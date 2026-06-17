Fichtel Consulting GmbH

Zwischen Verkaufstheke und Produktion: Wie Metzgereien trotz Personalmangel effizient arbeiten

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Lauffen a.N. (ots)

Der akute Personalmangel bringt viele Metzgereien an ihre Grenzen: Während die Produktion läuft, bleibt an der Verkaufstheke oft die Arbeit an zu wenigen Fachkräften hängen. Lange Wartezeiten für Kunden und gestresste Mitarbeiter sind die Folge, was viele Betriebe wirtschaftlich stark belastet. Es braucht daher dringend smarte, neue Strategien, um die Brücke zwischen Produktion und Verkauf trotz dünner Personaldecke effizient zu schlagen.

„Wir müssen Abläufe digitalisieren und Teams flexibler schulen, um den Betrieb auch mit der halben Mannschaft am Laufen zu halten“, erklärt Tobias Fichtel, Gründer und Geschäftsführer der Fichtel Consulting GmbH. Er weiß genau, wie moderne Fleischereien durch clevere Organisation Zeit sparen und den Verkauf entlasten können. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit welchen Sofortmaßnahmen Metzgereien jetzt den Fachkräftemangel abfedern.

Strukturen schaffen, statt Personalprobleme verwalten

Wenn Mitarbeiter fehlen, versuchen viele Metzgereien zunächst, die entstandenen Lücken durch Mehrarbeit aufzufangen. Langfristig führt dieser Ansatz jedoch häufig zu Überlastung, Fehlern und unnötigen Reibungsverlusten im Betriebsalltag. Nach Ansicht von Tobias Fichtel liegt deshalb ein wichtiger Hebel darin, bestehende Abläufe konsequent zu strukturieren und organisatorische Schwachstellen zu beseitigen.

Besonders bei wiederkehrenden Tätigkeiten gehen in vielen Betrieben wertvolle Ressourcen verloren. Werden Aufgaben mündlich weitergegeben oder nur sporadisch dokumentiert, steigt das Risiko, dass Arbeiten doppelt erledigt oder vergessen werden. Digitale Aufgabenmanagement-Systeme können hier Abhilfe schaffen. Sie ermöglichen es, Verantwortlichkeiten klar zu definieren, wiederkehrende Aufgaben automatisch zu planen und jederzeit den Überblick über offene und abgeschlossene Tätigkeiten zu behalten.

Davon profitieren nicht nur Betriebsleiter. Auch Mitarbeiter erhalten mehr Orientierung im Arbeitsalltag, während gleichzeitig wichtige Prozesse wie Hygiene- und HACCP-Kontrollen zuverlässig dokumentiert werden können. Gerade in Zeiten knapper Personalressourcen sorgt eine klare Organisation dafür, dass vorhandene Kapazitäten gezielter eingesetzt werden.

Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter lässt sich durch digitale Onboarding-Konzepte effizienter gestalten. Arbeitsabläufe, Qualitätsstandards und betriebliche Prozesse können zentral dokumentiert und einheitlich vermittelt werden. Dadurch sinkt der Einarbeitungsaufwand und neue Teammitglieder werden schneller produktiv.

Kennzahlen als Grundlage für bessere Personaleinsatzplanung

Viele Handwerksbetriebe treffen Personalentscheidungen noch immer überwiegend auf Basis von Erfahrungswerten. Dabei liefern Verkaufszahlen und Frequenzdaten wertvolle Hinweise darauf, wann Mitarbeiter tatsächlich benötigt werden.

„Gerade im Verkauf fehlt es häufig an grundlegenden Controlling-Strukturen“, erklärt Tobias Fichtel. Wer die Auslastung seiner Filialen systematisch analysiert, könne Personal deutlich gezielter einsetzen.

Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, Personal abzubauen. Vielmehr sollen Mitarbeiter in den Zeitfenstern verfügbar sein, in denen die Nachfrage besonders hoch ist. Gleichzeitig können schwächere Zeiten genutzt werden, um andere Aufgaben zu erledigen oder Öffnungszeiten kritisch zu hinterfragen. So lässt sich mit derselben Mannschaft häufig deutlich mehr erreichen.

Vorbestellungen entlasten den Verkauf

Ein weiterer Ansatz besteht darin, Kundenbestellungen bereits vor dem eigentlichen Verkaufsprozess digital zu erfassen. Vorbestellsysteme ermöglichen es, Bestellungen für Fleisch- und Wurstwaren, Mittagsangebote oder Catering-Aufträge frühzeitig anzunehmen und intern zu koordinieren.

Die Produkte können in ruhigeren Phasen vorbereitet werden, während sich das Verkaufspersonal in Stoßzeiten auf die Kunden vor Ort konzentriert. So entstehen zusätzliche Kapazitäten, ohne weiteres Personal einsetzen zu müssen.

Mit Vorverpackung Prozesse beschleunigen

Auch die gezielte Vorverpackung ausgewählter Produkte kann den Verkauf spürbar entlasten. Zwar handelt es sich dabei keineswegs um eine neue Idee, doch gerade unter den aktuellen Rahmenbedingungen gewinnt sie wieder an Bedeutung.

Vorportionierte und professionell verpackte Produkte lassen sich schneller verkaufen und vereinfachen die Abläufe an der Theke. Zudem eignen sie sich ideal für Selbstbedienungsbereiche und entlasten das Verkaufspersonal.

Darüber hinaus bietet die Vorverpackung Potenzial für höhere Durchschnittsbonwerte. Werden beispielsweise Steaks oder Wurstwaren in attraktiven Portionsgrößen angeboten, greifen Kunden häufig direkt zu den vorbereiteten Packungen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Qualität, Frische und Präsentation höchsten Ansprüchen genügen.

„Vorverpackung darf niemals zulasten der Produktqualität gehen“, betont Fichtel. Entscheidend ist vielmehr, dass hochwertige Ware mit einer ansprechenden Verpackung und klarer Kennzeichnung kombiniert wird. Dann kann dieser Ansatz sowohl die Effizienz steigern als auch zusätzliche Umsätze ermöglichen.

Effizienz entsteht durch viele kleine Stellschrauben

Der Fachkräftemangel wird das Metzgerhandwerk voraussichtlich noch über Jahre begleiten. Umso wichtiger ist es, vorhandene Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen. Dabei zeigt sich: Oft sind es nicht einzelne große Maßnahmen, sondern zahlreiche kleinere Optimierungen, die in der Summe einen spürbaren Unterschied machen.

Digitale Organisation, strukturierte Einarbeitung, datenbasierte Personaleinsatzplanung, Vorbestellsysteme und intelligente Vorverpackungskonzepte können dazu beitragen, die Brücke zwischen Produktion und Verkauf auch mit begrenzten personellen Ressourcen erfolgreich zu schlagen. Betriebe, die ihre Prozesse konsequent weiterentwickeln, entlasten ihre Mitarbeiter und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Über Tobias Fichtel:

Tobias Fichtel ist Metzgermeister, Fleischsommelier und Betriebswirt sowie Gründer der Fichtel Consulting GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er klassische Handwerksmetzgereien im deutschsprachigen Raum bei der Betriebsoptimierung. Sein Fokus liegt auf Personalführung, Struktur und Digitalisierung – zentrale Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Mehr Informationen unter: https://www.tobias-fichtel.de/

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