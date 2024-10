Yakup Batu

Yakup Batu: So starten Handwerker erfolgreich in die Selbstständigkeit

Bensheim (ots)

Der Schritt in die Selbstständigkeit stellt für die meisten Handwerker eine anspruchsvolle Entscheidung dar. Fachliches Können alleine reicht nicht aus, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen - es bedarf auch zuverlässiger Unterstützung in administrativen, finanziellen und strategischen Angelegenheiten. Yakup Batu, Gründer und Geschäftsführer von Mission Handwerk, kennt diese Herausforderungen aus erster Hand und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerker auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Bürokratie, Risiko und Unsicherheit sind ständige Begleiter auf dem Weg in die Selbstständigkeit im Handwerk. Obwohl die Nachfrage nach spezialisierten Handwerkern stetig zunimmt, birgt die Gründung eines eigenen Betriebs auch eine Reihe von Herausforderungen: Viele Handwerker stehen zu Beginn ihrer Selbstständigkeit vor typischen Problemen wie administrativen Aufgaben, der Vernachlässigung der Buchhaltung oder unzureichendem Marketing. Ohne eine gründliche Vorbereitung auf diese unternehmerischen Aufgaben können Liquiditätsengpässe, Überlastung und Burnout die Folge sein. Auch fehlende Kenntnisse in der Buchhaltung und Personalführung stellen ein erhebliches Risiko dar. "Jeder Handwerksbetrieb fängt klein an, doch gerade die ersten Schritte in die Selbstständigkeit können überwältigend sein", warnt Yakup Batu, Gründer und Geschäftsführer von Mission Handwerk. "Plötzlich müssen sich Handwerker mit Fragen nach der passenden Rechtsform, der Gewerbeanmeldung oder dem richtigen Steuerberater auseinandersetzen. Gleichzeitig gilt es, eine solide Strategie zu entwickeln, um erfolgreich Aufträge zu generieren."

"Unabhängig davon, wie groß der Traum vom eigenen Handwerksbetrieb ist, scheitern viele Handwerker bereits zu Beginn an den vielfältigen Herausforderungen", fährt der Experte fort. "Oft fehlt es an Unterstützung, um die auftretenden Probleme erfolgreich zu lösen. Mithilfe von gezieltem Coaching und ausführlicher Beratung können diese Probleme rechtzeitig erkannt und minimiert werden, damit der Weg in die Selbstständigkeit erfolgreich gestaltet werden kann." Genau das bietet Yakup Batu seinen Klienten: Mit Mission Handwerk hat er ein einzigartiges Konzept für angehende Unternehmer entwickelt, die sowohl mit den Hürden der deutschen Bürokratie als auch mit den mentalen Belastungen der Selbstständigkeit zu kämpfen haben. Dank seiner eigenen Erfahrung als selbstständiger Handwerker kennt der Experte die typischen Fehler, die beim Start eines eigenen Handwerksbetriebs gemacht werden, genau. Mit seinem einjährigen Coaching-Programm steht er angehenden Unternehmern in allen Fragen zur Seite, auf die sie sonst keine Antwort finden. Wie Handwerker erfolgreich in die Selbstständigkeit starten, veranschaulicht Yakup Batu anhand der folgenden drei Punkte.

1. Bedeutung eines durchdachten Businessplans

Ein klarer, gut durchdachter und strukturierter Businessplan bildet den Grundstein für jeden erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit - so auch im Handwerk. Nicht nur dient er als Orientierung und Leitfaden für die eigene Geschäftsidee - er ist auch entscheidend, um Kredite und Fördermittel zu erhalten. Dabei sollte der Plan wesentliche Punkte abdecken, so beispielsweise die Definition der Zielgruppe. Eine gründliche Marktanalyse ist ebenfalls unerlässlich, um herauszufinden, welche Dienstleistungen gefragt sind und wo es Möglichkeiten gibt, sich von der Konkurrenz abzuheben. Bei Mission Handwerk werden Gründer in allen Phasen ihres Unternehmens begleitet - von der ersten Idee bis hin zur langfristigen Stabilität. Durch gezieltes Coaching und umfassende Beratung wird sichergestellt, dass angehende Selbstständige einen fundierten Businessplan erhalten, der ihnen nicht nur dabei hilft, Kredite und Fördermittel zu beantragen, sondern sie auch in der Strukturierung von unternehmerischen Herausforderungen wie Personalrekrutierung, Auftragsakquise und Finanzverwaltung unterstützt.

2. Erstellung eines Finanzplans

Ein detaillierter Finanzplan ist wichtig, um die finanzielle Stabilität des Handwerksbetriebs von Anfang an sicherzustellen. Er sollte nicht nur die anfänglichen Kosten und laufenden Ausgaben erfassen, sondern auch realistische Prognosen für zukünftige Einnahmen aufstellen. Regelmäßige Überprüfungen des Cashflows helfen dabei, finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und ihnen gezielt entgegenzuwirken. Auch die rechtzeitige Rechnungsstellung und eine straffe Finanzverwaltung sind entscheidend, um den Cashflow stabil zu halten. Alles in allem stellt ein solider Finanzplan sicher, dass das Unternehmen nicht nur tragfähig ist, sondern auch nachhaltig profitabel arbeiten kann. Auch dabei unterstützt Mission Handwerk seine Klienten, um sicherzustellen, dass deren Geschäftsidee rentabel ist.

3. Nutzung aller verfügbaren Förderungen

Zu guter Letzt kann auch die strategische Nutzung von Krediten und Fördermitteln die Liquidität des Unternehmens sichern - und somit zum langfristigen Erfolg beitragen. Besonders für Handwerker kann diese finanzielle Unterstützung entscheidend sein, um die Herausforderungen beim Start in die Selbstständigkeit zu bewältigen. Ein guter Businessplan hilft dabei, die notwendigen Unterlagen für die Beantragung staatlicher Förderungen zusammenzustellen. Wichtig ist, dass angehende Unternehmer sich frühzeitig über die verschiedenen Förderprogramme informieren, die für die jeweilige Branche infrage kommen. Bei Mission Handwerk erhalten Handwerker umfassende Unterstützung in allen Fragen rund um Kredite und Fördermittel. Sie erfahren nicht nur, welche Programme für sie geeignet sind, sondern erhalten auch konkrete Hilfe bei der Antragstellung. So können der Grundstein für eine erfolgreiche Selbstständigkeit gelegt und das volle Potenzial der eigenen Fähigkeiten genutzt werden.

Original-Content von: Yakup Batu, übermittelt durch news aktuell