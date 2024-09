Mediamo Gruppe

Mediamo Gruppe - neuer Zusammenschluss von Unternehmen im Gesundheitswesen

Bild-Infos

Download

Karlsruhe, Freiburg, Offenburg, Baden-Baden (ots)

Die Mediamo Gruppe ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen für zukunftsweisende Entwicklungen und Neuausrichtungen im Gesundheitswesen. Die neue Gruppe bündelt die verschiedenen Kompetenzen ihrer beteiligten Unternehmen unter einem Dach. Mandanten profitieren von maßgeschneiderten und individuellen 360 Grad Lösungen in der Beratung und Realisierung ihrer Projekte, unabhängig von Trägerschaft und Unternehmensgröße. Darüber hinaus übernimmt die Gruppe Geschäftsführungsmandate oder investiert in Projekte. Sie unterstützt öffentliche Einrichtungen angesichts klammer Haushalte u.a. bei Bau und anderen Vorhaben im Rahmen von Public Private Partnership Modellen.

"Der Name "Mediamo" ist bewusst gewählt - der Begriff kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie "wir vermitteln". Eine der Kernkompetenzen der Mediamo Gruppe: Denn mehr denn je geht es darum, zwischen verschiedenen Akteuren und Motivationen im Gesundheitsmarkt zu vermitteln und zu moderieren, um für komplexe Sachverhalte schlussendlich eine optimale Lösung im Konsens mit allen Beteiligten zu finden, um die Gesundheitskonzepte von morgen zum Wohl der Patienten zu erschaffen," erklärt Markus de Rossi.

Die neue Gruppe unter dem Motto "Strategien entwickeln. Projekte realisieren. Gesundheit revolutionieren." geht aus der langjährig etablierten owamed Gruppe hervor und expandiert nun unter neuem Namen. Die neue Mediamo Gruppe vereint und bündelt unter einem Dach die verschiedenen Kompetenzen die bisherigen Unternehmen, owamed GmbH mit dem Schwerpunkt Beratung und Strategieentwicklung, nowa leanmanagement GmbH mit dem Fokus Strategieumsetzung und der convestus GmbH als Immobiliengesellschaft, deren Kerngeschäft als Investor die Projektierung und Realisierung von Gesundheitsimmobilien ist.

Darüber hinaus baut sie ihre Kompetenzen permanent angesichts des sich wandelnden Gesundheitsmarktes aus. Die Gruppe entwickelt moderne Versorgungskonzepte im Gesundheits- und Sozialwesen, betreut ambulante als auch stationäre Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft, ebenso Unternehmergründer, Praxisgemeinschaften, medizinische Versorgungszentren, Kliniken, Gesundheitsverbünde, Städte, Kommunen und Investoren. Sie berät in strategischen Fragen, realisiert gemeinsam mit ihren Mandanten Projekte, tritt als Investor auf, um beispielsweise Gesundheitsregionen auszubauen, vertritt Mandate zur Übernahme der kaufmännischen Geschäftsführung, investiert in Start-Ups oder engagiert sich für den Bau zukunftsfähiger Gesundheitsimmobilien mit den gruppeneigenen Architekten.

Die aktuelle Krankenhausreform, knappe Budgets, der Trend zur Ambulantisierung und die Einführung neuer Gesundheitstechnologien fordern und fördern eine Umstellung der bisherigen Versorgungsstrukturen. Leistungserbringer müssen langfristig umdenken, um den Transformationsprozess zu bewältigen und sich für die Zukunft neu aufzustellen und auszurichten.

"Gerade die in den letzten Jahren auf allen Ebenen zugenommene Komplexität fordert eine besondere Problemlösungs- und Umsetzungskompetenz, um auch in Zukunft eine neue Dynamik und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es geht uns darum, die gewünschte Transformation partnerschaftlich erfolgreich umzusetzen - ganz unabhängig davon, ob es um eine strategische Neuausrichtung, eine bauliche Erweiterung, eine Fusion, oder unser Engagement, uns selbst am unternehmerischen Risiko zu beteiligen, geht", erläutert Geschäftsführerin Katharina de Rossi.

"Strategien entwickeln. Projekte realisieren. Gesundheit revolutionieren."

Spezialisiert ist die Mediamo Gruppe auf die strategische Beratung und Realisierung von Projekten im Gesundheits- und Sozialwesen. Betreut werden sowohl ambulante als auch stationäre Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft, ebenso Unternehmergründer, Praxisgemeinschaften, medizinische Versorgungszentren, Kliniken und Gesundheitsverbünde, Städte, Kommunen und Investoren. Die Gruppe entwickelt moderne Versorgungskonzepte, wird neben Strategieberatung und Umsetzung auch selbst als Unternehmer tätig, vertritt Mandate bis zur Übernahme der kaufmännischen Geschäftsführung, investiert in Start-Ups und engagiert sich für den Bau zukunftsfähiger Gesundheitsimmobilien mit den gruppeneigenen Architekten. Sie vereint die bisherigen Unternehmen der in Baden-Baden ansässigen owamed Gruppe, owamed GmbH mit Schwerpunkt Beratung und Strategieentwicklung, nowa leanmanagement GmbH mit dem Fokus Strategieumsetzung, und convestus GmbH Immobiliengesellschaft, dessen Kerngeschäft die Investition in und die Projektierung und Realisierung von Gesundheitsimmobilien ist.

Original-Content von: Mediamo Gruppe, übermittelt durch news aktuell