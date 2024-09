MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Außerordentliche Publikumsresonanz: Erfolgreicher MDR-Musiksommer endet mit großem Finale in Suhl

Leipzig (ots)

Nahbar, attraktiv und mit sehr großem Publikumszuspruch bei den 26 Konzerten in 24 Orten: Der 33. MDR-Musiksommer ist am Samstag (31. August) in Suhl mit einer imposanten Aufführung von Anton Bruckners 8. Sinfonie mit dem MDR-Sinfonieorchester unter Dennis Russell Davies erfolgreich zu Ende gegangen. Beim diesjährigen Festival standen die traditionsreichen MDR-Ensembles im Fokus, denn die Geburtsstunde ihrer Vorläufer jährt sich 2024 zum 100. Mal. Sie präsentierten sich mit unterhaltsamer Kammermusik, großer Sinfonik und hochkarätiger Vokalmusik. Hochrangige Gaststars von Rafał Blechacz, Stefanie Heinzmann, Voces8, Max Müller bis Katja Riemann bereicherten den MDR-Musiksommer, der erstmals kompakt und klangstark komplett im August in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stattfand. Zudem veröffentlicht der MDR am 19. September in der ARD-Mediathek gleich zwei neue Dokus über den MDR-Musiksommer. 2025 startet der MDR-Musiksommer am 8. August in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz.

Ralf Ludwig, Intendant des MDR: „Unser MDR-Musiksommer steht für die Vielfalt und Buntheit der Musik. Er bringt die Menschen zusammen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl in unseren Regionen. Menschen zusammenbringen und das gesellschaftliche Miteinander zu fördern – das gehört seit jeher zum Auftrag des MDR. Auch in diesem Jahr waren wir mit unserem Festival wieder an vielen der schönsten Orte in ganz Mitteldeutschland: Angefangen vom Rosarium in Sangerhausen, über den herrlichen Klosterpark Altzella bis hin zur Wartburg mit wunderbarem Blick. Mit unserem MDR-Musiksommer unterstreichen wir den künstlerischen und kulturellen Reichtum in unseren Regionen in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Auch die Zahlen sprechen für den Erfolg des diesjährigen Musiksommers: 26 Konzerte an 24 verschiedenen Orten in drei Bundesländern mit toller Publikumsresonanz können sich sehen lassen.“

Erstmals komplett im August präsentierte sich der MDR-Musiksommer kompakt und klangstark: Das Festival bereiste 24 Orte mit 26 atmosphärischen Konzerten von Klassik bis Soul auf den schönsten Bühnen in ganz Mitteldeutschland, darunter Kirchen, historische Konzertsäle und malerische Schlossparks. Programmlich im Fokus standen der MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester, denn 2024 feiern sie ihr 100-jähriges Jubiläum. Gemeinsam waren die beiden Ensembles mit geistlichen Werken in Jena und Meißen zu erleben, letzteres eine von vier neuen Spielstätten. Premiere feierte das Festival zudem im Schlosspark Lichtenwalde, im Ballsaal "Goldener Löwe" in Hainichen und auf dem Landesgartenschau-Gelände in Bad Dürrenberg. Neben den Konzerten auf großer Bühne boten die MDR-Ensembles beim MDR-Musiksommer auch in kleineren Formationen große Konzerterlebnisse an attraktiven Spielorten. Den Schlusspunkt setzte am 31. August das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies mit Anton Bruckners 8. Sinfonie im Congress Centrum Suhl. Dieses Konzert stellte gleichzeitig mit der Wiederholung der Aufführung am 4. September in Leipzig – genau an Anton Bruckners 200. Geburtstag – den Auftakt für die neue Konzertsaison der MDR-Ensembles 2024/25 dar.

Bleibende Momente: Der MDR-Musiksommer in zwei neuen Dokus

Am 19. September, um 22.40 Uhr und um 23.10 Uhr zeigt das MDR-Fernsehen gleich zwei neue Dokumentationen, die während des 33. MDR-Musiksommers entstanden sind. Beide Filme können zudem nach der TV-Ausstrahlung jederzeit in der ARD Mediathek abgerufen werden. In „Stolz zusammen – Der MDR-Kinderchor und Voces8“ hat der MDR seinen Kinderchor eine Woche lang auf Proben für das gemeinsame Konzert im Halberstädter Dom mit dem britischen Weltklasse-Vokalensemble „Voces8“ begleitet. Die Doku zeigt, wie die Vollprofis von der Insel die Kinder mit lockerer Ansprache coachen und zu Höchstleistungen animieren. Und wie die beiden so unterschiedlichen Ensembles zu einer musikalischen Einheit zusammenfinden – voller menschlicher Wärme sich gegenseitig inspirierend. Ein ganz besonderes „Ferienlager-Feeling“ während der Probenwoche und ein berauschendes Konzert-Erlebnis im Dom zu Halberstadt.

Die zweite Dokumentation „Klangvolle Sommernächte – Der MDR-Musiksommer 2024“ stellt die schönsten Spielorte des Festivals vor und begleitet mit Einblicken hinter die Kulissen vor allem die Konzerte der MDR-Ensembles. Zu Wort kommen neben den Gastgebenden auch die Besucherinnen und Besucher und vermitteln so ein Gefühl für den besonderen Atem des Festivals. Die Doku ist eine ganz besondere Sommerreise, die den 33. MDR-Musiksommer noch lange nachwirken lässt.

Über den MDR-Musiksommer

Der MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. 2024 präsentierte sich das Festival erstmals komplett im August.

Der 34. MDR-Musiksommer 2025 wird am 8. August in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz eröffnet. Das Abschlusskonzert findet am 7. September in Stolberg statt. Der Vorverkauf für das gesamte Festival startet am 1. November 2024.

Fotos und Berichte zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar

