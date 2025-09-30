AI NATION

AI NATION stellt neue bundesweite Angebote für KI-Startups vor

Auf der diesjährigen Bits & Pretzels in München präsentiert AI NATION erstmals seine erweiterten Produktangebote für KI-Startups in ganz Deutschland. Die nationale Plattform baut auf den erfolgreichen Modellprojekten AI+MUNICH und K.I.E.Z. (Berlin) auf und bündelt bundesweit Förder-, Coaching- und Infrastrukturleistungen für KI-Gründungen.

Seit 2022 haben die Partner gemeinsam über 200 KI-Startups begleitet, mehr als 1.400 Arbeitsplätze geschaffen und 160 Mio. EUR an Finanzierungen aktiviert. Künftig sollen KI-Startups aus ganz Deutschland von AI NATION profitieren.

Kernangebote:

AI NATION GRANT: Förderung für Teams vor der Ausgründung einer KI-basierten Idee mit bis zu 54.000 Euro pro Team, Zugang zu Coaches, Mentor:innen und Expert:innen mit dem Ziel, Ideen zu validieren und Prototypen zu entwickeln.

Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den kommenden Batch des AI NATION GRANT: https://www.ai-nation.de/ai-nation-grant-application

AI NATION ACCELERATOR: Wachstumsprogramm für wissenschaftsnahe KI-Start-ups nach der Gründung in Form von sechs Monaten intensiver Unterstützung bei Marktstrategie, Produktentwicklung und Finanzierung. Neben Zugang zu Investor:innen und Partner:innen gibt es zusätzlich bis zu 10.000 Euro Finanzierung.

Zitat Frizzi Engler-Hamm (CEO Munich Innovation Ecosystem und AI NATION, München): "AI NATION sucht Teams, die Verantwortung übernehmen, KI nachhaltig einsetzen und mit wissenschaftlicher Tiefe echte Lösungen schaffen. Gemeinsam bündeln wir die Kräfte der Regionen, damit aus Innovationen Wertschöpfung entsteht - für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und den Wohlstand unserer Gesellschaft."

Zitat Laura Möller (CEO UNITE und AI NATION, Berlin): "Mit AI NATION machen wir den Schritt von regionalen Erfolgsgeschichten hin zu einer nationalen Plattform. KI-Startups brauchen frühe Unterstützung und Zugang zu Ressourcen - genau das bündeln wir jetzt für ganz Deutschland."

Weitere Informationen und Bewerbungen: www.ai-nation.de

ÜBER AI NATION:

AI NATION ist die nationale Plattform für KI-Startups in Deutschland. Sie ist aus der Zusammenarbeit von AI+MUNICH und des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) in Berlin entstanden. AI NATION vernetzt die regionalen Ökosysteme, fördert Gründungsvorhaben im KI-Bereich und unterstützt KI-Startups bei der Skalierung.

AI NATION bietet Gründerinnen und Gründern Zugang zu Infrastruktur, Finanzierung, Netzwerken und Expertise - und schafft so die Voraussetzungen dafür, dass exzellente Ideen schneller Realität werden. Darüber hinaus stärkt die Plattform die internationale Sichtbarkeit des Standorts Deutschland und trägt dazu bei, das Land als führende KI-Nation zu positionieren.

AI NATION wird getragen von Munich Innovation Ecosystem und Science & Startups-dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten und der Charité-Universitätsmedizin - sowie von der Start2Group, dem Strascheg Center for Entrepreneurship und TUM Venture Labs.

AI NATION wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und EXIST gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.

