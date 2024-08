DEIN Event DJ

Dennis Walter liefert das perfekte DJ-Komplettpaket für jedes Event

Bild-Infos

Download

Budenheim (ots)

Ein guter DJ spielt nicht nur Musik, sondern schafft es, eine ausgelassene Stimmung zu erzeugen, in der jeder Spaß hat. Für den größtmöglichen Partyerfolg sollte der DJ dabei nicht nur optimal zur Veranstaltung passen, sondern auch professionell und zuverlässig arbeiten. Als transparentes Bindeglied findet Dennis Walter mit seiner Agentur DEIN Event DJ den perfekten DJ für die Veranstaltung seiner Kunden und bietet ihnen darüber hinaus einen einzigartigen Service. Warum die Wahl des DJs für ein Event so wichtig ist und wie die Zusammenarbeit mit der Agentur abläuft, erfahren Sie hier.

Die Stimmung auf einer Party steht und fällt mit der Musik: So trägt der DJ, der eine Veranstaltung musikalisch begleitet, eine ganz besondere Verantwortung. Neben einem großen Erfahrungsschatz erfordert es Fingerspitzengefühl und eine gute Intuition, ein stimmiges Musikkonzept zu liefern, das verschiedene Generationen und unterschiedliche Vorlieben anspricht und eine ganze Gesellschaft zum ausgelassenen Feiern animiert. So sollte bei der Buchung eines DJs vor allem bei wichtigen Feierlichkeiten nichts dem Zufall überlassen werden - schließlich soll an diesem Tag alles perfekt werden. Im Vorfeld ist für Kunden jedoch nicht zu erkennen, ob ein DJ sein Handwerk beherrscht, die individuellen Wünsche professionell bedienen kann und eine zuverlässige Dienstleistung anbietet, sodass auch erste Kennenlerngespräche in der Regel hinfällig sind. "Die meisten Feiern sind mit großen Investitionen verbunden und finden oft nur ein einziges Mal statt. Hinsichtlich der Musik sollten sich die Veranstalter daher bestmöglich absichern", rät Dennis Walter von DEIN Event DJ.

"Wir finden nicht nur den perfekten Event DJ für die Veranstaltungen unserer Kunden, sondern liefern ihnen auch das Rundum-sorglos-Paket", fährt der Gründer und Geschäftsführer der DJ Agentur DEIN Event DJ fort. Im gesamten DACH-Raum verfügt die Agentur in jeder Region über eine gewisse Kapazität an professionellen Event DJs, sodass für alle Kundenwünsche der richtige Stimmungsmacher dabei ist. Ob Firmenevent, große Geburtstagsfeier oder Hochzeit - mit seinem Angebot ist Dennis Walter der optimale Partner für jeden, der sich eine rundum gelungene Veranstaltung wünscht und bei der Planung Wert auf größtmögliche Sicherheit legt. So hat er mit DJs aus dem großen Netzwerk von DEIN Event DJ allein im letzten Jahr über eintausend Events in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar Belgien begleitet und seine Kunden zu glücklichen Veranstaltern gemacht.

DEIN Event DJ liefert das Rundum-sorglos-Paket für jede Veranstaltung

Die Zusammenarbeit mit DEIN Event DJ beginnt immer mit einem persönlichen Gespräch, in dem die Vorstellungen des Kunden bis ins kleinste Detail ermittelt werden. Eigens erstellte Musikwunschfragebögen und die Möglichkeit, zu klassifizieren, einen Fokus zu bestimmen oder sogar eine eigene Playlist mit seinen Lieblingssongs abzugeben, helfen dabei, das optimale Musikkonzept für das jeweilige Event sowie einen passenden DJ aus der Nähe zu finden. "Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen dem Kunden und dem DJ", erklärt Dennis Walter. "Mit einem bundesweiten Netzwerk von DJs, die wir alle persönlich kennen, liefern wir entsprechend dem Kundenwunsch einen Spezialisten aus der Region." Im Gegensatz zu anderen Agenturen kennt Dennis Walter nicht nur jeden einzelnen DJ, sondern arbeitet auch alle intensiv ein. So werden neue Kandidaten sogar auf ihren ersten fünf bis sechs Veranstaltungen begleitet, um sicherzustellen, dass sie in verschiedenen Gesellschaften gute Arbeit leisten, moderieren können und über das nötige Fingerspitzengefühl verfügen.

