Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH

Iran-Krieg treibt Preise: Droht jetzt der nächste Schock für Immobilienkäufer?

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Eskalation im Nahen Osten wirkt sich längst nicht nur auf Energie- und Finanzmärkte aus – auch der Immobilienmarkt gerät zunehmend unter Druck. Steigende Öl- und Gaspreise treiben die Inflation an, Baukosten steigen und Kredite verteuern sich spürbar. Bereits jetzt haben die Bauzinsen in Deutschland die Marke von vier Prozent überschritten, was Immobilienkäufe deutlich teurer macht und viele Interessenten aus dem Markt drängt.

Der Immobilienmarkt reagiert sensibel auf geopolitische Krisen, vor allem über Zinsen und Kosten. Wenn Energiepreise steigen, zieht das eine Kette von Effekten nach sich: höhere Baukosten, teurere Finanzierung und sinkende Nachfrage. Hier erfahren Sie, warum der Iran-Krieg zum neuen Belastungsfaktor für Käufer wird, welche Risiken jetzt besonders relevant sind und ob sich daraus eher eine Gefahr oder auch neue Chancen im Markt ergeben.

Warum der Iran-Konflikt den Immobilienmarkt beeinflusst

Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, wie eng geopolitische Ereignisse und wirtschaftliche Dynamiken miteinander verknüpft sind. Zwar wirken sich militärische Konflikte nicht unmittelbar auf den Immobilienmarkt aus, doch die indirekten Effekte sind erheblich.

Zunächst führen steigende Öl- und Gaspreise zu einem erhöhten Inflationsdruck. In der Folge sehen sich Zentralbanken gezwungen, ihre Geldpolitik zu straffen, um die Preisentwicklung zu stabilisieren. Das geschieht in der Regel durch höhere Leitzinsen, was wiederum die Finanzierungskosten für Immobilienkäufer deutlich erhöht.

Parallel dazu steigen auch die Baukosten. Materialien verteuern sich, Transportkosten nehmen zu und energieintensive Produktionsprozesse werden kostspieliger. Dadurch geraten Projektentwicklungen zunehmend unter Druck, während gleichzeitig die Einstiegshürden für Käufer wachsen. In der Summe entsteht eine doppelte Belastung: Immobilien werden sowohl in der Herstellung als auch in der Finanzierung teurer.

Die kritische Kombination aus Zinsen und Unsicherheit

Neben den steigenden Finanzierungskosten spielt ein weiterer Faktor eine zentrale Rolle: die wachsende Unsicherheit. Bereits jetzt liegen die Bauzinsen bei über vier Prozent, und vieles deutet darauf hin, dass dieser Trend anhalten könnte, sollte sich die geopolitische Lage weiter verschärfen.

Allerdings ist nicht allein das Zinsniveau entscheidend. Vielmehr beeinflusst die allgemeine Verunsicherung das Verhalten aller Marktteilnehmer. Kaufinteressenten verschieben Entscheidungen, Banken agieren vorsichtiger bei der Kreditvergabe, und Projektentwickler passen ihre Planungen an die veränderten Rahmenbedingungen an.

Diese Zurückhaltung führt kurzfristig zu einer sinkenden Nachfrage, obwohl der strukturelle Bedarf an Wohnraum weiterhin hoch bleibt. Genau in dieser Diskrepanz liegt die aktuelle Dynamik des Marktes.

Kommt es zu einem Preisrückgang?

Trotz der angespannten Lage ist ein flächendeckender Preiseinbruch derzeit nicht absehbar. Der entscheidende Grund dafür liegt im anhaltenden Wohnraummangel, insbesondere in deutschen Ballungsräumen. Dieser wirkt stabilisierend auf die Preise und verhindert einen klassischen Markteinbruch.

Stattdessen zeichnet sich eine Verschiebung ab. Emotionale Kaufentscheidungen treten in den Hintergrund, während wirtschaftliche Überlegungen stärker in den Fokus rücken. Eigennutzer agieren zurückhaltender, während strategisch orientierte Investoren weiterhin aktiv bleiben.

Gleichzeitig steigt der Druck auf Verkäufer, ihre Preisvorstellungen an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Dadurch entsteht ein Marktumfeld, das stärker von Verhandlungen und realistischen Bewertungen geprägt ist.

Neue Spielräume für Investoren

Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit verändern sich die Rahmenbedingungen zugunsten gut vorbereiteter Marktteilnehmer. Da die Konkurrenz abnimmt und viele Käufer abwarten, eröffnen sich neue Verhandlungsspielräume.

Infolgedessen lassen sich Kaufpreise häufiger nachverhandeln, während Verkäufer zunehmend kompromissbereit agieren. Zudem ermöglicht die geringere Marktdynamik eine sorgfältigere Prüfung von Objekten und Finanzierungen.

Entscheidend ist jedoch eine langfristige Perspektive. Wer kurzfristige Schwankungen ausblendet und solide kalkuliert, kann in einem solchen Umfeld durchaus attraktive Einstiegsmöglichkeiten finden.

Fazit: Belastung und Perspektive zugleich

Der Iran-Konflikt wirkt sich spürbar auf den Immobilienmarkt aus, insbesondere durch steigende Zinsen, höhere Baukosten und zunehmende Unsicherheit. Kurzfristig erschwert dies den Zugang zu Wohneigentum und dämpft die Nachfrage.

Gleichzeitig entstehen jedoch neue Chancen für diejenigen, die den Markt differenziert betrachten und strategisch handeln. Anstelle eines abrupten Einbruchs zeigt sich vielmehr eine strukturelle Anpassung, die den Markt langfristig verändern dürfte.

Damit bleibt festzuhalten: Die aktuelle Krise stellt zweifellos eine Belastung dar – sie schafft jedoch zugleich ein Umfeld, in dem rationale Entscheidungen stärker an Bedeutung gewinnen und sich neue Handlungsspielräume eröffnen.

Über Stephan Gerlach:

Stephan Gerlach ist Gründer der Gerlach Immobiliengruppe, SPIEGEL-Bestseller-Autor und Experte für den Kauf, die Renovierung und den Verkauf von Immobilien. Sein Ziel ist es, möglichst vielen Menschen renditestarke und sichere Immobilien zur Vermögensbildung und Altersvorsorge zu ermöglichen. Sein Team bietet dafür ein Komplettpaket und übernimmt den gesamten Prozess – für mehr Rendite bei weniger Risiko und ohne Aufwand für die Kunden. Mehr Informationen unter: https://gerlachgroup.de

Original-Content von: Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH, übermittelt durch news aktuell