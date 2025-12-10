Bosch Home Comfort

Avviso di sicurezza – Rischio di intossicazione da monossido di carbonio (CO)

Importante avviso di sicurezza relativo ad alcuni scaldabagni istantanei a gas Bosch modello Therm 4200e 4300 prodotti tra aprile 2019 e luglio 2025.

Coinvolti circa 14.000 prodotti in tutta Italia per un potenziale rischio di intossicazione da monossido di carbonio

Prodotti interessati: scaldabagni istantanei modello Therm 4200 e 4300, nelle varianti 14L e 14LR, prodotti tra aprile 2019 e luglio 2025

I consumatori possono identificare i prodotti interessati tramite il numero di serie

I prodotti interessati saranno adeguati gratuitamente presso il domicilio del cliente

Bosch Home Comfort sta pubblicando un avviso di sicurezza per gli scaldabagni istantanei a gas Therm 4200 e 4300 interessati, perché potrebbero verificarsi fuoriuscite di fumi con elevata concentrazione di monossido di carbonio che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero causare intossicazioni da monossido di carbonio.

Avviso di sicurezza su tutto il territorio nazionale: adeguamento di alcuni scaldabagni istantanei a gas Bosch

Il presente avviso di sicurezza, riguardante il territorio italiano (inclusi Repubblica di San Marino e Vaticano) si riferisce ad alcuni scaldabagni istantanei a gas modello Therm 4200 e 4300, nelle varianti 14L e 14LR, prodotti tra aprile 2019 e luglio 2025. Controlli di qualità interni hanno evidenziato che, in caso di bruciatore molto sporco (ad esempio a causa di una manutenzione insufficiente o tardiva), sussiste un rischio di maggiore concentrazione di monossido di carbonio nei fumi di scarico. Se inoltre vi è uno scarso tiraggio della canna fumaria o del sistema di scarico dei fumi, c’è il rischio che i fumi arricchiti di monossido di carbonio possano fuoriuscire nel locale in cui è installato il prodotto, senza che nessuno se ne accorga, costituendo un significativo pericolo per la sicurezza.

La sicurezza dei consumatori è di fondamentale importanza per il Gruppo Bosch. In qualità di produttore di soluzioni per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, il Gruppo Bosch si impegna a rispettare i più elevati standard di qualità e sicurezza. La sicurezza dei prodotti in oggetto non può essere garantita in ogni circostanza per l'intero ciclo di vita del prodotto e, per questo motivo, sugli scaldabagni interessati da questa comunicazione il Gruppo Bosch sta implementando misure di sicurezza.

Come verificare se il proprio prodotto è interessato dall’avviso di sicurezza

Bosch chiede a tutti i consumatori di controllare la targhetta identificativa con il codice prodotto ed il numero di serie, situati in basso sul lato posteriore interno del prodotto, per stabilire se il proprio scaldabagno è interessato dal presente avviso di sicurezza.

I consumatori sono invitati a inserire il numero di serie a 10 cifre del prodotto al seguente link https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/residenziale/assistenza-e-servizi/sicurezza-prodotti/avviso-di-sicurezza-2025/ e a seguire le istruzioni fornite. Per domande, chiarimenti o problemi nell'inserimento dei numeri di serie, è possibile contattare il numero +39 02 89663169 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00, sabato dalle 9:00 alle 13:00).

Gli scaldabagni interessati saranno adeguati gratuitamente presso il domicilio del consumatore.

Come evitare potenziali rischi per la sicurezza

Per ridurre al minimo qualsiasi rischio per la sicurezza fino al momento dell'adeguamento dello scaldabagno a gas interessato, si raccomanda ai consumatori di limitare la produzione di acqua calda (per doccia o bagno) al massimo a 15 (quindici) minuti, nonché a garantire un sufficiente apporto di aria fresca durante e dopo la messa in funzione.

