MEDIC GUARDIAN 2026 - Militärkonvoi in Deutschland

Anteile des Sanitätsregiments 2 werden am 25. Februar 2026 in Kolonne in Richtung Litauen marschieren.

Der Konvoi besteht aus mehreren Marschgruppen mit rund 50 Fahrzeugen und fährt über 600 Kilometer durch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr trainiert die schnelle Verlegung von zusätzlichen Sanitätskräften nach Litauen und wird dort ein Rettungszentrum zu Übungszwecken aufbauen und betreiben.

Durch die Marschkolonnen kann es zu kleineren Einschränkungen auf den Streckenabschnitten kommen. Dafür bitten wir um Verständnis.

