LBS Landesbausparkasse Saar

LBS Saar: Bauspardarlehen stehen wieder hoch im Kurs

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Die LBS Landesbausparkasse Saar kann auf ein anspruchsvolles Jubiläumsjahr 2023 zurückblicken. Auch 75 Jahre nach Gründung der saarländischen Bausparkasse ist die Attraktivität des Bausparens ungebrochen. Durch das stark gestiegene Marktzinsniveau profitierten vor allem Bausparer:innen von zinsgünstigen Darlehen aus zuteilungsreifen Bausparverträgen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Bauspardarlehen in Höhe von 75 Mio. Euro ausgezahlt - eine nahezu Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Die Darlehensneubewilligungen konnten insgesamt mit 162 Mio. Euro um 12 Prozent gesteigert werden.

Mit einem Bausparneugeschäft von 454 Mio. Euro konnte das Vorjahresergebnis, das geprägt war vom Aufwind durch die rapide Trendwende am Zinsmarkt, nicht erreicht werden. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den allgemein starken Rückgang des Vor- und Zwischenfinanzierungsgeschäfts und der damit fehlenden Möglichkeit der Unterlegung der Finanzierungen mit Bausparverträgen zurückzuführen. "Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Themen wie Inflation, Ukrainekrieg, Energiepreiskrise und auch die langwierige Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz haben für starke Zurückhaltung am Finanzierungsmarkt gesorgt. Auf das veränderte Geschäftsumfeld konnte jedoch adäquat reagiert werden", so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Saar.

Zinsabsicherung und Eigenkapitalbildung bilden wichtige Basis

Der starke Zinsanstieg hat gezeigt, wie wichtig eine langfristige Zinsabsicherung ist - für anstehende Investitionen rund um die Immobilie, aber auch bei bestehenden Finanzierungen, für die keine dauerhafte Zinssicherheit besteht. Ein Bausparvertrag garantiert die günstigeren Darlehenszinsen gegenüber dem aktuellen Zinsniveau, das inzwischen deutlich höher liegt. "Auch ein angemessenes Eigenkapital ist nach wie vor die wichtigste Basis für spätere Immobilienwünsche. Daher ist Vorsorgesparen wichtiger denn je", so Matheis weiter.

Ein wichtiges Signal zur Eigenkapitalbildung, gerade auch für die junge Generation, hat die Politik durch die Anhebung der Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmer-Sparzulage signalisiert. Dadurch können zusätzlich über 14 Mio. Arbeitnehmer:innen von einer Zulage in Höhe von 43 Euro jährlich auf den Bausparvertrag profitieren.

Immobilienmarkt im Saarland trotz aktueller Herausforderungen stabil

Die Nachfrage nach gebrauchten Einfamilienhäusern ist für die LBS Immobilien GmbH solide. Die Kaufpreise für Bestandsimmobilien waren im vergangenen Jahr rückläufig - zu Beginn stärker, erholten sich dann aber gegen Ende wieder. Insgesamt stieg die Zahl der Käufe im vergangenen Jahr und zeigt, dass der Wunsch der Saarländer:innen nach einer eigenen Immobilie anhält.

Die moderaten Preise in der Region sind für potenzielle Käufer und Investoren interessant. Durch die gestiegenen Marktzinsen sind jedoch vor allem Kapitalanleger dem Immobilienmarkt ferngeblieben. Planungen für Neubauwohnungen wurden von Bauträgern zum Teil gänzlich gestoppt und der Markt kam zeitweise zum Erliegen. Seit Ende 2023 ist wieder eine spürbare Nachfrage vorhanden - wenn Wohnungen fertig gestellt sind, werden sie auch verkauft.

Der im Bundesvergleich niedrigere Mietpreismarkt des Saarlandes trifft derzeit auf eine starke Nachfrage mit geringem Angebot. Dies führt zu steigenden Mieten, vor allem bei energetisch gut sanierten Wohnungen. Die steigenden Mieten wiederum beeinflussen gleichzeitig das Kaufinteresse von Eigentumswohnungen positiv.

Die LBS Immobilien GmbH konnte gemeinsam mit ihren Partnersparkassen 780 Immobilienobjekte vermitteln und dabei ein Kaufpreisvolumen von rund 143 Mio. Euro umsetzen.

Professionelle Energieberatung zur Sanierung von Bestandsimmobilien

Neben der baulichen Instandhaltung einer Immobilie hat der Werterhalt und die Einsparmöglichkeit durch Erhöhung des energetischen Zustands enorm an Bedeutung gewonnen. Damit ein Sanierungsprojekt erfolgreich verläuft, müssen alle Maßnahmen sorgfältig geplant und aufeinander abgestimmt sein. Die hauseigene LBS Gutachter GmbH bietet diesbezüglich eine professionelle Energieberatung an, um das komplexe Thema aufzuzeigen und auf den Einzelfall hin zu durchleuchten. "Unsere Energieberaterin zeigt den konkreten Sanierungsweg über Jahre hinweg auf. Dies mit Hilfe eines individuellen Maßnahmenplans, der zum Teil auch Voraussetzung zur Erlangung von Fördermitteln von Bund, Land und Kommune ist. Dadurch lassen sich alle Schritte nicht nur passgenau planen, sondern durch den erleichterten Zugang zu Kreditmitteln über unsere Bausparkasse auch finanzieren", so Matheis abschließend.

Original-Content von: LBS Landesbausparkasse Saar, übermittelt durch news aktuell