Gesunde Erde. Gesunde Kinder.

walk4help 2025: Kilometer sammeln für die Gesundheit von Kindern

United Kids Foundations ruft zu gemeinsamem Weltrekordversuch am 5. Juli in Braunschweig auf

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Am Samstag, 5. Juli 2025, sind die Menschen aus ganz Deutschland von United Kids Foundations dazu aufgerufen, am walk4help in Braunschweig teilzunehmen. Ziel ist es, gemeinsam möglichst viele Kilometer zu gehen, zu walken oder zu laufen. Mit den gemeinsam gesammelten Kilometern möchte das Kindernetzwerk der BRAWO GROUP einen neuen Weltrekord aufstellen und Spenden sammeln. Die Startgebühren* und Spenden gehen an die Kinder- und Jugendprojekte von Gesunde Erde. Gesunde Kinder.. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

2019 waren beim walk4help 1,1 Millionen Euro für Kinder- und Jugendprojekte zusammengekommen. Fast 12.000 Menschen hatten 52.482 Kilometer gesammelt und damit einen Weltrekord aufgestellt. 2025 startet die BRAWO GROUP im Rahmen von United Kids Foundations anlässlich des 20. Geburtstags des Kindernetzwerks einen neuen Weltrekordversuch. Wenn es gelingt, den eigenen Weltrekord aus dem Jahr 2019 zu überbieten, verdoppelt die BRAWO GROUP die Spendensumme des walk4help.

"Mit dem walk4help setzen wir ein starkes Zeichen der Solidarität. Jeder Schritt zählt, um Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen - und eine gesunde Zukunft braucht eine gesunde Erde. Indem wir gemeinsam aktiv werden, helfen wir nicht nur den Jüngsten unserer Gesellschaft, sondern leisten auch einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt. Machen Sie mit und schreiben Sie mit uns Geschichte", ruft Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO/BRAWO GROUP und Initiator des Kindernetzwerks United Kids Foundations und des walk4help, zur Teilnahme auf. Mitinitiator von United Kids Foundations und dem walk4help Robert Lübenoff ergänzt: "Der walk4help ist nicht nur ein Charitylauf - er ist eine Bewegung, die die Zukunft heranwachsender Generationen verändert. Jeder Schritt, den wir gehen, ist ein Schritt für die Gesundheit unserer Kinder und unseres Planeten. Jeder kann dabei sein und zeigen: Gemeinsam können wir das Unmögliche möglich machen."

Förderung von Projekten von Gesunde Erde. Gesunde Kinder.

Am Samstag, 5. Juli 2025, steigt das Mega-Charity-Event im Bürgerpark Braunschweig. Alle Teilnehmer/-innen sammeln gemeinsam Kilometer, um sich für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde einzusetzen. Unter www.walk4help.de kann man sich ab sofort anmelden. Die Startgebühr* und alle Spenden fließen zu 100 % in ausgewählte Kinder- und Jugendprojekte der bundesweiten Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder..

Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert. Denn gesunde Kinder gibt es nur auf einer gesunden Erde. Das Ziel von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist es, nachhaltige Lösungen für die Gesundheit unserer Kinder und des Planeten zu entwickeln - gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Unternehmen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Deswegen steht der walk4help 2025 im Zeichen der Kindergesundheit.

20 Jahre United Kids Foundations als Anlass

Der walk4help findet anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kindernetzwerks der BRAWO GROUP statt. Rund um den Weltrekord-Walk für den guten Zweck steigt im Rahmen von United Kids Foundations im Braunschweiger Bürgerpark ein großes Familienfest, welches ein vielfältiges Programm bieten wird. Um 18 Uhr findet dann die große United Kids Foundations-Jubiläumsparty auf der Veranstaltungsfläche am BRAWO OPEN-Gelände statt. Dabei blicken die Initiatoren auf die 20-jährige Geschichte des Kindernetzwerks zurück und verkünden unter Aufsicht des Rekord-Institut für Deutschland hoffentlich den neuen Weltrekord. Für Partner, die im Rahmen eines Sponsorings die walk4help-Premium-Tickets erworben haben, geht es anschließend auf dem BRAWO OPEN Gelände in geschlossener Gesellschaft weiter.

Vier unterschiedliche Themenstrecken erwarten die Teilnehmer beim walk4help 2025: Wasser (8 km), Luft (6 km), Erde (4 km) und Feuer (2 km - vorgesehen für Kinder und Menschen mit eingeschränkter Mobilität). Von 10 bis 18 Uhr können und sollen möglichst viele Kilometer zurückgelegt werden - egal, ob beim Spazieren, Walken oder Laufen. Auf den Strecken erwarten die Läufer unterschiedliche Themencamps, die Mitmachaktionen, Kulinarisches und Shows zu den vier Elementen bieten.

So funktioniert die Anmeldung

Die Anmeldung ist über www.walk4help.de möglich. Die Startgebühr beträgt 25 Euro. Teilnehmer/-innen können sich für eine einzelne Strecke oder bestenfalls gleich mehrere Strecken am Event-Tag entscheiden. Der Daypass, der mit der Anmeldung an einer Strecke erworben wird, berechtigt für beliebig viele Routen. In jedem Fall muss bei der Anmeldung eine Auswahl der Hauptroute und des gewünschten Startzeitpunkts getätigtwerden.Zeitgleich können auch mehrere Mitstreiter/-innen angemeldet werden.

Unternehmen haben die Möglichkeit, im Rahmen eines Sponsorings ein oder mehrere Team-Pakete mit bis zu zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erwerben und ihr Unternehmen dabei imageträchtig einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Alternativ können diese auch andere Teams sponsern und ihre eigenen Startplätze einem Verein, einer anderen Organisation oder bedürftigen Menschen zur Verfügung stellen. Mehr dazu unter www.walk4help.de

*nach Steuerabzug

Über Gesunde Erde. Gesunde Kinder.

Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für die Gesundheit unserer Kinder und des Planeten zu entwickeln - gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Unternehmen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Zusammen schaffen wir Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels und ermöglichen Partizipation und Empowerment für ein gesundes und nachhaltiges Leben von klein auf.

Mehr Informationen:

gesunde-erde-gesunde-kinder.de

Über United Kids Foundations

United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, feiert 2025 seinen 20. Geburtstag und hat bereits seit seiner Gründung im Jahr 2005 mit mehr als 650 Projekten in der Region Braunschweig-Wolfsburg über 88.000 Kindern und Jugendlichen signifikant geholfen. Es engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesunde Ernährung, Integration, Armutsbekämpfung und Gewaltprävention. Die Kinder und Jugendlichen profitieren von zahlreichen Projekten prominenter Paten und Stiftungen. Henry Maske, Felix Neureuther oder Franziska van Almsick beteiligen sich mit ihren Programmen genauso wie der Deutsche Kinderschutzbund, die fit4future foundation Germany oder die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Durch die Zusammenführung von bundesweit tätigen Partnern und regionalen Organisationen ist ein einzigartiges Netzwerk für Kinder und Jugendliche entstanden. Gemeinsam haben die Akteure des Netzwerkes rund 500.000 neue Bäume in Deutschland im Kampf gegen die Erderwärmung gepflanzt und über 188.000 Kinder und Jugendliche mit ihren Projekten gefördert.

United Kids Foundations - United Kids Foundations

Original-Content von: Gesunde Erde. Gesunde Kinder., übermittelt durch news aktuell