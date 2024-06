NDR Norddeutscher Rundfunk

Regisseurin Frauke Lodders hat für ihren Film "Gotteskinder" am Sonntagabend, 9. Juni, den NDR Filmpreis für den Nachwuchs 2024 erhalten.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen des 34. Internationalen Filmfests Emden-Norderney vergeben. Der Preis ehrt traditionell den deutschen Erstlings- oder zweiten Spielfilm, der bei dem Festival die höchste Publikumsbewertung bekommen hat.

Zum Film:

Die jugendlichen Geschwister Hannah und Timotheus wachsen in einer streng evangelikalen Familie auf. Hannah engagiert sich sehr in der Freikirche und lebt ihren Glauben leidenschaftlich aus: Sie hat sogar ein Keuschheitsgelübde abgelegt, das ihr jegliche körperliche Intimität vor der Ehe verbietet. Ihr Leben verkompliziert sich, als sie den neuen Nachbarsjungen Max kennenlernt und sich in ihn verliebt. Ihr Bruder Timotheus wiederum entwickelt romantische Gefühle für seinen besten Freund Jonas. Da er glaubt, mit seiner Homosexualität gegen Gottes Willen zu verstoßen, versucht er, gegen seine "unreinen" Gedanken anzukämpfen...

"Gotteskinder" ist nach ihrem Abschlussfilm "Morpheus" das Debüt von Regisseurin Frauke Lodders. Bei der Premiere auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken lobte die deutsch-französische Jury vor allem "eine herausragende Schauspielleistung, eindrucksvolle Farben und eine emotionale Achterbahnfahrt, die die gesamte Dauer des Films den vollen Kinosaal fesselt".

Der NDR Filmpreis für den Nachwuchs wird seit 2007 für einen ersten oder zweiten programmfüllenden Spielfilm einer deutschsprachigen Regisseurin / eines deutschsprachigen Regisseurs verliehen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom NDR Landesfunkhaus Niedersachsen ausgelobt.

Infos unter: https://www.filmfest-emden.de/festival/wettbewerbe-preise-jurys/ndr-filmpreis-fur-den-nachwuchs/

