Die Börse nach dem Trump-Sieg - Insider verrät, welche Aktien jetzt steigen

Nach Donald Trumps Sieg sehen Anleger gespannt auf die Börse. Welche Aktien werden steigen, welche verlieren? Politische Wendungen wie dieser Wahlsieg bringen oft Bewegung in den Markt - doch nur wer die richtigen Strategien kennt, kann davon profitieren. Die Frage ist: Wo lässt sich jetzt gezielt investieren?

"Natürlich reagieren die Märkte bei solchen News sofort - allerdings werden auch die nächsten Wochen und Monate noch spannend", erklärt Mario Lüddemann, erfahrener Trader. Lüddemann verrät Ihnen hier, worauf Anleger jetzt achten sollten, um von der neuen Marktlage zu profitieren.

Wie der Sieg von Donald Trump sich auf die Börse und Wirtschaft auswirken könnte

Der erneute Wahlsieg von Donald Trump bringt für die US-amerikanische Wirtschaftspolitik potenziell tiefgreifende Veränderungen. Im Fokus stehen dabei Deregulierungsmaßnahmen, die Förderung der heimischen Wirtschaft und eine verstärkte Ausrichtung auf Technologie und Innovation. Diese wirtschaftspolitischen Prioritäten könnten sowohl spezifische Unternehmen als auch ganze Sektoren stärken, die in den USA ansässig sind oder stark von den angekündigten Maßnahmen profitieren. Die folgenden Branchen und Unternehmen könnten zukünftig mit Trump als Präsidenten einen Aufschwung erleben:

Tesla - Vorreiter in Technologie und Innovation

Tesla, der Elektroauto- und Technologiekonzern unter der Leitung von Elon Musk, steht nach dem Wahlsieg Trumps besonders im Fokus. Musk, der Trump bereits in der Vergangenheit unterstützte, könnte unter der neuen Regierung eine beratende Position einnehmen. Trump betonte während seines Wahlkampfs wiederholt, die USA zum weltweiten Technologieführer machen zu wollen - eine Position, die Unternehmen wie Tesla durch die Entwicklung und Förderung innovativer Technologien stärken könnten.

Zusätzlich steht Trumps Administration für weniger regulatorische Einschränkungen. Dies könnte für Tesla bedeutende Vorteile bieten, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge, Batterietechnologien und Robotik. Durch eine mögliche Deregulierung und einen direkten Zugang zu politischen Entscheidungsträgern könnte Tesla leichter und kostengünstiger wachsen, was den Aktienkurs ankurbeln dürfte.

Coinbase - Wachstum der Kryptowährungsmärkte

Trump hat mehrfach signalisiert, dass er die USA als technologischen Innovationsstandort stärken will - auch im Bereich der Kryptowährungen. In diesem Zusammenhang plant er, die regulatorischen Hürden für digitale Währungen zu senken. Sein Ziel, die Vereinigten Staaten zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten" zu machen, könnte dem gesamten Kryptomarkt Auftrieb verleihen.

Coinbase, die führende Kryptowährungsbörse in den USA, ist in einer idealen Position, um von Trumps Plänen zu profitieren. Insbesondere in Bezug auf die Verwaltung und den Handel der neu zugelassenen Bitcoin-ETFs könnte Coinbase seine Marktführerschaft weiter ausbauen. Durch die Erleichterung von Regulierungen und die Förderung von Kryptowährungen durch die neue Regierung, hat der Kurs von Coinbase die große Chance, in Zukunft positiv beeinflusst zu werden.

BNY Mellon und die US-Bankenbranche

Die Bankenbranche zählt zu den traditionellen Profiteuren der republikanischen Wirtschaftspolitik. Trump steht für eine deregulierte Finanzpolitik, was Banken und Finanzinstitutionen wie BNY Mellon zugutekommen könnte. Deregulierungen und die Vereinfachung von Finanzierungsbedingungen würden Banken ermöglichen, Risiken flexibler einzugehen und Gewinne durch kostengünstigere Kreditvergaben zu maximieren.

BNY Mellon als eine der ältesten und größten Banken der USA könnte von diesen Lockerungen überdurchschnittlich profitieren. Trumps positive Haltung gegenüber Banken kann zudem dazu führen, dass die Bankenbranche wieder ein stabileres und wachstumsorientiertes Umfeld erhält, was zu einem allgemeinen Kursanstieg im Bankensektor führen könnte.

Index-Tipp: Russell 2000

Für Anleger, die an einem breiten Marktzugang interessiert sind, mag der Russell 2000-Index eine interessante Option sein. Der Index umfasst hauptsächlich kleine und mittelständische US-Unternehmen, die durch Trumps "America First"-Politik und das "Reshoring" - die Rückverlagerung der Produktion in die USA - profitieren könnten.

Bereits nach der Wahl Trumps im Jahr 2016 legte der Russell 2000-Index in den Monaten nach der Wahl fast 18 Prozent zu. Mit einer erneuten Förderung von US-Klein- und Mittelunternehmen und gezielten Maßnahmen zur Standortverlagerung dürfte auch jetzt ein kräftiges Wachstum möglich sein.

Fazit

Trumps Wahl bringt ein politisches Umfeld mit sich, das deregulierte Finanzmärkte, innovative Technologien und eine starke Inlandswirtschaft unterstützt. Unternehmen wie Tesla und Coinbase könnten von Trumps Vision für Technologie und Innovation profitieren, während die Bankenbranche, angeführt von BNY Mellon, auf gelockerte Regulierungen hoffen darf. Der Russell 2000 bietet zudem eine breite Investitionsmöglichkeit in wachstumsstarke Unternehmen aus dem Mittelstand, die unter einer wirtschaftsfreundlichen Politik erneut an Schwung gewinnen könnten.

Über Mario Lüddemann:

Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat über 25 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Ausbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/

