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Marko Slusarek: Warum viele Menschen jeden Tag arbeiten – und trotzdem finanziell nicht vorankommen

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Bismark (ots)

Arbeiten, durchhalten, weitermachen – und trotzdem bleibt am Ende oft zu wenig übrig. Marko Slusarek kennt dieses Gefühl aus eigener Erfahrung und erklärt, warum harte Arbeit allein viele Menschen nicht aus dem finanziellen Druck herausführt. Der folgende Artikel zeigt, weshalb digitale Einkommensquellen für Angestellte zu einer echten Alternative werden können.

Ein festes Einkommen galt lange als verlässliche Grundlage für ein planbares Leben. Für viele Angestellte reicht diese Rechnung heute jedoch immer seltener aus. Steigende Kosten für Miete, Lebensmittel, Energie, Versicherungen und Kredite lassen trotz regelmäßiger Arbeit kaum finanziellen Spielraum. Wer mehr Geld braucht, denkt schnell an Überstunden oder einen Nebenjob. Doch genau dort beginnt häufig das eigentliche Problem: Auch dann wird wieder Zeit gegen Geld getauscht. „Viele Menschen arbeiten jeden Tag hart und wundern sich, warum sie trotzdem nicht vorankommen. Das Problem ist oft nicht ihr Fleiß, sondern das Modell, in dem sie feststecken“, sagt Marko Slusarek.

„Wer immer nur mehr arbeitet, löst oft nicht das eigentliche Problem, sondern verschiebt es nur“, fügt Marko Slusarek hinzu. Er kennt diesen Punkt aus eigener Erfahrung. Früher arbeitete er selbst als Pförtner in Zwölf-Stunden-Schichten, war finanziell stark unter Druck und fragte sich irgendwann, ob das wirklich sein ganzes Leben sein sollte. Genau deshalb spricht er heute nicht abstrakt über Freiheit, sondern über eine Erfahrung, die viele Angestellte nachvollziehen können: Sie leisten viel, halten durch und merken dennoch, dass reine Anstrengung allein nicht automatisch zu mehr Sicherheit, Ruhe oder Selbstbestimmung führt.

Klassischer Nebenjob: Mehr Geld, aber selten mehr Freiheit

Ein Nebenjob wirkt für viele Angestellte zunächst wie die logischste Antwort auf finanzielle Engpässe. Wenn das Gehalt nicht reicht, werden nach Feierabend weitere Stunden gearbeitet, am Wochenende zusätzliche Schichten übernommen oder kleine Tätigkeiten nebenbei angenommen. Kurzfristig kann dadurch zwar mehr Geld auf dem Konto landen. Am eigentlichen Prinzip ändert sich jedoch nichts: Das zusätzliche Einkommen entsteht nur, solange zusätzlich gearbeitet wird. „Viele Menschen glauben, sie müssten einfach noch mehr arbeiten, um finanziell weiterzukommen. Doch häufig tauschen sie damit nur ihre letzte freie Zeit gegen ein bisschen mehr Einkommen“, erklärt Marko Slusarek.

Genau darin liegt für ihn das Problem klassischer Nebenjobs: Sie entlasten kurzfristig, schaffen aber selten echte Unabhängigkeit. Wer tagsüber bereits arbeitet und abends oder am Wochenende zusätzlich Geld verdient, hat am Ende oft mehr Erschöpfung, weniger Zeit für Familie und kaum mehr Kontrolle über den eigenen Alltag. Hinzu kommt, dass sich ein klassischer Nebenjob kaum skalieren lässt. Jede zusätzliche Einnahme hängt direkt an zusätzlichen Stunden. Fällt die eigene Arbeitskraft weg, fällt auch diese Einnahme weg. Aus Sicht von Marko Slusarek ist das deshalb für viele Menschen keine langfristige Lösung, sondern nur eine Verlängerung desselben Modells, das sie ohnehin belastet.

Digitale Einkommensmodelle: Warum nicht jede Einnahme neue Arbeitszeit kosten muss

Digitale Einkommensmodelle setzen an einem anderen Punkt an. Während ein klassischer Nebenjob für jede zusätzliche Einnahme auch zusätzliche Arbeitszeit verlangt, können digitale Angebote einmal aufgebaut und anschließend mehrfach genutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Online-Kurse, E-Books, digitale Trainingsprogramme oder Affiliate-Marketing. Beim Affiliate-Marketing werden Produkte oder Dienstleistungen anderer Anbieter empfohlen; kommt darüber ein Kauf zustande, entsteht eine Provision. Der Unterschied liegt also nicht darin, dass kein Einsatz nötig wäre. Der Unterschied liegt darin, dass ein digitales Angebot nicht jedes Mal von vorne erbracht werden muss.

