Hapimag blickt auf ein erfolgreiches 2023 zurück

Der Schweizer Ferienanbieter Hapimag blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Über 440 000 Gäste haben ihren Urlaub mit Hapimag verbracht, so viele wie nie zuvor. Die Belegung in den Resorts erreichte mit 73,2 % die höchste Auslastung seit zehn Jahren. Das Unternehmen wächst und gewinnt neue Aktionäre für seine Ferienidee. Die positiven Entwicklungen widerspiegeln sich auch im finanziellen Ergebnis: Der Gesamtumsatz stieg um rund 7 % auf EUR 176,3 Mio. und der Betriebsertrag um rund 10 % auf EUR 199,2 Mio.

Hapimag blickt auf ein erfreuliches Jubiläumsjahr 2023 zurück. Die Ferienidee von Hapimag setzt seit 60 Jahren auf gemeinsames Besitzen und Nutzen von 56 Ferienresorts in 15 Destinationen in Europa. Der Sharing-Gedanke ist heute aktueller denn je. Hapimag investiert überdurchschnittlich in die Renovierung ihrer Resorts, und Nachhaltigkeitsaspekte fliessen in alle unternehmerischen Entscheidungen ein.

Gäste schätzen Servicequalität und Komfort

Über 440 000 Gäste (+7,9 % gegenüber Vorjahr) haben 2023 ihren Urlaub mit Hapimag verbracht. Mit einer Bewertung von 4,61 von 5 Punkten haben sie den Resorts erneut Bestnoten für die Servicequalität erteilt. Hapimag hat im Berichtsjahr 2023 ihr Renovierungsprogramm weiter vorangetrieben und erneut rund EUR 29 Mio. investiert. Nach umfassenden Renovierungs- und Auffrischungsarbeiten heissen die Resorts in Paris, Paguera (Mallorca) und Winterberg (Deutschland) Urlaubsgäste wieder willkommen.

Nachhaltige Urlaubserlebnisse schaffen

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr weitere Schritte unternommen, seine Ferienidee zukunftsgerichtet und nachhaltig auszurichten. Hapimag will sich bis 2050 zu einem klimaneutralen Unternehmen entwickeln. Ein wichtiger Schritt für den Umsetzungsplan wurde im Berichtsjahr mit der Berechnung des CO2-Ausstosses der Resorts gemacht. Mit verschiedenen Massnahmen konnte zudem der Verbrauch von Wasser und fast allen Energieträgern um über 5 % pro Logiernacht reduziert werden. Dank zwei grossen Photovoltaikanlagen in Bodrum und Interlaken werden neu bis zu 25 % des Stromverbrauchs vor Ort gedeckt. Weitere sind in Planung. Nachhaltige Lieferketten mit regionalen Lieferanten sowie fair produzierte Produkte zu fördern, ist ein zusätzlicher Schwerpunkt. Zudem hat Hapimag im Berichtsjahr rund EUR 2 Mio. in die Verbesserung der Unterkünfte für ihre Mitarbeitenden in den Resorts investiert.

Weichen auf Wachstum gestellt

Das nachhaltige Ferienkonzept von Hapimag und der damit verknüpfte Sharing-Gedanke liegen im Trend. So konnte Hapimag 3135 neue Aktionäre gewinnen. Bereits das dritte Jahr in Folge gelang es dem Unternehmen, bei der Neukundengewinnung im zweistelligen Bereich (+18 % gegenüber Vorjahr) zu wachsen. Hapimag steht heute auf einer gesunden und soliden Basis und will den Wachstumspfad fortsetzen.

Solide finanzielle Entwicklung

Die sehr gute Belegung hat dazu geführt, dass Hapimag den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 % auf EUR 176,3 Mio. steigern konnte. Der Betriebsertrag liegt mit EUR 199,2 Mio. 10,1 % höher als im Vorjahr. Das ist der höchste je erzielte Betriebsertrag in der Geschichte von Hapimag. Das Nettoergebnis ist von EUR 3,1 Mio. im Vorjahr auf EUR 7,4 Mio. gestiegen. Der Grund für das erfreuliche Ergebnis ist einerseits die hohe Belegung und andererseits ein ausserordentlicher Gewinn (EUR 1,9 Mio.) aus dem Teilverkauf von drei Häusern in Winterberg.

Was macht Hapimag?

Hapimag ist eine "Sharing-Community für Ferienwohnungen" und zählt zu den Pionieren der Sharing Economy. Hapimag Gäste sind mehrheitlich Aktionärinnen und Aktionäre, die über eine Mitgliedschaft mit dem Unternehmen verbunden sind. Das Geschäftsmodell ist kooperativ organisiert und zählt heute rund 115 000 Mitglieder. Diese teilen sich 56 Ferienresorts - an den Küsten, in den Bergen oder in den Städten Europas. Hapimag verfügt über 5000 Ferienwohnungen in 15 verschiedenen Ländern.

