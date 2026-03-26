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AI NATION startet Wachstumsphase mit Dr. Tina Klüwer an der Spitze

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Berlin/München (ots)

Dr. Tina Klüwer übernimmt als Executive Director die Leitung von AI NATION (www.ai-nation.de). Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aufbau leistungsfähiger KI-Ökosysteme an der Schnittstelle von Wissenschaft, Startup-Szene, Wirtschaft und Politik wird sie die strategische Weiterentwicklung der bundesweiten Plattform für wissenschaftsnahe KI-Startups maßgeblich prägen. Ihre Ernennung markiert einen wichtigen Schritt für die nächste Wachstumsphase von AI NATION, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und EXIST gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert wird.

Dr. Tina Klüwer zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen KI-Startup-Ökosystems. Sie arbeitete als Wissenschaftlerin am DFKI bevor sie das KI-Startup Parlamind gründete, mehrere Jahre als CEO führte und erfolgreich an den Mittelständler VIER verkaufte, dem sie anschließend als technische Geschäftsführerin vorstand. Als Mitgründerin und Leiterin des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrums (K.I.E.Z.) in Berlin hat sie ab 2021 eines der sichtbarsten Programme zur Förderung wissenschaftsbasierter KI-Ausgründungen in Deutschland aufgebaut und bundesweit Maßstäbe für strukturierte KI-Startup-Förderung gesetzt. Als Mitglied des Zukunftsrats des Bundeskanzlers beriet sie diesen zur Förderung technischer Innovationen, insbesondere KI.

Anschließend verantwortete Klüwer im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Abteilung "Technologische Souveränität und Innovation" und gestaltete dort zentrale strategische Initiativen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit Deutschlands im internationalen Wettbewerb.

Mit ihrem Wechsel an die Spitze von AI NATION übernimmt sie nun die Aufgabe, erfolgreiche regionale Ansätze aus Berlin und München in die Fläche zu tragen und enger mit Bestandsunternehmen und KMU zu verzahnen. Mit der Berufung von Dr. Tina Klüwer setzt AI NATION ein klares Signal für den weiteren Ausbau koordinierter Unterstützungsstrukturen für KI-Gründungen in Deutschland. Ziel ist es, bewährte Programme, Methoden und Erfahrungen aus den führenden Innovationsstandorten in neue Regionen zu übertragen und so den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.

"Deutschland verfügt über exzellente KI-Forschung und ein wachsendes Startup-Ökosystem - jetzt kommt es darauf an, beides systematisch zusammenzubringen und die Marktdurchdringung innovativer Geschäftsideen zu beschleunigen", sagt Dr. Tina Klüwer. "AI NATION wird dabei eine zentrale Rolle spielen: Wir wollen gemeinsam mit Hochschulen und Partnern bundesweit tragfähige Strukturen schaffen, die mehr KI-Ausgründungen ermöglichen und deren Wirkung langfristig verstärken."

Volker Hofmann, Geschäftsführer der Humboldt-Innovation GmbH und Board Mitglied bei Science & Startups, betont die strategische Bedeutung der Personalie: "Mit Tina Klüwer gewinnt AI NATION eine ausgewiesene Expertin für den Transfer von KI-Forschung in unternehmerische Anwendungen. Sie verbindet operative Erfahrung im Aufbau von Förderstrukturen mit strategischer Perspektive aus der Bundespolitik - eine Kombination, die für die nächste Entwicklungsphase von AI NATION entscheidend ist."

Auch Frizzi Engler-Hamm, Geschäftsführerin der Munich Innovation Ecosystem GmbH und Co-Initiatorin von AI NATION, unterstreicht den Mehrwert für das Netzwerk: "Tina Klüwer steht wie kaum eine andere für den Aufbau wirksamer Brücken zwischen Wissenschaft, Startups und Innovationspolitik. Ihre Fähigkeit, starke Partnerschaften zu entwickeln und skalierbare Programme aufzusetzen, wird AI NATION bundesweit weiter stärken."

ÜBER AI NATION:

AI NATION ist die nationale Plattform für KI-Startups in Deutschland. Sie ist aus der Zusammenarbeit von AI+MUNICH und des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) in Berlin entstanden. AI NATION vernetzt die regionalen Ökosysteme, fördert Gründungsvorhaben im KI-Bereich und unterstützt KI-Startups bei der Skalierung.

AI NATION bietet Gründerinnen und Gründern Zugang zu Infrastruktur, Finanzierung, Netzwerken und Expertise - und schafft so die Voraussetzungen dafür, dass exzellente Ideen schneller Realität werden. Darüber hinaus stärkt die Plattform die internationale Sichtbarkeit des Standorts Deutschland und trägt dazu bei, das Land als führende KI-Nation zu positionieren.

AI NATION wird getragen von Munich Innovation Ecosystem und Science & Startups-dem Gründungszentrum der Berliner Universitäten in Kooperation mit der Charité-Universitätsmedizin - sowie von der Start2Group, dem Strascheg Center for Entrepreneurship und TUM Venture Labs.

AI NATION wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und EXIST gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.

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