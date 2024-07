Nscale

Open Innovation AI und Nscale schmieden strategische Allianz zur Bereitstellung von AI GPU Cloud Services

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Open Innovation AI, ein führender Anbieter von GPU-Orchestrierungsplattformen mit KI- und Data-Science-Tools und -Frameworks, und Nscale, ein führender Anbieter von KI-Cloud-Diensten, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, KI-Cloud-Dienste und optimierte KI-Workloads in großem Umfang für den globalen Markt bereitzustellen. Diese Allianz wird die leistungsstarke GPU-Infrastruktur von Nscale mit der fortschrittlichen End-to-End-KI-Plattform von Open Innovation AI kombinieren, um optimierte, skalierbare und effiziente KI-Lösungen zu liefern.

Überblick über die strategische Allianz

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Leistung, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit von KI-Workloads zu verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Diese gemeinsame Initiative unterstreicht ihr Engagement für die Bereitstellung leistungsstarker, umweltfreundlicher Lösungen.

Schlüsselkomponenten der Partnerschaft

Integrierte KI-Lösungen : Open Innovation AI wird die GPU-Cloud-Fähigkeiten von Nscale nutzen, um seine Plattform zu erweitern, die nahtlose Orchestrierung, Ressourcenmanagement und KI-Tools zur Vereinfachung von KI-Entwicklung und -Einsatz bietet. Die kombinierte Lösung umfasst KI- und ML-Tools und -Frameworks, Ressourcenüberwachung und -protokollierung, Auftragsverwaltung, Ressourcenzuweisung und Auftragsplanung auf der Grundlage der optimierten Bibliotheken, Compiler, Tools und der Laufzeitumgebung von Nscale auf AMD Instinct GPUs.

: Open Innovation AI wird die GPU-Cloud-Fähigkeiten von Nscale nutzen, um seine Plattform zu erweitern, die nahtlose Orchestrierung, Ressourcenmanagement und KI-Tools zur Vereinfachung von KI-Entwicklung und -Einsatz bietet. Die kombinierte Lösung umfasst KI- und ML-Tools und -Frameworks, Ressourcenüberwachung und -protokollierung, Auftragsverwaltung, Ressourcenzuweisung und Auftragsplanung auf der Grundlage der optimierten Bibliotheken, Compiler, Tools und der Laufzeitumgebung von Nscale auf AMD Instinct GPUs. Gemeinsame Strategie für die Markteinführung : Die Unternehmen werden eine einheitliche Strategie für die Bereitstellung von End-to-End-KI-Lösungen entwickeln, die sich zunächst an große Unternehmenskunden weltweit richtet.

: Die Unternehmen werden eine einheitliche Strategie für die Bereitstellung von End-to-End-KI-Lösungen entwickeln, die sich zunächst an große Unternehmenskunden weltweit richtet. Kollaborative Innovation: Beide Parteien werden sich in gemeinsamen Initiativen engagieren, um Drittanbietern, einschließlich großer Beschleunigerhersteller, einen Mehrwert zu bieten.

Dr. Abed Benaichouche, Geschäftsführer und Mitbegründer von Open Innovation AI, erklärte: „Diese strategische Allianz mit Nscale ist ein bedeutender Schritt in Richtung unserer Mission, Innovation und betriebliche Effizienz im Bereich KI und maschinelles Lernen weltweit voranzutreiben. Bei Open Innovation AI ist Nachhaltigkeit ein zentrales Prinzip, und wir sind bestrebt, effiziente Hochleistungs-Computing-Lösungen zu liefern, die mit unseren gemeinsamen Werten der Umweltverantwortung in Einklang stehen."

Josh Payne, Gründer und Geschäftsführer von Nscale, kommentiert:„"Die Partnerschaft mit Open Innovation AI ermöglicht es uns, das volle Potenzial unserer Hochleistungs-Rechenressourcen auszuschöpfen. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach skalierbaren und effizienten KI-Lösungen in allen Branchen weltweit zu befriedigen."

Die Allianz plant, ihre Aktivitäten erheblich auszuweiten und strebt den Einsatz von 30.000 AMD-GPUs in den nächsten drei Jahren an. Dieser stufenweise Ausführungsplan wird den Rechenanforderungen komplexer KI-Aufgaben gerecht und positioniert beide Unternehmen an der Spitze der KI-Innovation.

Informationen zu Open Innovation AI Open Innovation AI hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und setzt sich für die Demokratisierung der KI-Entwicklung und -Einführung ein. Die hardwareunabhängige KI-Orchestrierungsplattform des Unternehmens lässt sich nahtlos in verschiedene GPU-Hardware integrieren und verbessert die Leistung und Effizienz von KI-Workloads für Unternehmen weltweit. Open Innovation AI legt den Schwerpunkt auf Innovation, Flexibilität und robuste Sicherheit, um sicherzustellen, dass die Kunden vertrauensvoll KI-Lösungen einsetzen können, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Informationen zu Nscale Nscale mit Sitz in Großbritannien ist ein vollständig vertikal integrierter KI-GPU-Cloud-Anbieter, der Rechenleistung für den generativen KI-Markt in großem Umfang bereitstellt. Nscale nutzt sein 60-MW-Rechenzentrum auf Basis erneuerbarer Energien in Norwegen und über 500 MW an Erweiterungen auf der grünen Wiese, um effiziente und skalierbare KI-Schulungen, Feinabstimmungen und rechenintensive Arbeitslasten bereitzustellen und so die Forschung und Entwicklung im Bereich der fortgeschrittenen KI zu unterstützen. Nscale stellt die KI-Infrastruktur für den Markt der generativen KI zur Verfügung.

