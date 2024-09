Forum der aserbaidschanischen Ärzte

3. Forum der aserbaidschanischen Ärzte in Deutschland

Erfolgreiches 3. Forum der aserbaidschanischen Ärzte in Deutschland vereint Fachkräfte aus 81 deutschen Städten in Bonn

Das 3. Forum der Aserbaidschanischen Ärzte in Deutschland fand erfolgreich im Kameha Grand Hotel in Bonn statt. Das Forum wurde von der Allianz der Aserbaidschaner in Deutschland und dem Forum Aserbaidschanischer Ärzte in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Komitee für die Arbeit mit der Diaspora Aserbaidschans organisiert.

An der Veranstaltung nahmen 200 Ärzte aus 81 Städten Deutschlands sowie Experten aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen teil. Darüber hinaus reiste auch eine Delegation von Professoren und Experten aus Aserbaidschan an. Insgesamt zählte das Forum rund 300 Teilnehmer. Es ist wichtig zu betonen, dass das Forum der aserbaidschanischen Ärzte in Deutschland in den letzten Jahren zu einer der am erfolgreichsten organisierten Gemeinschaften gehört. Die erfolgreichen klinischen und wissenschaftlichen Aktivitäten der aserbaidschanischen Ärzte verschaffen ihnen einen Spitzenplatz in den Statistiken ausländischer Mediziner in Deutschland.

Seitens der aserbaidschanischen Regierung nahm auch der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Diasporaangelegenheiten, Fuad Muradov, an der Veranstaltung teil. Er bedankte sich bei den aserbaidschanischen Ärzten für ihre vorbildliche Arbeit in Deutschland und dafür, dass sie den Namen Aserbaidschans würdig vertreten. Er wünschte ihnen weiterhin viel Erfolg bei ihren unverzichtbaren Tätigkeiten.

Priv.-Doz. Dr. Nuran Abdullayev, Chefarzt der Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin an den GFO Kliniken Troisdorf, kündigte in seiner Rede an, dass zukünftige Veranstaltungen noch umfassender und mit aktiver Beteiligung verschiedener deutscher Gesundheitsinstitutionen organisiert werden sollen. Er fügte hinzu, dass dieses Forum eine Plattform bieten wird, über die deutsche Gesundheitsbehörden den Kontakt zu den über 2000 in Deutschland arbeitenden aserbaidschanischen Ärzten aufbauen können.

Zusätzlich trafen Fuad Muradov und Priv.-Doz. Dr. Nuran Abdullayev die aserbaidschanische Gemeinde in Stuttgart. In Köln fanden Gespräche mit dem Bürgermeister der Stadt Köln, Dr. Ralph Elster, sowie dem deutschen Politiker Bernd Petelkau statt.

