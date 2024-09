MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Produktionen für Grimme Online Award nominiert

Leipzig

Der Mitteldeutsche Rundfunk freut sich über Nominierungen für den Grimme Online Award. Mit „ Fakecheck“ in der Kategorie „Information“ und „ Eine Minute Geld“ in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ wurden zwei MDR-Produktionen vorgeschlagen.

MDR-Chefredakteurin Julia Krittian: „Der Erfolg von ‚Fakecheck‘ und ‚Eine Minute Geld‘ zeigt, dass seriös auch hochkant kann: In nur einer Minute teils hochkomplexe Inhalte so elegant und verständlich auf das Display zu bringen, ist die hohe Kunst im digitalen Informationsbereich. Den Redaktions-Teams gelingt es dabei, die Formate perfekt auf die Nutzungsbedürfnisse junger Userinnen und User abzustimmen. Wegen dieses gelungenen Spagats kommen sie gut an – nicht nur in der Community, sondern auch beim Grimme-Institut. Ein toller Erfolg.“

Jana Cebulla, Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend beim MDR: „Mit viel Leidenschaft, einer großen Professionalität und einem hohen Ehrgeiz einer jungen Zielgruppe bei TikTok zu zeigen, wie wichtig es ist, Dinge auch zu hinterfragen, ist es dem Team gelungen, eine hohe Reichweite aufzubauen und somit viele Nutzerinnen und Nutzer der Plattform für den Content zu begeistern. Dass dieses Engagement vom Grimme-Institut gesehen und mit einer Nominierung belohnt wird, stimmt uns froh. Die Daumen sind gedrückt!“

„Fakecheck“

Der TikTok-Kanal „Fakecheck“, ein Angebot des MDR für funk, überprüft TikTok-Videos auf ihren Wahrheitsgehalt. Durch das Taggen können die Nutzerinnen und Nutzer auf Content, der ihnen merkwürdig erscheint, hinweisen. Fakecheck-Hosts Eva, Mona und Shafia erklären Schritt für Schritt, zielgruppenorientiert und plattformgerecht den Rechercheweg. So können Fakten selbst nachvollzogen und eingeschätzt werden und sich am Ende jeder selbst eine Meinung bilden. Quasi nebenbei vermittelt der Kanal dabei immer ein Stück Informationskompetenz.

Redaktion: Chiara Battaglia, Barbara Butscher, Fabian Stark, Roman Twork

Hosts: Mona Berner, Eva Heiligensetzer, Shafia Khawaja

„Eine Minute Geld“

Na klar, regiert Geld die Welt, aber wie? Das erklären Lena und Max auf dem TikTok-Kanal „Eine Minute Geld“ im Auftrag des MDR. Die beiden geben unter anderem Spar-Tipps zu Autoversicherungen und Strompreisen, diskutieren Arbeitnehmerrechte und Wirtschaftsphänomene – wie den Lipstick-Effekt – und vermitteln so in kurzen Clips zielgruppen- und plattformgerecht Wirtschafts- und Finanzwissen. Auch die Interaktion in den Kommentarfeldern wird nicht vergessen, einen YouTube-Kanal gibt es noch dazu.

Redaktion: Dirk Heinemann, Mattis Kießig

Autorinnen und Autoren: Philipp Baumgärtner, Lena Klicnar, Max Koterba

Moderation: Lena Klicnar, Max Koterba