Auch automatisierte Prozesse spielen dabei eine wichtige Rolle. Verkaufsseiten, E-Mail-Marketing und digitale Abläufe können Interessenten Schritt für Schritt an ein Angebot heranführen, ohne dass jeder Kontakt einzeln und persönlich betreut werden muss. „Der entscheidende Punkt ist nicht, dass man im Internet gar nicht mehr arbeiten muss. Der Punkt ist, dass man ein System aufbauen kann, das nicht bei jedem Euro wieder die eigene Stunde braucht“, erklärt Marko Slusarek. Dadurch entsteht ein anderer Hebel als im klassischen Arbeitsmodell: Ein Angebot kann mehreren Menschen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, ohne dass Einkommen immer eins zu eins an Anwesenheit gebunden bleibt.

Eigene Erfahrung nutzen: Warum nicht nur perfekte Experten starten können

Viele Menschen glauben, sie müssten erst ein großes Fachwissen, eine besondere Ausbildung oder jahrelange Erfahrung vorweisen, bevor sie überhaupt mit einem eigenen digitalen Angebot starten dürfen. Genau dieser Gedanke hält viele jedoch länger zurück als nötig. Denn oft ist bereits Wissen vorhanden, das für andere hilfreich sein kann: berufliche Erfahrung, praktische Fähigkeiten, persönliche Lernwege oder die Fähigkeit, ein Thema verständlich zu erklären. „Menschen unterschätzen häufig, was sie bereits wissen. Nicht jeder muss der größte Experte der Welt sein, um anderen bei einem konkreten Problem weiterzuhelfen“, sagt Marko Slusarek.

Entscheidend ist deshalb nicht, sofort mit einem perfekten Produkt zu starten, sondern vorhandenes Wissen in eine nutzbare Form zu bringen. Das kann bedeuten, erste Inhalte zu erstellen, ein Problem aus dem eigenen Alltag zu erklären oder Erfahrungen so aufzubereiten, dass andere daraus einen konkreten Nutzen ziehen. Ein Online-Business entsteht nicht über Nacht und ist kein Selbstläufer. Es verlangt Geduld, Lernbereitschaft und Umsetzung. Der Einstieg ist für viele aber kleiner, als sie denken, weil er nicht mit Perfektion beginnt, sondern mit dem ersten praktischen Schritt.

Zweites Einkommen: Warum es nicht nur um mehr Geld geht

Ein zweites Einkommen bedeutet für viele Menschen zunächst vor allem finanzielle Entlastung. Wenn neben dem Gehalt eine weitere Einnahmequelle entsteht, kann das Druck aus dem Alltag nehmen und mehr Sicherheit schaffen. Fällt eine Einkommensquelle weg, bricht nicht sofort alles zusammen. Genau dieser Punkt ist für Marko Slusarek entscheidend: Wer nur von einem Gehalt abhängig ist, hat wenig Spielraum, wenn sich im Job, im Unternehmen oder im eigenen Leben etwas verändert. „Mehrere Einkommensquellen geben Menschen nicht nur mehr Geld, sondern vor allem mehr Ruhe. Man steht anders da, wenn nicht alles an einem einzigen Arbeitgeber hängt“, erklärt Marko Slusarek.

Der größere Gewinn liegt jedoch oft in der Selbstbestimmung. Wer sich Schritt für Schritt ein eigenes digitales Einkommen aufbaut, gewinnt mehr Einfluss auf seine Zeit, seine Entscheidungen und seine Zukunft. Dabei geht es nicht darum, sofort reich zu werden oder das bisherige Leben von heute auf morgen aufzugeben. Es geht darum, sich eine Grundlage zu schaffen, die weniger abhängig macht und langfristig mehr Möglichkeiten eröffnet. Für Marko Slusarek beginnt Freiheit deshalb nicht erst mit großen Umsätzen, sondern mit der Entscheidung, nicht länger ausschließlich auf ein einziges Einkommen zu setzen.

Sie möchten nicht einfach noch mehr arbeiten, sondern verstehen, wie sich ein zusätzliches Einkommen anders aufbauen lässt? Dann kann jetzt der richtige Zeitpunkt sein, das eigene Einkommensmodell zu hinterfragen. Sichern Sie sich das kostenfreie Buch von Marko Slusarek und erfahren Sie, wie sich digitale Einkommensquellen Schritt für Schritt neben dem bestehenden Beruf aufbauen lassen.

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