VIUS SE & Co KGaA

1,2 Millionen Zuschauer in einer Sendewoche! NIUS Live knackt zum ersten Mal die Millionen-Marke

Das morgendliche Nachrichten- und Talk-Format NIUS Live, das erst im März 2024 auf NIUS.DE, Youtube und Spotify gestartet ist, hat zum ersten Mal in einer Woche über eine Million Zuschauer erreicht. In der Zeit vom 1. September (Sonntag) bis zum 6. September (Freitag) erzielte das Format NIUS Live allein auf Youtube über zwei Millionen Abrufe, die sich auf 1,2 Millionen Zuschauer verteilen. Am Wahl-Sonntag in Thüringen und Sachsen verfolgten fast 40.000 gleichzeitige politisch interessierte Zuschauer auf Youtube die NIUS-Berichterstattung. Damit ist NIUS Live bereits nach wenigen Monaten am Markt eine der reichweitenstärksten Sendemarken des Landes.

NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt: "Wir freuen uns sehr über diese enormen Zahlen. Besonders am Morgen sehen wir eine gewaltige Marktlücke für Talk und Berichterstattung, die Menschen aus dem Herzen spricht. Wir erreichen jetzt schon über eine Million dieser Menschen, weil wir das Leben und die Sorgen ernst nehmen, nicht belehren und furchtlos, aber mit guter Laune unser Publikum journalistisch in den Tag begleiten. Wir werden die morgendliche Talkstrecke von derzeit einer Stunde noch in diesem Jahr weiter ausbauen."

