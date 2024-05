Materna Information & Communications SE

Materna-Gruppe gibt Verkauf von Materna IPS an SITA bekannt

IT-Dienstleister stärkt Fokus auf Unternehmensstrategie GRIP²

Die Materna-Gruppe hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft, Materna IPS (Intelligent Passenger Solutions), an SITA verkündet. Diese Entscheidung spiegelt die dynamischen Veränderungen in der Luftfahrt-Branche wider und ermöglicht es Materna, sich stärker auf ihre strategischen Ziele zu konzentrieren. Durch die Veräußerung erlangt das Unternehmen Ressourcen, um seine Kernstrategie GRIP² effektiv umzusetzen.

Die Materna-Gruppe setzt auf innovative Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), um sich an der Spitze des technologischen Wandels zu positionieren. Mithilfe der Materna Generative AI Factory werden wegweisende KI-Anwendungen insbesondere für den öffentlichen und wirtschaftlichen Sektor realisiert. Gleichzeitig betont das Unternehmen die Bedeutung der Datenökonomie und Resilienz.

Um ihre strategischen Schwerpunkte konsequent zu verfolgen, hat die Materna-Gruppe ihre Tochtergesellschaft, Materna IPS (Intelligent Passenger Solutions), nach vier Jahren erfolgreicher Unabhängigkeit und einer Verdopplung des Umsatzes an SITA verkauft. Die Veräußerung an SITA, dem weltweit führenden Anbieter von Technologielösungen für die Luftverkehrsbranche, fördert nicht nur die Entwicklungspläne von Materna, sondern unterstützt auch die Wachstumsambitionen der Materna IPS.

Michael Hagedorn, Vorstandsvorsitzender der Materna-Gruppe, erläutert: "Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unsere Unternehmensstrategie GRIP² konsequent umzusetzen. Unsere zentralen Ziele bestehen darin, den Umsatz bis 2027 auf eine Milliarde Euro zu steigern und unsere marktführende Position durch den Einsatz von KI weiter zu festigen und auszubauen. Die geplante Veräußerung von Materna IPS ermöglicht es uns, unsere Kernkompetenzen zu stärken und gleichzeitig neue Wachstumschancen für Materna IPS zu schaffen."

Dr. Georg Oschmann, Geschäftsführer der Materna IPS, zeigt sich optimistisch über die neue Partnerschaft mit SITA und betont die Chancen für Innovation und Wachstum: "Diese strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg und eröffnet uns neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum. Gemeinsam mit SITA freuen wir uns darauf, unsere Mission, Flugreisen für Passagiere zu vereinfachen und unseren Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten, weiter voranzutreiben."

Diese Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden. Die Materna-Gruppe wurde bei dieser Transaktion von LBBW M&A als exklusiver Financial Advisor beraten.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftet im Jahr 2023 mit aktuell weltweit mehr als 4.400 Mitarbeitenden einen Umsatz von 673 Millionen Euro. Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management und Data & AI besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführende Position. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Cloud Transformation und Cyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Sustainability sowie Resilienz bietet Materna Lösungen, mit denen sich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.