Ist der perfekte DJ gefunden, erhalten die Kunden von DEIN Event DJ das Rundum-sorglos-Paket: Auf Wunsch bringt der DJ die komplette Technik, inklusive Licht, Ton, Funkmikrofon oder Fotobox, mit und sorgt auch für Backup-Technik, sollten kundeneigene Geräte wider Erwarten ausfallen. Ein sicherer und sauberer Aufbau zählt dabei zum Standard. Während andere DJs im Krankheitsfall bestenfalls Vertretungen anbieten können, zählt bei DEIN Event DJ ein Notdienst zum Service. "Sollte ein gebuchter DJ kurzfristig ausfallen, liefern wir einen gleichwertigen Ersatz", erklärt Dennis Walter, "Dieses Angebot ist bundesweit einzigartig und vor allem für wichtige Events sehr interessant." Zum Einsatz kommt der Notdienst in der Regel allerdings nicht - dennoch ist es dem Unternehmen wichtig, auch im absoluten Ernstfall abgesichert zu sein. So wird an jedem Wochenende und in jeder Region ein gewisses Kontingent an Event DJs zurückgehalten, sodass immer ein Ersatz mit den gleichen Kernkompetenzen verfügbar ist, der dank eines vorbereiteten Briefings genau weiß, was zu tun ist.

Dennis Walter steht für Erfahrung, Expertise und einen einzigartigen Service

So konnte DEIN Event DJ im vergangenen Jahr sogar über achtzig Brautpaaren sehr kurzfristig aus der Misere helfen, denen der DJ wenige Tage vor ihrer Hochzeit abgesagt hat. "Leider kommt es häufig vor, dass DJ einen zugesagten Einsatz platzen lassen, wenn sie woanders eine höhere Gage bekommen oder sich sogar nach der Anzahlung gar nicht mehr melden - im Vorfeld kann man niemandem ansehen, ob er seriös arbeitet", verrät Dennis Walter. Deswegen legt er nicht nur viel Wert darauf, den DJs seiner Agentur blind vertrauen zu können, sondern auch transparent mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten und nur zusammenzuführen, was optimal zusammenpasst. So können sich die Kunden von DEIN Event DJ darauf verlassen, dass ihre Veranstaltung zum vollen Erfolg und unvergesslichen Erlebnis wird, auch wenn sie ihren DJ erst zehn bis zwölf Wochen vorher persönlich kennenlernen.

Seine Leidenschaft für Musik hat Dennis Walter bereits in seiner Jugend entdeckt. Als er zu seiner Konfirmation einen Plattenspieler und ein Mischpult geschenkt bekam, eiferte er seinem Patenonkel nach und lernte das DJ-Handwerk mit Schallplatten. Es folgten eine DJ-Karriere in mehreren namhaften Großraumdiskotheken, die IHK-Fortbildung zum Eventmanager und ein anschließendes Studium als Diplom Audio Engineer. Nachdem der DJ von einem Hochzeitspaar angesprochen und anschließend weiterempfohlen wurde, nahmen die Einsätze auf privaten Veranstaltungen ihren Lauf, bis Dennis Walter sich 2011 plötzlich in der Situation wiederfand, bereits zu Jahresanfang komplett ausgebucht zu sein und zahlreiche Anfragen ablehnen zu müssen. So gründete er mit DEIN Event DJ seine Agentur, die heute bundesweit über einhundert DJs zu ihrem Netzwerk zählt. "Meine Mission ist es, meinen Kunden durch professionelle und erfahrene DJs eine unvergessliche Veranstaltung zu ermöglichen. Gerade bei Events wie Hochzeiten oder Firmenevents, die einmalig oder nur wenige Male im Leben stattfinden, muss alles passen. Mit meiner Dienstleistung möchte ich dazu beitragen, noch mehr Kunden glücklich zu machen", betont Dennis Walter abschließend.

Sie suchen den perfekten DJ für Ihren besonderen Tag und wollen nichts dem Zufall überlassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dennis Walter von DEIN Event DJ und finden Sie den perfekten Event DJ in Ihrer Nähe!

Original-Content von: DEIN Event DJ, übermittelt durch news aktuell