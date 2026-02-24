PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum

MEDIC GUARDIAN 2026 - Militärkonvoi in Deutschland

MEDIC GUARDIAN 2026 - Militärkonvoi in Deutschland
Bonn (ots)

Anteile des Sanitätsregiments 2 werden am 25. Februar 2026 in Kolonne in Richtung Litauen marschieren.

Der Konvoi besteht aus mehreren Marschgruppen mit rund 50 Fahrzeugen und fährt über 600 Kilometer durch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr trainiert die schnelle Verlegung von zusätzlichen Sanitätskräften nach Litauen und wird dort ein Rettungszentrum zu Übungszwecken aufbauen und betreiben.

Durch die Marschkolonnen kann es zu kleineren Einschränkungen auf den Streckenabschnitten kommen. Dafür bitten wir um Verständnis.

Pressekontakt:

Unterstützungskommando der Bundeswehr
Presse- und Informationszentrum
Telefon: +49 (228) 5504 -1112
Nach Dienst: +49 (151) 14856030
UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.org

