GROPYUS AG

Mehrere Projekte deutschlandweit: GROPYUS baut in Berlin und Baden-Württemberg

Berlin / Wien (ots)

Zwei neue, zukunftsfähige Projekte mit einer Bruttogeschossfläche von 16.195 m2 und insgesamt 126 Wohneinheiten

GROPYUS, das technologiebasierte Bauunternehmen für hochattraktiven, bezahlbaren und nachhaltigen Geschosswohnungsbau, gibt zwei spannende neue Bauprojekte bekannt. Für Vonovia, Deutschlands führendes Wohnungsunternehmen, errichtet GROPYUS in Berlin ein Gebäude mit 27 Wohneinheiten. In Immendingen im Süden Baden-Württembergs entsteht das erste Wohnquartier von GROPYUS - neun Gebäude mit insgesamt 99 Wohneinheiten. Mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Projekten unterstreicht GROPYUS die Vielseitigkeit seines Bausystems und die damit verbundene Fähigkeit, verschiedene Projekte grundstücksangepasst und individualisiert umsetzen zu können.

Nachverdichtung - nachhaltiges Wohnen in Berlin

Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf soll ein modernes Mehrfamilienhaus mit einer Bruttogeschossfläche von 3.779 m2 entstehen. Vonovia und GROPYUS wollen mit diesem ersten gemeinsamen Projekt in serieller Holzhybrid-Bauweise nachweisen, dass Nachverdichtung mit zukunftsfähigen Mehrfamilienhäusern nachhaltig und attraktiv realisierbar ist. Geplant ist, dass GROPYUS mit der Montage der vorgefertigten Bauelemente möglichst im zweiten Quartal 2025 beginnt. Auftraggeber ist die BUWOG Bauträger GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vonovia SE. Vonovia ist strategischer Partner von GROPYUS.

Wohnquartier von GROPYUS: Errichtung der ersten vier Gebäude bis März 2025

In Nachbarschaft zum Prüf- und Technologiezentrum von Mercedes-Benz in Immendingen, Baden-Württemberg, baut GROPYUS als Generalübernehmer sein erstes Wohnquartier. Damit reagiert man auf den steigenden Wohnraumbedarf in der Region, der mit der starken wirtschaftlichen Entwicklung einhergeht. Das Neubauprojekt mit einer Bruttogeschossfläche von 12.416 m², das in zwei Bauabschnitten umgesetzt wird, umfasst 99 Wohneinheiten in neun Gebäuden. Hierbei kommen mehrere Gebäudetypen zum Einsatz. GROPYUS reduziert dabei den ökologischen Fußabdruck nicht nur bei der Planung und dem Bau, auch im Betrieb ermöglichen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und das integrierte Gebäudebetriebssystem ökologische Nachhaltigkeit. GROPYUS beabsichtigt, das Quartier entsprechend den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude als QNG Plus zu realisieren. Die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt, der die ersten 4 Gebäude umfasst, haben nun begonnen. Geplant ist die Fertigstellung dieses Bauabschnitts bis März 2025. Das gesamte Quartier soll 2025 fertiggestellt sein.

Markus Fuhrmann, CEO & Co-Founder von GROPYUS, sagt: „Diese beiden innovativen und zukunftsfähigen Projekte zeigen, welchen Beitrag End-to-End Digitalisierung in Verbindung mit Automatisierung in der Baubranche leisten kann. Es unterstreicht unsere Fähigkeit vielfältige Projekte mit unterschiedlichen Anforderungen umzusetzen - und das in einer höheren Geschwindigkeit und nachhaltiger als die konventionelle Betonbauweise. Damit können wir einen wirklichen Beitrag im Kampf gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Klimakrise leisten.“

Über GROPYUS

GROPYUS ist ein 2019 gegründetes technologiebasiertes Bauunternehmen für Geschosswohnungsbau, das mit seinen hochattraktiven, bezahlbaren und nachhaltigen Gebäudekonzepten einen Beitrag zur Lösung des Wohnungsmangels leistet und für mehr Klimafreundlichkeit sorgt. GROPYUS liefert seine Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäuser schlüsselfertig aus einer Hand. Die Verbindung aus Software und Technologie, dem Bauwesen, Robotics und serieller Fertigung lässt die Gebäude dabei in einem digitalisierten, hochautomatisierten und industrialisierten End-to-End-Prozess entstehen. Durch das auf flexiblen Elementen basierende Bausystem wird eine grundstückseffiziente, individualisierbare Planung und schnelle Bauausführung in der Vorfertigung sowie auf der Baustelle erreicht und durch ein eigens entwickeltes Gebäudebetriebssystem komplettiert. In Kooperation mit etablierten Akteuren wie Vonovia bereitet GROPYUS der Immobilienbranche den Weg in eine nachhaltige, digitale Zukunft. An den Standorten Wien, Berlin, Steinhaus, Richen, Dornbirn und Ruggell sind rund 400 Mitarbeiter:innen tätig. Gegründet wurde GROPYUS u.a. von Markus Fuhrmann (Mitgründer des börsennotierten Essenslieferdienst Lieferheld/Delivery Hero), Philipp Erler und Bernd Oswald.

Für seine Innovationskraft wurde GROPYUS 2023 mit dem „PropTech of the Year Award“ des Branchenverbands ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.) sowie mit dem Ernst & Young „Scale-up Award“ in den Kategorien PropTech und Real Estate ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://www.gropyus.com/de

