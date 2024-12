Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve (PMBSRR)

Prinz Mohammed bin Salman Royal Reserve bringt den Onager nach über 100 Jahren Abwesenheit zurück ins Königreich Saudi-Arabien

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Prinz Mohammed bin Salman Royal Reserve verkündet mit Stolz die Wiederansiedlung des Persischen Onagers in Saudi-Arabien, was die Rückkehr der Art in das Königreich nach mehr als einem Jahrhundert der Abwesenheit bedeutet.

Im April 2024 wurden sieben Persische Zwerghühner aus dem Shaumari-Reservat der Royal Society for the Conservation of Nature in Jordanien in das Reservat umgesiedelt, wodurch die erste Wildpopulation im Königreich seit über einem Jahrhundert entstand. Nach ihrer 935 Kilometer langen Reise haben sich die Onager gut an ihren neuen Lebensraum angepasst und das erste Fohlen im Reservat geboren - ein bedeutender Meilenstein in den Bemühungen um die Wiederansiedlung der Tiere sowohl im Reservat als auch in Saudi-Arabien.

„Dies sind die ersten freilaufenden Onager, die in Saudi-Arabien seit ihrer Ausrottung in den frühen 1900er Jahren gesehen wurden. Diese starken, unbezähmbaren und schwer fassbaren Tiere, die schon von arabischen Dichtern gefeiert wurden, werden von der IUCN als gefährdet eingestuft, da es weltweit weniger als 600 Persische Onager in freier Wildbahn gibt. Ihre Wiederansiedlung ist ein entscheidender Schritt für ihre Erhaltung und ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Königreichs um die biologische Vielfalt", sagte Andrew Zaloumis, CEO des Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve.

In der Vergangenheit durchstreifte der weltweit ausgestorbene Syrische Wildesel, ein enger genetischer Verwandter des Persischen Onagers, das Reservat als Ökosystemingenieur. Heute hat der persische Onager seinen Platz eingenommen und spielt eine entscheidende Rolle im ehrgeizigen Programm des Reservats zur Wiederherstellung der Landschaft und der Meereslandschaft - einem der größten im Nahen Osten.

Diese historische Leistung wurde durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der jordanischen Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) ermöglicht und unterstreicht den Grundsatz, dass die Natur keine Grenzen kennt.

Batool Ajlouni, Präsidentin des Verwaltungsrats der RSCN, erklärte: „Die Royal Society for the Conservation of Nature setzt sich seit 1982 für den Schutz der wilden Onager ein und freut sich, dass diese Bemühungen im Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve in Saudi-Arabien Früchte tragen. Das gemeinsame Projekt begann 2024, als das Reservat eine Kooperationsvereinbarung mit der RSCN unterzeichnete, um nicht nur diese wichtige Art zu erhalten, die einst in Arabien, der syrischen Wüste und der Levante lebte, sondern auch um eine echte Zusammenarbeit bei der Erhaltung von Ökosystemen, Lebensräumen und ökologischen Verbindungen durch bewährte Praktiken bei der Verwaltung von Schutzgebieten und effektive Programme zum Aufbau von Kapazitäten zu fördern. Die Royal Society hofft, dass sich im Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve eine weitere Wildpopulation von Onagern etabliert".

Der Persische Onager ist kleiner als andere Wildesel und zeichnet sich durch ein helles, sandfarbenes Fell, einen hellbraunen Rückenstreifen und einen kurzen Schwanz aus. Diese Tiere sind für ihre Schnelligkeit bekannt und können bis zu 70 km/h erreichen. Ihre ausgedehnten Wanderungen haben in der Vergangenheit mit der Großen Migration in der afrikanischen Serengeti konkurriert. Die persischen Onager sind etwa 4 Millionen Jahre alt und damit älter als das arabische Pferd und das afrikanische Zebra.

Die Rückkehr des Onagers steht im Einklang mit dem Integrierten Entwicklungsmanagementplan des Reservats und unterstützt die saudische Umweltinitiative und die Vision 2030. Seit 2022 hat das Reservat 11 Arten erfolgreich wieder angesiedelt, darunter 60 arabische Oryxantilopen, 14 nubische Steinböcke, 125 Sandgazellen und 22 Berggazellen. Außerdem wurden sechs Vogelarten, darunter der Gänsegeier und der Pharao-Uhu, wieder angesiedelt.

Das landschaftsweite Programm zur Wiederherstellung von Lebensräumen im Reservat ermöglicht es der Natur, sich zu erholen, fördert die Widerstandsfähigkeit, die für das Gedeihen wieder angesiedelter Arten erforderlich ist, und stellt die ökologische Vernetzung wieder her. Wenn Generationen die Wiederbelebung des Onagers miterleben, wird er vielleicht wieder als Symbol für die Wildnis und die Bedeutung ihres Schutzes gefeiert werden.

