öffentlichen Einrichtungen in Saudi-Arabien geschlossen hat. Die Partnerschaft mit SPL wird zur Entwicklung eines neuen Adressierungssystems führen, das die Geschäftsabwicklung für Investoren in den Sonderwirtschaftszonen erleichtern wird. Darüber hinaus wird die Partnerschaft zur Schaffung maßgeschneiderter Anreize für Unternehmen in den Sonderwirtschaftszonen führen.

Zu diesen wichtigen Ankündigungen sagte ECZA-Generalsekretär Nabil Khojah: „Seit dem Start der vier neuen Sonderwirtschaftszonen im Jahr 2023 hat die ECZA unermüdlich daran gearbeitet, neue Investitionen in die Zonen zu sichern und eine engere Zusammenarbeit mit unseren Regierungspartnern zu erreichen."

„Die Ankündigungen, die die ECZA hier auf dem Global Logistics Forum gemacht hat, sind ein Beweis für den Wandel der Unternehmen und Cluster, den ECZA vorantreibt Diese beiden neuen Berechtigungszertifikate werden Investitionen in den Automobilcluster der KAEC SEZ bringen, einen vorrangigen Sektor für die ECZA und das Königreich."

„Die Partnerschaft zwischen Saudi Post und ECZA wird die logistischen Abläufe innerhalb der Sonderwirtschaftszonen verbessern, die Dienstleistungen rationalisieren und das ohnehin schon attraktive Angebot für Investoren, die in den saudi-arabischen Sonderwirtschaftszonen Geschäfte machen wollen, noch weiter verbessern."

Die saudi-arabischen Sonderwirtschaftszonen, die 2023 in Betrieb genommen werden, sind strategisch günstig gelegen: die KAEC SEZ und die Jazan SEZ am Roten Meer und die Ras Al-Khair SEZ am Arabischen Golf bilden ein einzigartiges Tor zwischen drei Kontinenten. Dies ermöglicht es Unternehmen, in verschiedenen Sonderwirtschaftszonen des Königreichs Betriebsstätten zu errichten, was belastbare Lieferketten und den Zugang zu neuen Märkten erleichtert.

Die ECZA setzt sich weiterhin dafür ein, dass ausländische Investitionen in die Sonderwirtschaftszonen fließen, um so zur Schaffung einer florierenden Wirtschaft beizutragen, einer der wichtigsten Säulen der saudischen Vision 2030.

