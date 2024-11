EICMA

EICMA 2024: DIE „SUMMA CUM LAUDE"-AUSGABE

Internationale Zweiradmesse in Rho Fiera Milano mit einer Rekordzahl von Ausstellern, Marken und belegten Flächen. Großer Erfolg auch für die neuen Inhalte der Außenbereiche: über 600.000 Besucher in sechs Tagen

Es fehlte nur noch die Gesamtzahl der Besucher, der Öffentlichkeit, der Medien, der Techniker und der Industrie, um den Erfolg der EICMA 2024 zu bestätigen, die gestern im Rho Fiera Milano ihre Tore schloss. Und die Bestätigung kam heute Morgen, mit der von der Organisation veröffentlichten Erklärung. Mehr als 600.000 Besucher wurden während der sechs Tage der 81. Ausgabe der Internationalen Zweirad-Ausstellung gezählt, mit der das 110-jährige Bestehen der wichtigsten Messe für Motorradfans und die Branche gefeiert wurde: mehr als 40.000 mehr als bei der bereits ausgezeichneten Ausgabe 2023.

Rekordverdächtig ist auch die Zahl der anwesenden Aussteller, mehr als 770, die 45 Länder und 2163 Marken repräsentieren, Daten, die die Relevanz und Attraktivität der EICMA bestätigen, wobei 26 Prozent der Unternehmen zum ersten Mal auf der Mailänder Messe vertreten waren.

Wichtige Bestätigungen liefern auch die Indikatoren für den Unternehmensbereich. Im Einklang mit den letzten Ausgaben der EICMA ist die Anzahl der Fachleute aus der Branche, die nach den 2022 neu eingeführten Qualitätskriterien ausgewählt und profiliert wurden: In diesem Jahr nahmen mehr als 38 Tausend Fachleute aus 126 verschiedenen Ländern an der Veranstaltung teil.

Die Präsenz von Journalisten, Autoren von Inhalten, Experten und Kommunikationsfachleuten wuchs, mit einem soliden Plus von 13 % im Jahr 2023 und einer Herkunft aus 74 Ländern erreichen sie fast die Zahl von 8000. Die Medien berichteten über die zahlreichen Innovationen der Hersteller, die für die Ausgabe 2024 in großer Zahl zurückkehrten, sowie über die von der Organisation vorgeschlagenen Inhalte außerhalb und innerhalb der Pavillons. Mit einer Rekordfläche von über 330.000 Quadratmetern verzauberte die EICMA die Besucher und die Medien im MotoLive-Außenbereich, der mit Shows, neuen Unterhaltungsangeboten, Motorradtrials, 8 Stunden Live-Fernsehübertragungen und vor allem den Rennen mit internationalen Fahrern und Motorsportlegenden sowie den Zweizylinder-Adventure-Bikes, den Königinnen des Motorradmarktes, belebt wurde. Bemerkenswert war auch der Erfolg der Gaming Area, die von Tausenden von jungen Leuten im Sturm erobert wurde, sowie die Start up & Security Area, die dank der Zusammenarbeit und der Unterstützung von ITA, der italienischen Handelsagentur für die Förderung der Internationalisierung italienischer Unternehmen, geschaffen wurde. Großes Interesse, mit mehr als 20 Tausend Besuchern, weckte auch die Ausstellung „EICMA: 110 Jahre Zweiraddesign", die anlässlich des Jubiläums der Veranstaltung mit einer Auswahl von 36 historischen und modernen Motorrädern eingerichtet wurde.

„Sehr zufrieden" zeigten sich EICMA-Präsident und CEO Pietro Meda und Paolo Magri, die in der Erklärung betonten, dass „diese Zahlen die beste Art und Weise sind, einen so einzigartigen Meilenstein wie das 110-jährige Jubiläum der EICMA zu feiern."

„Seit der Unterbrechung durch Covid", fügten Meda und Magri hinzu, „haben wir nie aufgehört, in die Zukunft der Veranstaltung zu investieren, indem wir Dienstleistungen für Unternehmen, Inhalte, Werbung und Besuchererlebnisse für das Publikum eingeführt haben. Die Rückkehr aller Hersteller war eine Quelle großen Stolzes, ebenso wie der Anblick der Pavillons voller junger Menschen und Familien: An sie, an alle Enthusiasten und an unsere Partner geht unser größtes Dankeschön."

Der Termin bei der EICMA 2025 ist vom 4. bis 9. November.

