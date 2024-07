Die Digitalagentur GmbH

Insekten-Crowdinvesting geht in die zweite Runde!

Wels/Oberösterreich (ots)

Investiere in die Zukunft der Kreislaufwirtschaft! Jetzt noch effizienter mit dezentralen Mastanlagen zur organischen Reststoffverwertung

Bereits 2022 hat Reploid (damals noch unter dem Namen „Insektianer“) über eine halbe Million Euro mit Crowdinvesting eingesammelt. Seither hat das „deepgreen“ - Biotechnologieunternehmen seinen Erfolgskurs international fortgesetzt und eine noch effizientere Lösung für die Umwandlung von Reststoffen in wertvolle Proteine und Düngearten entwickelt.

ÜBER REPLOID:

Die Reploid Group AG setzt Insektentechnologie in ihren dezentralen ReFarmUnits ein, um organische Reststoffe in Proteine und Dünger umzuwandeln.

Lebensmittelreststoffe, deren Entsorgung oft teuer und problematisch sind, werden von Larven der schwarzen Soldatenfliege in wertvolle Proteine für die Tierfutter-Industrie und hochwertigen Dünger für die Hobbygärten und Landwirtschaften dieser Welt umgewandelt, wodurch eine Kreislaufwirtschaft mit Zero Waste entsteht.

Das Geschäftsmodell umfasst den Vertrieb von dezentralen ReFarmUnits, die Futterrezeptur, den Handel mit Reststoffen und die Verwertung der Erzeugnisse der ReFarmUnits. Diese nachhaltige Technologie hilft enorm vielen Betrieben, ihre hohen CO₂-Emissionen zu reduzieren und das Problem der Lebensmittelabfälle zu lösen, während wertvolle Rohstoffe generiert werden. Die patentierte Modulartechnik ermöglicht Skalierungen für den landwirtschaftlichen und industriellen Bereich.

Investiere jetzt in den EU LIFE Award Gewinner 2024 in F&E und Innovation

Der Unternehmensverband Reploid wurde 2024 in Brüssel mit dem EU LIFE Award 2024 für das Waste2Protein-Projekt in der Kategorie „Circular Economy & Quality of Life“ zum Sieger gekürt.

Das ist neu beim 2. Reploid Crowdinvesting

Statt der geplanten Gigafactory fokussiert sich das Unternehmen jetzt auf modulare und dezentrale Industrie-Systeme – sogenannte ReFarmUnits – welche viel schneller skalierbar, kostengünstiger und attraktiver für Kund:innen und Partner:innen sind. Eine seit zwei Jahren betriebene Anlage in Pegau, Deutschland, fungiert als Basis für die schlüsselfertigen ReFarmUnits.

„Es hat sich sehr viel bei uns verändert, aber eines ist gleichgeblieben: Bei Reploid dreht sich alles um die nachhaltige UND regionale Kreislaufwirtschaft“, sagt CEO Philip Pauer.

Investiere in ein internationales SCALE UP auf dem Weg zur Börse

Für die patentierten, modularen Lösungen hat Reploid bereits zahlreiche LOI’s und Vertragsabschlüsse vorliegen. Zudem wurde 2023 ein positives EBITA erwirtschaftet. Das Team ist seit der ersten Kampagne von fünf auf knapp vierzig Mitarbeiter:innen angewachsen und 2025 ist ein erstes Listing an der Wiener Börse „Direct Market Plus – MTF“ geplant. Das Unternehmen ist bereits mit Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien, Schweiz, Italien und Liechtenstein international aktiv.

Expert:innen unterstützen das nachhaltige Unternehmenswachstum

Neben dem Fixteam aus Forscher:innen, Expert:innen der Lebensmitteltechnologie und Finanzexpert:innen setzt die Reploid Group AG auf einen kompetenten Aufsichtsrat sowie Beirat aus angesehenen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

„Mit Reploid kombinieren wir Klimaschutz und Umweltschutz mit unternehmerischem Erfolg. Ich bin davon überzeugt, dass Reploid das Potential hat, das nächste österreichische Unicorn zu werden“, sagt Reploid Aufsichtsrätin und Bundesministerin a.D. Elisabeth Köstinger.

#bereploid und werde Teil der nachhaltigen Erfolgsgeschichte

Investiere jetzt über ROCKETS Investments und erhalte Early-Bird-Zinsen von 9 % p.a. bei fixer Laufzeit – nur in den ersten 14 Tagen nach Investmentstart am

24.7.2024 ! Zusätzlich erhältst du 7,5% bei IPO an der Wiener Börse bis 30.6.2026.

Crowdinveting-Video mit Bundesministerin a.D. Elisabeth Köstinger: https://player.vimeo.com/video/980560258

Original-Content von: Die Digitalagentur GmbH, übermittelt durch news aktuell