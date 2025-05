DXC Technology

DXC Technology startet KI-Plattform "AI Workbench"

Böblingen (ots)

AI Workbench bündelt Branchen- und KI-Expertise zur Skalierung generativer KI

Infrastrukturkonzern Ferrovial ist "Anchor Client"

DXC Technology, einer der führenden Fortune-500-Technologieanbieter, startet eine Plattform zur Skalierung generativer künstlicher Intelligenz: AI Workbench. Mit der Plattform bietet DXC (NYSE: DXC) künftig Beratung, Engineering und sichere Enterprise Services für den verantwortungsvollen KI-Einsatz an. AI Workbench ermöglicht es Unternehmen weltweit, generative KI sicher in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren und zu skalieren. Aktuell ist die KI-Plattform bereits bei Ferrovial (NASDAQ: FER), einem der weltweit führenden Infrastrukturkonzerne, im Einsatz.

Mehr als 30 KI-Agenten unterstützen bei Ferrovial insgesamt 24.000 Mitarbeiter, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Damit erhöhen sie die Effizienz und Sicherheit im gesamten Konzern. Ferrovial baut, betreibt und wartet Autobahnen und Flughäfen. Künftig unterstützt die AI Workbench darüber hinaus Unternehmen aus anderen Branchen mit maßgeschneiderten Lösungen. Für die zügige und sichere Umsetzung liefert DXC eine sofort einsatzfähige, skalierbare Lösung, die dann an die konkreten Erfordernisse angepasst wird. Zudem werden die notwendigen Anforderungen an Sicherheit und Governance berücksichtigt.

Individuelle Anpassungen erforderlich

"KI ist keine 'Plug-and-Play'-Lösung", sagt Howard Boville, President, DXC Consulting & Engineering Services - Powered by AI. "Vielmehr erfordert die sichere und regelkonforme Nutzung der generativen KI ein hohes Maß an Sorgfalt, individueller Anpassung und die richtigen Fähigkeiten. Wir unterstützen Unternehmen wie Ferrovial dabei, KI-Lösungen zu entwickeln und in den einzelnen Geschäftsfeldern umzusetzen. So lassen sich skalierbare Ergebnisse erzielen und Innovationspotentiale heben."

Nahtlose Back-Office-Integration

Bereits heute nutzt Ferrovial die Möglichkeiten der KI in verschiedenen Geschäftsfeldern, etwa um die Sicherheit zu erhöhen sowie den Wettbewerb oder die Auswirkungen neuer Vorschriften einzuschätzen. Mehr als 30 Agenten laufen dabei auf einer cloudbasierten KI-Plattfom auf Microsoft Azure. Die Plattform ist nahtlos in die Back-Office-Systeme integriert. Dazu zählen Workday, ServiceNow, Microsoft Teams und andere benutzerdefinierte Apps. So lassen sich Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung weltweit beschleunigen.

"Durch die Zusammenarbeit mit DXC haben wir ein neues Maß an Effizienz erreicht und Risiken gesenkt", sagt Dimitris Bountolos, Chief Information and Innovation Officer (CIIO) bei Ferrovial. "Die Integration von KI in unsere Kerngeschäftsprozesse hat uns völlig neue Möglichkeiten eröffnet, operative Kosten zu senken, Wissen zu verwalten und Entscheidungen zu treffen. Das verschafft uns in der Branche einen Wettbewerbsvorteil."

Weitere Informationen zu den DXC Consulting & Engineering Services gibt es hier: https://dxc.com/us/en/offerings/analytics-and-engineering/data-and-analytics

