Richtig lüften - der Frische-Kick für die Wohnung

Wer sich das ganze Jahr über zuhause wohlfühlen möchte, braucht ausreichend Frischluftzufuhr: Regelmäßiges und gezieltes Lüften ist essenziell für ein gesundes Raumklima. Zudem spart es nachhaltig Energie und senkt die Heizkosten. Tipps zum richtigen Lüften hat das Serviceportal "Intelligent heizen" zusammengestellt.

Frische Luft ist für unser Wohlbefinden unverzichtbar. Ohne regelmäßigen Luftaustausch sinkt die Luftqualität im Raum schon nach kurzer Zeit rapide ab: CO2, Schadstoffe und Feuchtigkeit reichern sich im Raum an und können Werte erreichen, die im Vergleich zur Außenluft bis zu fünfmal höher sind. Die Folgen reichen von Konzentrationsmangel und Kopfschmerzen bis zu gesundheitlichen Schäden durch Schimmelbildung. Dem wirkt richtiges Lüften entgegen: Wer je nach Raum, individueller Nutzung und Jahreszeit ein paar Regeln beachtet, sorgt mit wenig Aufwand für ein gesundes Raumklima.

Stoßlüften statt Kippstellung

Gerade in Wohnungen oder Häusern ohne automatische Lüftungssysteme ist das gezielte Lüften über die Fenster wichtig. Die Heizung läuft, das Fenster ist gekippt? Lieber nicht! Dauerhaft gekippte Fenster bringen kaum frische Luft. Stattdessen geht jede Menge Wärme nach draußen verloren. Besser ist das Stoßlüften: Mehrmals täglich alle Fenster komplett öffnen, um die Luft schnell auszutauschen. Noch effektiver wird es, wenn die Fenster einander gegenüberliegen und ein perfekter Durchzug geschaffen werden kann.

Witterungs- und situationsabhängig lüften

Die optimale Lüftungsdauer richtet sich nach den aktuellen Außentemperaturen. Generell gilt: Je kälter, desto kürzer. Je wärmer, desto länger. Auch die Nutzung des Raums spielt eine Rolle: Ist die Belastung durch Feuchtigkeit besonders hoch - beispielsweise durch viele Pflanzen, das Trocknen von Wäsche im Zimmer oder zahlreiche anwesende Personen -, muss häufiger gelüftet werden.

Tipps zum Lüften in der Übergangszeit

Täglich mehrmals Stoßlüften , für jeweils 5 bis 20 Minuten.

, für jeweils 5 bis 20 Minuten. Thermostate beim Lüften herunterdrehen, dabei geöffneten Fenstern die Wärme sonst nach außen weicht und die Heizung hochfährt, um die kalte Luft zu erwärmen. Es gibt auch Thermostate, die erkennen, dass ein Fenster geöffnet ist, und die Temperatur automatisch reduzieren.

Das Lüften kann tageszeitunabhängig erfolgen .

. Bei Regentagen darauf achten, dass kein Regenwasser in die Räume eindringt.

Tipps zum Lüften im Sommer

Täglich mehrmals stoßlüften , für jeweils 15 bis 30 Minuten.

, für jeweils 15 bis 30 Minuten. Fenster sowie Jalousien, Rollläden oder Fensterläden am Tag schließen: Sonnenstrahlen heizen Räume durch die Fenster stark auf. Verdunkelungen halten die Hitze draußen. Wer keine Rollläden hat, kann tagsüber auch feuchte Laken vor das Fenster hängen.

Sonnenstrahlen heizen Räume durch die Fenster stark auf. Verdunkelungen halten die Hitze draußen. Wer keine Rollläden hat, kann tagsüber auch feuchte Laken vor das Fenster hängen. Morgens, spätabends oder nachts lüften, wenn es draußen frischer ist. In diesen Zeitfenstern kühlen Räume am effektivsten ab.

Luftfeuchtigkeit und Schimmel

Das richtige Lüften wirkt sich nicht nur positiv auf die Qualität der Raumluft aus, es beugt auch Schimmel vor. Wer zu selten oder zu kurz lüftet, fördert dagegen die Schimmelbildung.

Bei Tätigkeiten wie Kochen, Waschen, Duschen oder beim Trocknen von Wäsche wird in den Wohnräumen viel Feuchtigkeit freigesetzt. Wird diese nicht effektiv nach außen abgeführt, steigt das Risiko für Schimmel erheblich. Bereits ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 70 bis 80 Prozent an der Wand können sich Schimmelpilze ansiedeln. Dieser Schwellenwert wird in kühlen Räumen besonders schnell überschritten.

Tipp: Ein Luftfeuchtigkeitsmesser (Hygrometer) hilft, die Luftfeuchte im Blick zu behalten. Der optimale Wert in Innenräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent.

Aufgepasst bei energetisch sanierten Gebäuden

Neue Fenster, gedämmte Fassaden und andere energetische Sanierungsmaßnahmen zielen auf einen geringen Luftaustausch ab, um Heizkosten gering zu halten. Nach einer Sanierung sollte deshalb häufiger gelüftet werden. Außerdem kann der Einbau einer Lüftungsanlage sinnvoll sein, um den richtigen Luftaustausch sicherzustellen.

Weitere Infos zum Lüften in einzelnen Räumen sind im Ratgeber-Beitrag von "Intelligent heizen" zusammengefasst. Passendes Bildmaterial finden Sie im Pressebereich.

