NTS mit neuen Standorten in Deutschland, der Schweiz und in den USA

Die NTS Gruppe startet mit klaren Plänen ins Jahr 2026 und bereitet neue Aktivitäten in Deutschland, der Schweiz und den USA vor. Der IT-Dienstleister mit Fokus auf Network, Security, Collaboration, Data Center und Platform setzt sein Wachstum bewusst und kundennah fort. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Menschen hinter den technologischen Lösungen: Ein Team aus hochqualifizierten Technikerinnen und Technikern, das mit ausgeprägter Kundenorientierung dafür sorgt, dass Unternehmen unterschiedlichster Branchen sicher und stabil arbeiten können.

Für 2026 plant NTS weitere Expansionen in drei strategisch wichtigen Regionen und stärkt damit die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Ziel ist es, Kunden weltweit mit starken Services und den besten Mitarbeitenden genau dort zu unterstützen, wo sie gebraucht werden.

Ein erster Schwerpunkt liegt in Deutschland. Mit einer neuen Niederlassung in Nordrhein-Westfalen und einem starken Team vor Ort baut NTS die Kundennähe gezielt aus. „Die geplante Präsenz in Nordrhein-Westfalen ist für uns ein logischer Schritt. Damit schaffen wir mehr Nähe und Verfügbarkeit direkt in der Region“, ergänzt Jürgen Tabojer, Managing Director und aktuell verantwortlich für 8 Standorte in Deutschland. Erst kürzlich wurde NTS Deutschland bei den Channel Excellence Awards 2026 als Bester IT-Dienstleister in der Umsatzklasse von 250 Mio. bis 1 Mrd. Euro ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf unabhängigen Kundenbewertungen und bestätigt den hohen Anspruch von NTS an Servicequalität, Beratungskompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Auch in der Schweiz intensiviert der IT-Dienstleister seine Aktivitäten und wird im Februar 2026 bei den Cyber Security Days in Bern vertreten sein, um den Austausch mit Unternehmen zu stärken, die höchste Ansprüche an zuverlässige IT-Services stellen. Thomas Hausegger, Managing Director Österreich, konkretisiert: „Mit unserer Präsenz bei den Cyber Security Days zeigen wir, dass wir mit verlässlicher Kompetenz und Erfahrung im Securitybereich bereitstehen, wenn Unternehmen uns brauchen.”

Zusätzlich werden die Aktivitäten in den USA intensiviert, um international tätige Kunden und gemeinsame Projekte noch besser zu begleiten. „Unsere Standorte wachsen dort, wo unsere Kunden sind. Für uns zählt Nähe, auch bei internationalen Projekten. Gerade in den USA zeigt sich, wie wichtig verlässliche Partner direkt vor Ort sind“, konkretisiert CEO und Miteigentümer seit über 30 Jahren, Alexander Albler.

Wenn Expertise und KI zusammenwirken

Die Nachfrage nach Managed Services, As a Service Modellen als auch Security Services steigt kontinuierlich. Unternehmen suchen stabile Betriebsmodelle und Partner, die Verantwortung übernehmen und rund um die Uhr verlässlich unterstützen. Das umfangreiche Lösungsportfolio von NTS entwickelt sich entsprechend weiter. Im Bereich künstliche Intelligenz hat NTS bereits 2025 zusätzliche Schwerpunkte gesetzt. Mit einer KI-Plattform, praxistauglichen Use Cases und neuen Automatisierungsansätzen begleitet NTS Unternehmen auf ihrem Weg zu datengetriebenen und sicheren IT-Umgebungen.

„KI verändert unsere Arbeit, aber sie ersetzt nicht das, was uns ausmacht. Unsere Services bleiben verlässlich und klar. KI hilft uns dabei, schneller zu reagieren, uns besser zu schützen und IT-Umgebungen intelligenter zu steuern. Die Kombination aus Erfahrung, Automatisierung und praxistauglichen KI Use Cases schafft genau den Mehrwert, den unsere Kunden heute brauchen“, erklärt Alexander Müllner, Chief Commercial Officer bei NTS.

Partnerpower für moderne IT Plattformen

Mit Red Hat und HashiCorp hat NTS 2025 zwei starke Technologiepartner gewonnen, die zentrale Bausteine für moderne Plattformen liefern. Red Hat stärkt NTS besonders in den Bereichen Platform Engineering, OpenShift und Enterprise Open Source Technologien, die als Fundament für skalierbare Anwendungen, Automatisierung und KI-Szenarien dienen. HashiCorp ergänzt dieses Angebot ideal durch Lösungen für Provisionierung, Secrets Management und Multi Cloud Automatisierung. Gemeinsam ermöglichen die neuen Partnerschaften, Unternehmen noch besser beim Aufbau sicherer, resilienter und zukunftsfähiger IT-Plattformen zu unterstützen.

Alexander Albler, CEO von NTS, blickt positiv in die Zukunft. „2026 wird für uns ein wichtiges Jahr. Wir setzen weiterhin auf gesundes Wachstum, starke Partnerschaften, Lösungen und Services, die unsere Kunden unterstützen. Technologie entwickelt sich rasant, aber unser Anspruch bleibt unverändert: Verantwortung übernehmen und jeden Tag besser werden.“

Über NTS

Die NTS Gruppe ist ein international tätiger IT-Dienstleister für leistungsfähige IT-Infrastrukturen in den Bereichen Network, Security, Collaboration, Data Center & Platform. Mit über 870 Mitarbeitenden an 24 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Tschechien, Bosnien und Herzegowina, Australien, China und in den USA unterstützt NTS seine Kunden beim Betrieb sicherer und zukunftsfähiger IT-Infrastrukturen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 331 Mio. Euro. NTS steht für zertifizierte Erfahrung, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

